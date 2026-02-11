Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

Zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich zlikwidują jeden z najbardziej kontrowersyjnych podziałów na rynku pracy. Z zapisów nowelizacji wynika, że prawo do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania L4 zyskają także przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 20 ubezpieczonych. Przepisy te mają wejść w życie 13 kwietnia i będą pierwszą od lat zmianą, która realnie wzmocni pozycję sektora MŚP w walce z nadużyciami zwolnień chorobowych, dotychczas zarezerwowanej wyłącznie dla największych pracodawców.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy dotyczącej kontroli zwolnień lekarskich (L4) i dlaczego są one przełomowe dla małych i średnich firm.

Dlaczego dotychczasowe przepisy faworyzowały tylko największych pracodawców i jakie problemy napotykały MŚP w walce z nadużyciami L4.

Jakie uprawnienia zyskają mali przedsiębiorcy od kwietnia 2026 roku i jak mogą je wykorzystać w praktyce.

Jakie wyzwania mogą pojawić się przy stosowaniu nowych przepisów i jakie znaczenie będzie miała współpraca z ZUS.

Koniec podziału na „dużych” i „bezradnych”?

MŚP od lat bez realnych narzędzi

Przełom możliwy, ale tylko przy dopracowanych przepisach

Obowiązujące dziś przepisy pozwalają na samodzielne kontrolowanie zwolnień lekarskich wyłącznie pracodawcom zatrudniającym powyżej 20 ubezpieczonych. Pozostali, a więc zdecydowana większość firm w Polsce, mogą jedynie wnioskować o kontrolę do ZUS, bez realnego wpływu na jej tempo i skuteczność.Nowelizacja ustawy wprowadza jednak pewne nowe zapisy, zgodnie z którymi płatnicy składek wypłacający wynagrodzenie chorobowe zyskają prawo do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – niezależnie od liczby ubezpieczonych.Zdaniem ekspertów, gdy te zapisy wejdą w życie, będzie to największy od lat przełom w praktycznym egzekwowaniu zasad L4 w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.– komentuje mec. Justyna Szczepańska-Grygiel, radca prawny, Partnerka w ABITL Legal z Poznania.Z perspektywy rynku pracy nadchodząca zmiana odpowiada na problem, który narastał przez lata. Nadużycia zwolnień lekarskich dotykają także małe i średnie firmy, które nie mają zaplecza kadrowego ani możliwości szybkiego zastępstwa.– mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.Eksperci podkreślają, że nadchodząca zmiana ma szansę przełożyć się na skuteczniejsze ograniczanie nadużyć zwolnień lekarskich, ponieważ nowe regulacje zostały sformułowane w sposób jasny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Kluczowe znaczenie będzie mieć jednak praktyka ich stosowania – w szczególności znajomość zakresu uprawnień, właściwe dokumentowanie kontroli oraz współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który pozostaje organem rozstrzygającym w przypadku spornych sytuacji.– podsumowuje Mikołaj Zając.