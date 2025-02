Kiedy warto odwołać się od kary w transporcie nałożonej za granicą?

Każdego roku tysiące polskich firm transportowych i przewoźników, realizujących przewozy międzynarodowe, otrzymują mandaty lub grzywny, które mogą sięgać dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Czy zawsze warto się od nich odwoływać? W wielu przypadkach tak - ale trzeba wiedzieć, kiedy walczyć, a kiedy zapłacić i uniknąć dalszych problemów. A wszystko oczywiście zależy od okoliczności oraz rodzaju nałożonej kary.

Rodzaje kar i możliwości odwołania

W sprawach związanych z przewozem nielegalnych imigrantów kluczowe jest wykazanie przestrzegania procedur i odpowiednia argumentacja. W sytuacjach dotyczących tachografów czy zezwoleń na przewóz odpadów, odwołania kieruje się do instytucji transportowych i administracyjnych.

Kolejnym poważnym problemem są mandaty za przewóz nielegalnych imigrantów czy brak odpowiednich zabezpieczeń w pojeździe. Kary te są jednymi z najwyższych w branży transportowej, ponieważ zarówno właściciel jak i kierowca są obciążani finansowo za każdego pasażera podróżującego bez uprawnień. Dodatkowo przewoźnik odpowiada solidarnie z kierowcą i gdy ten już nie pracuje, to właśnie właściciel jest zobowiązany do uregulowania nałożonej kary. Aby skutecznie odwołać się od nałożonego mandatu, konieczne jest udokumentowanie, że firma przewozowa stosowała odpowiednie procedury zabezpieczające, takie jak polityka bezpieczeństwa, szkolenia kierowców oraz kompletne dokumenty potwierdzające staranność w zabezpieczeniu pojazdu. A zaoszczędzić można nawet kilkadziesiąt tysięcy funtów – wyjaśnia Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Ile można zaoszczędzić? Przykłady skutecznych odwołań

W innej sprawie klientka otrzymała mandat w wysokości 6 tys. funtów za naruszenie przepisów dotyczących nielegalnego przewozu imigrantów. Po odwołaniu, kara została zredukowana do zaledwie 114 funtów. Kolejnym przykładem, tym razem związanym z brakiem uprzedniego zgłoszenia celnego towaru w postaci liquidów do e-papierosów. Urząd celny w Niemczech wydał decyzję podatkową z koniecznością zapłaty przez przewoźnika podatku od wyrobów tytoniowych w kwocie 130 tys. EUR. Sprawa toczyła się ponad rok, gdzie po interwencji naszej kancelarii oraz licznych wyjaśnieniach sprawa została umorzona, a przewoźnik zwolniony z zapłacenia kary.

Do kogo się odwołać i kiedy lepiej zapłacić mandat?

Pomoc kancelarii transportowej

Nieprawidłowe odwołanie może skutkować nie tylko brakiem anulowania kary, ale także zatrzymaniem pojazdu i poważnymi stratami finansowymi – przestrzega ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Najczęstsze kary w transporcie międzynarodowym dotyczą złamania przepisów Pakietu Mobilności, a także niedopełnienia lub błędów w procedurach celnych, przewozu nielegalnych imigrantów lub brak odpowiednich zabezpieczeń, naruszenia zasad wjazdu do stref niskiej emisji (LEZ), czy braku odpowiednich zezwoleń na przewozy specjalistyczne.Każda z tych sytuacji wymaga innego podejścia, a odwołanie od nałożonej grzywny czy mandatu może być uzasadnione w większości przypadków, jednak z uwzględnieniem obowiązujących przepisów kraju, w którym doszło do naruszenia i dodatkowych aspektów. Z tego powodu kluczowa jest ocena, czy decyzja służb tego państwa jest zasadna i czy istnieje realna szansa na jej obniżenie lub anulowanie.Jednym z powodów nałożenia kary przez organy administracyjne w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest złamanie przepisów zawartych w Pakiecie Mobilności dotyczących np. kabotażu, tygodniowego odpoczynku w kabinie czy podejrzenie o wprowadzanie nielegalnych zmian w tachografie.Dlatego nikogo już nie dziwią częste kontrole przeprowadzane na parkingach i sprawdzanie kierowców, pojazdów i wydruków z tachografów. Przykładem mogą być chociażby kontrole BALM w Niemczech. W lipcu minionego roku służby tego kraju skontrolowały 1 614 pojazdów, z czego stwierdzono 43 przypadki nielegalnej pauzy w kabinie i 52 bezprawne kabotaże. Łączny wymiar kary wyniósł ponad 130 tys. EURJeden z naszych klientów został właśnie obciążony karą za nielegalny kabotaż grzywną w wysokości 2500 EUR. Dzięki sprawnemu działaniu prawników i złożeniu odwołania z odpowiednimi dokumentami, udało się anulować karę i umorzyć postępowanie.Najczęstsze błędy w procedurze celnej dotyczą niekompletnych dokumentów, rozbieżności między zadeklarowaną wartością lub rodzajem towaru a stanem faktycznym, czy błędy związane z dotarciem do miejsca rozładunku z pominięciem urzędu celnego.Należy pamiętać, że to kierowca jako pierwszy będzie pociągnięty do odpowiedzialności, a w kolejnych krokach urząd zwróci się do właściciela firmy.Odwołanie od mandatu może znacząco obniżyć koszty ponoszone przez firmę transportową. Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej przywołuje sprawę operatora pocztowego, którego kara w wysokości 24 tys. funtów została zmniejszona do 6 tys. funtów po skutecznej interwencji prawników:Proces odwoławczy różni się w zależności od kraju, organu wydającego decyzję i rodzaju nałożonej kary.Są sytuacje, w których odwołanie może być nieskuteczne. Sam proces może trwać bardzo długo, a w tym czasie kierowca może napotkać dodatkowe problemy, takie jak na przykład zatrzymanie i odholowanie pojazdu przez policję w danym kraju ze względu na brak opłacenia kary. Prowadzi to do strat finansowych, ponieważ zatrzymany kierowca lub pojazd nie mogą realizować kolejnych zleceń. W przypadku zatrzymania towaru, zwłaszcza jeśli przewożony jest taki, który szybko się psuje, np. owoce morza, to straty finansowe mogą być jeszcze większe. W takich przypadkach lepiej skonsultować się z kancelarią prawną, która oceni, czy odwołanie ma realne szanse na sukces, czy lepiej uiścić opłatę i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.Odwoływanie się od mandatów to skomplikowany proces, który wymaga znajomości przepisów obowiązujących w różnych krajach. Współpraca z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, która dodatkowo ma doświadczenie w obsłudze firm z branży transportowej, pozwala nie tylko na skuteczne anulowanie kary i trafne oszacowanie zasadności składania odwołania, ale także na szybkie reagowanie na błędy administracyjne, które mogłyby prowadzić do zatrzymania pojazdu lub poniesienia dodatkowych kosztów.Po otrzymaniu mandatu lub grzywnę kluczowe jest szybkie działanie i współpraca z doświadczonymi prawnikami. Trzeba też pamiętać, że w wielu przypadkach zapłata mandatu od ręki zamyka drogę do odwołania. Jeśli otrzymamy karę z odroczoną płatnością, warto przekazać sprawę kancelarii prawnej, która pomoże sporządzić odwołanie i zaoszczędzić nierzadko wiele tysięcy złotych.