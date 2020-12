Świąteczne zakupy przez media społecznościowe. Na co uważać?

Media społecznościowe coraz częściej kuszą nas ofertami zakupów. Wszystko wydaje się proste - klikamy w zdjęcie, które nas zainteresowało i jesteśmy przenoszeni na stronę umożliwiającą przeprowadzenie transakcji. Już tu jednak tkwi haczyk. Jak zachować zdrowy rozsądek i na co zwracać szczególną uwagę, natykając się na reklamy na Facebooku, Instagramie, czy TikToku? Oto kilka praktycznych wyjaśnień i wskazówek od Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Jak wygląda proces zakupu? – dwa typowe scenariusze



Sytuacja 1

Sytuacja 2

Najczęstsze problemy zgłaszane przez konsumentów, którzy dokonali zakupów klikając w reklamy pojawiające się w mediach społecznościowych:

konsumenci nie wiedzą, z kim zawali umowę,

brak kontaktu ze sprzedawcą,

brak możliwości odstąpienia od umowy,

produkty często są wysyłane z Azji, czas oczekiwania jest długi,

produkty często są niskiej jakości.

Powiedź „sprawdzam” – zanim kupisz

W mediach społecznościowych zauważamy reklamę, klikamy na nią i zostawiamy swój numer telefonu. Sklep oddzwania. Umowa zostaje zawarta przez telefon. Nie dostajemy żadnych danych kontaktowych do firmy. Otrzymany towar okazuje się być inny niż w ofercie (na zdjęciach). W przesyłce brakuje paragonu / faktury.Przeglądając na swoim telefonie za pomocą aplikacji portal społecznościowy widzimy ciekawą ofertę w dobrej cenie. Klikamy w reklamę i jesteśmy automatycznie przenoszeni na stronę sklepu, ale odbywa się to w tle aplikacji, a nie przeglądarki internetowej , tak jak standardowo. Co to oznacza?Nic innego niż to, że nie mamy zapisanej w historii przeglądania linku do strony internetowej, na której dokonaliśmy zakupu. Nie możemy do niej wrócić i na spokojnie zweryfikować danych sprzedawcy czy informacje zawartych w regulaminie.Nie ma miesiąca, w którym Europejskie Centrum Konsumenckie nie otrzymałoby zgłoszenia od konsumenta, który trafił na podejrzaną ofertę w mediach społecznościowych. Dlatego radzimy – zanim klikniesz i kupisz, sprawdź, kto jest po drugiej stronie. Wejdź na stronę sklepu, poszukaj danych kontaktowych oraz regulaminu, gdzie powinny być umieszczone dane rejestracyjne.Prześledź opinie o danym sklepie w internecie . Wygoogluj nazwę sklepu, wpisz ją w wyszukiwarce na Facebooku. Niezadowoleni klienci dają o sobie znać (patrz zdjęcie).