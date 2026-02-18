eGospodarka.pl
Nowe zasady zwolnień lekarskich - praktyczne skutki dla pracowników i firm

2026-02-18 14:21

Od 2026 roku zwolnienia lekarskie (L4) w Polsce przechodzą istotne zmiany, które wpłyną zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie elastyczności korzystania z L4, ale jednocześnie wzmocnienie kontroli nad zasadnością zwolnień. Co dokładnie się zmienia, jakie nowe możliwości pojawiają się dla pracowników, i jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach? Jakie czynności można wykonywać na L4, aby nie stracić prawa do zasiłku, i jakie zmiany w orzecznictwie lekarskim wprowadza ZUS? Przewodnik, który pomoże zrozumieć nowe zasady i przygotować się na nadchodzące zmiany.

Przeczytaj także: Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany w zwolnieniach lekarskich obowiązują od 2026 roku i jak wpływają na pracowników i pracodawców.
  • Jakie nowe zasady dotyczą orzecznictwa lekarskiego i jak ZUS usprawnia proces wydawania zwolnień.
  • Co można robić na zwolnieniu lekarskim, aby nie stracić prawa do zasiłku, w tym kontakty z pracodawcą i praca u innego pracodawcy.
  • Jakie są nowe uprawnienia kontrolne ZUS i jakie konsekwencje grożą za naruszenie zasad korzystania z L4.
  • Jakie zmiany organizacyjne muszą wprowadzić pracodawcy, aby dostosować się do nowych przepisów.
  • Dlaczego nowe regulacje mają na celu uszczelnienie systemu i eliminację nadużyć.
  • Jak pracownicy i pracodawcy powinni przygotować się do zmian, aby uniknąć problemów w 2026 roku.


Od 7 stycznia 2026 r. roku obowiązuje nowy model funkcjonowania zwolnień lekarskich, który w wielu aspektach zmienia dotychczasowe podejście do L4. Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl, podkreśla, że kluczowym celem reformy jest unowocześnienie systemu orzecznictwa lekarskiego oraz lepsze dostosowanie go do realiów współczesnego rynku pracy. Zmiany dotyczą zarówno sposobu wydawania zwolnień, jak i zasad ich wykorzystywania oraz kontroli.

Jednym z najważniejszych elementów reformy jest usprawnienie orzecznictwa lekarskiego ZUS. Nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania na decyzje i ujednolicić standardy orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Jak zauważa ekspertka, ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których stan zdrowia pracownika jednoznacznie uzasadnia zwolnienie, a dotychczasowe procedury bywały długotrwałe i niejednolite. Równocześnie ZUS otrzyma szersze uprawnienia kontrolne, co oznacza częstsze i bardziej szczegółowe weryfikowanie zasadności L4.

Istotną zmianą jest także doprecyzowanie, co pracownik może robić w czasie zwolnienia lekarskiego bez ryzyka utraty prawa do zasiłku chorobowego. Przepisy i ich interpretacje zakładają, że sporadyczny kontakt z pracodawcą, odebranie telefonu czy odpowiedź na e-mail nie będą automatycznie traktowane jako naruszenie zasad L4, o ile nie stoją w sprzeczności z celem zwolnienia. Beata Tęgowska zauważa, że to ważne dostosowanie do realiów pracy zdalnej i hybrydowej, w których całkowity brak kontaktu bywa trudny do zachowania.

Nowością, która budzi duże zainteresowanie, jest również możliwość wykonywania pracy u innego pracodawcy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego w jednej firmie, pod warunkiem że nie wpływa to negatywnie na proces leczenia i jest zgodne z zaleceniami lekarza. Ekspertka podkreśla jednak, że taka sytuacja wymaga dużej ostrożności i transparentności, ponieważ naruszenie celu zwolnienia może skutkować cofnięciem zasiłku i konsekwencjami finansowymi.

Ekspertka zwraca uwagę, że wzmożona aktywność kontrolna ZUS oznacza dla pracodawców konieczność jeszcze dokładniejszego monitorowania dokumentacji oraz reagowania na nieprawidłowości. – Zmiany nie mają na celu ograniczenia praw pracowników, ale uszczelnienie systemu i eliminację nadużyć, które obciążają cały system ubezpieczeń społecznych – podkreśla ekspertka.

Podsumowując, nadchodzące zmiany w zwolnieniach lekarskich to krok w stronę większej przejrzystości i dostosowania przepisów do współczesnych form pracy. – Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni zapoznać się z nowymi zasadami z wyprzedzeniem, bo 2026 rok przyniesie realne zmiany w codziennym funkcjonowaniu L4 – podsumowuje Beata Tęgowska z Systim.pl.
Przeczytaj także: Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny? Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

