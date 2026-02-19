Etat z decyzji urzędnika. Nowelizacja ustawy o PIP zagraża rynkowi B2B

Nowelizacja ustawy o PIP, opublikowana 28 stycznia 2026 roku, wprowadza rewolucyjne zmiany, które mogą przekształcić umowy B2B w etaty z decyzji urzędnika. Według nowych przepisów, inspektorzy PIP będą mogli administracyjnie zmieniać formę współpracy, co może prowadzić do spadku zarobków dla samozatrudnionych i dodatkowych obciążeń dla firm. Jakie mechanizmy łagodzące wprowadza ustawa, jakie ryzyka niesie dla pracowników zdalnych, i jakie konsekwencje międzynarodowe mogą wyniknąć z tych zmian?

Przeczytaj także: Reforma PIP najmocniej może uderzyć w cudzoziemców. Czy stracą prawo do legalnej pracy w Polsce?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PIP i dlaczego mogą one przekształcić umowy B2B w etaty.

Jakie mechanizmy łagodzące wprowadza nowelizacja, takie jak możliwość wystąpienia o interpretację indywidualną czy abolicja.

Dlaczego profesjonaliści wybierają B2B i jakie korzyści finansowe niesie ta forma współpracy.

Jakie ryzyka niesie praca zdalna z zagranicy w kontekście nowelizacji ustawy o PIP.

Jakie konsekwencje finansowe, podatkowe i międzynarodowe mogą wyniknąć z przekształcenia B2B w etat.

Dlaczego nowelizacja ustawy o PIP może wywrócić rynek B2B do góry nogami.

Jakie kroki mogą podjąć samozatrudnieni i firmy, aby zminimalizować negatywne skutki nowelizacji.

Decyzja administracyjna zamiast wyroku sądu

Co zmieniło się względem projektu z 2025 roku

Dlaczego profesjonaliści wybierają B2B

Workation i praca z zagranicy - ukryte pole minowe

Przekwalifikowanie B2B - scenariusz ryzyka dla obu stron

Rewolucja mimo „złagodzeń”