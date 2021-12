Ile godzin pracy w 2022 roku?

W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek – przypominają eksperci z firmy inFakt. Natomiast w 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia. W przyszłym roku czekają nas łącznie cztery długie weekendy.

Dodatkowy dzień wolny już w styczniu

1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok – sobota

6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli – czwartek

18 kwietnia 2022 r. – drugi dzień Wielkiej Nocy – poniedziałek

3 maja 2022 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja – wtorek

16 czerwca 2022 r. – dzień Bożego Ciała – czwartek

15 sierpnia 2022 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – poniedziałek

1 listopada 2022 r. – Wszystkich Świętych – wtorek

11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości – piątek

26 Grudnia 2022 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia – poniedziałek.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy na niepełnym etacie?

Przykładowo, jeśli ktoś jest zatrudniony na pół etatu, to minimalny czas pracy w lutym 2022 r. wyniesie 80 godzin, czyli połowę ze 160 godzin. Analogicznie, w przypadku ¾ etatu w tym samym miesiącu, będzie to 120 godzin - komentuje Mateusz Boguszewski, główny księgowy w firmie inFakt.

Liczba dni pracujących jest regulowana przez Kodeks pracy . Zależy ona m.in. od tego, ile świąt wolnych od pracy nie wypada w niedzielę. W 2022 r. będzie dziewięć takich przypadków:Liczba dni roboczych w przyszłym roku wyniesie więc 251, czyli o jeden mniej niż w obecnym. Już 3 lub 7 stycznia będzie okazja do wydłużenia weekendu , ponieważ Nowy Rok wypada w sobotę. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego pracownikom, którzy pracują od poniedziałku do piątku (art. 130 paragrafu 2 KP). Musi on być wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli, w większości przypadków, w tym samym miesiącu.W przyszłym roku czas pracy na pełnym etacie wyniesie łącznie 2008 godzin. Najbardziej pracowitym miesiącem będzie marzec – 23 dni pracujące, czyli 184 godziny. Z kolei najwięcej wolnych dni wypadnie w styczniu. Różnica względem marca wyniesie więc aż 32 godzin.Dla pracowników zatrudnionych na niepełny etat liczbę godzin pracujących wylicza się na zasadzie proporcjonalności do zakresu pracy w umowie.Istnieje jednak możliwość wydłużenia czasu pracy zatrudnionym na niepełny etat. Dodatkowe godziny pracy nie mogą natomiast przekroczyć godzinowego wymiaru na pełnym etacie. Oznacza to, że zarówno osoba zatrudniona na ½, jak i na ¾ etatu w lutym 2022 r. nie będzie mogła przepracować więcej niż 160 godzin. Za godziny ponadwymiarowe nie przysługują wyższe stawki, takie jak w przypadku nadgodzin, chyba że spełnione zostaną warunki zawarte w art. 151 Kodeksu Pracy.