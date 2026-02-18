Nowe zasady zwolnień lekarskich - praktyczne skutki dla pracowników i firm

Od 2026 roku zwolnienia lekarskie (L4) w Polsce przechodzą istotne zmiany, które wpłyną zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie elastyczności korzystania z L4, ale jednocześnie wzmocnienie kontroli nad zasadnością zwolnień. Co dokładnie się zmienia, jakie nowe możliwości pojawiają się dla pracowników, i jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach? Jakie czynności można wykonywać na L4, aby nie stracić prawa do zasiłku, i jakie zmiany w orzecznictwie lekarskim wprowadza ZUS? Przewodnik, który pomoże zrozumieć nowe zasady i przygotować się na nadchodzące zmiany.

Przeczytaj także: Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w zwolnieniach lekarskich obowiązują od 2026 roku i jak wpływają na pracowników i pracodawców.

Jakie nowe zasady dotyczą orzecznictwa lekarskiego i jak ZUS usprawnia proces wydawania zwolnień.

Co można robić na zwolnieniu lekarskim, aby nie stracić prawa do zasiłku, w tym kontakty z pracodawcą i praca u innego pracodawcy.

Jakie są nowe uprawnienia kontrolne ZUS i jakie konsekwencje grożą za naruszenie zasad korzystania z L4.

Jakie zmiany organizacyjne muszą wprowadzić pracodawcy, aby dostosować się do nowych przepisów.

Dlaczego nowe regulacje mają na celu uszczelnienie systemu i eliminację nadużyć.

Jak pracownicy i pracodawcy powinni przygotować się do zmian, aby uniknąć problemów w 2026 roku.



Od 7 stycznia 2026 r. roku obowiązuje nowy model funkcjonowania zwolnień lekarskich, który w wielu aspektach zmienia dotychczasowe podejście do L4. Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl, podkreśla, że kluczowym celem reformy jest unowocześnienie systemu orzecznictwa lekarskiego oraz lepsze dostosowanie go do realiów współczesnego rynku pracy. Zmiany dotyczą zarówno, jak iorazJednym z najważniejszych elementów reformy jest. Nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania na decyzje i ujednolicić standardy orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Jak zauważa ekspertka, ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których stan zdrowia pracownika jednoznacznie uzasadnia zwolnienie, a dotychczasowe procedury bywały długotrwałe i niejednolite. Równocześnie ZUS otrzyma, co oznacza częstsze i bardziej szczegółowe weryfikowanie zasadności L4.Istotną zmianą jest także doprecyzowanie,. Przepisy i ich interpretacje zakładają, że sporadyczny kontakt z pracodawcą, odebranie telefonu czy odpowiedź na e-mail nie będą automatycznie traktowane jako naruszenie zasad L4, o ile nie stoją w sprzeczności z celem zwolnienia. Beata Tęgowska zauważa, że to ważne dostosowanie do realiów pracy zdalnej i hybrydowej, w których całkowity brak kontaktu bywa trudny do zachowania.Nowością, która budzi duże zainteresowanie, jest równieżw jednej firmie, pod warunkiem że nie wpływa to negatywnie na proces leczenia i jest zgodne z zaleceniami lekarza. Ekspertka podkreśla jednak, że taka sytuacja wymaga dużej ostrożności i transparentności, ponieważ naruszenie celu zwolnienia może skutkować cofnięciem zasiłku i konsekwencjami finansowymi.Ekspertka zwraca uwagę, że wzmożona aktywność kontrolna ZUS oznacza dla pracodawców konieczność jeszcze dokładniejszego monitorowania dokumentacji oraz reagowania na nieprawidłowości. – Zmiany nie mają na celu ograniczenia praw pracowników, ale uszczelnienie systemu i eliminację nadużyć, które obciążają cały system ubezpieczeń społecznych – podkreśla ekspertka.Podsumowując, nadchodzące zmiany w zwolnieniach lekarskich to krok w stronę większej przejrzystości i dostosowania przepisów do współczesnych form pracy. – Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni zapoznać się z nowymi zasadami z wyprzedzeniem, bo 2026 rok przyniesie realne zmiany w codziennym funkcjonowaniu L4 – podsumowuje Beata Tęgowska z Systim.pl.