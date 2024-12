Co dyrektywa GPSR oznacza dla branży e-commerce?

Od 13 grudnia 2024 roku zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie GPSR (General Product Safety Regulation), które nakłada dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem produktów konsumpcyjnych. Eksperci Shoper przyglądają się kluczowym elementom nowych regulacji prawnych dla sprzedaży internetowej.

Przeczytaj także: Prawo a cross-border w e-commerce. Czy stosowanie przepisów z kraju pochodzenia wystarczy?

dane kontaktowe producenta lub importera, takie jak adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu,

informacje o bezpieczeństwie produktu, w tym atesty, certyfikaty i ostrzeżenia

Dodatkowe dokumenty, takie jak instrukcje obsługi czy karty gwarancyjne.

Co obejmuje GPSR?

zabawki – muszą być dokładnie opisane pod kątem użytych materiałów, ostrzeżeń o ryzyku (np. małe elementy) oraz wskazówek dotyczących wieku dziecka,

– muszą być dokładnie opisane pod kątem użytych materiałów, ostrzeżeń o ryzyku (np. małe elementy) oraz wskazówek dotyczących wieku dziecka, produkty chemiczne – w tym środki czystości, kosmetyki czy farby, które wymagają szczegółowych informacji o składnikach, potencjalnych zagrożeniach i sposobach bezpiecznego użytkowania,

– w tym środki czystości, kosmetyki czy farby, które wymagają szczegółowych informacji o składnikach, potencjalnych zagrożeniach i sposobach bezpiecznego użytkowania, produkty dla dzieci – jak wózki, foteliki samochodowe czy akcesoria do karmienia, które muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa i zawierać odpowiednie oznaczenia,

– jak wózki, foteliki samochodowe czy akcesoria do karmienia, które muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa i zawierać odpowiednie oznaczenia, sprzęt elektroniczny – wymaga kompleksowych instrukcji dotyczących instalacji, użytkowania oraz ostrzeżeń o zagrożeniach związanych z elektrycznością,

– wymaga kompleksowych instrukcji dotyczących instalacji, użytkowania oraz ostrzeżeń o zagrożeniach związanych z elektrycznością, odzież i tekstylia – muszą zawierać informacje o składzie materiałowym, potencjalnych alergenach i instrukcje pielęgnacji,

– muszą zawierać informacje o składzie materiałowym, potencjalnych alergenach i instrukcje pielęgnacji, produkty budowlane, sportowe czy dekoracyjne – które również wymagają szczegółowych instrukcji i certyfikatów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co dyrektywa GPSR oznacza dla branży e-commerce? Nowe przepisy obejmują wszystkie kanały sprzedaży, w tym e-commerce, i nakładają na sprzedawców internetowych obowiązek udostępnienia szczegółowych informacji o produktach.

Jakie produkty są wyłączone z dyrektywy GPSR?

produktów leczniczych (dla ludzi i zwierząt),

żywności i pasz,

antyków oraz produktów wymagających naprawy przed użyciem,

środków transportu pasażerskiego obsługiwanego przez usługodawcę (np. samoloty),

produktów ochrony roślin.

Jakie wyzwania stoją przed branżą e-commerce?

Shoper wspiera sprzedawców w spełnianiu nowych wymogów

zbiorowe przypisywanie producentów do produktów – umożliwia masowe zarządzanie danymi producentów i szybkie przypisywanie ich do odpowiednich produktów,

widoczność danych kontaktowych producenta – dane takie jak adres, numer telefonu czy e-mail będą automatycznie wyświetlane na karcie produktu, co ułatwi zgodność z wymogami GPSR,

zamieszczanie ostrzeżeń o bezpieczeństwie oraz informacji o spełnionych normach i certyfikatach – informacje będą widoczne na karcie produktu w osobnej sekcji niż standardowy opis produktu. Pojawiła się także możliwość przypisania certyfikatu lub ostrzeżenia do wielu produktów równocześnie.

Zakres GPSR jest bardzo szeroki, ale jednocześnie precyzyjny, co sprawia, że nawet drobne niedopatrzenia mogą skutkować niezgodnością z przepisami. Dlatego właściciele sklepów powinni dokładnie analizować regulacje, aby upewnić się, że każdy produkt w ich ofercie spełnia nowe standardy. Warto też na bieżąco weryfikować swoich dostawców i producentów, aby mieć pewność, że produkty są właściwie oznaczone i udokumentowane - mówi Nina Pankiewicz, Specjalistka ds. ESG w Shoper.

Nowe przepisy obejmują wszystkie kanały sprzedaży, w tym e-commerce, i nakładają na sprzedawców internetowych obowiązek udostępnienia szczegółowych informacji o produktach, w tym:Niedostosowanie się do tych wymogów może skutkować wysokimi karami finansowymi, dlatego ważne jest, aby już teraz rozpocząć przygotowania.Rozporządzenie GPSR ma szeroki zakres i dotyczy prawie wszystkich produktów konsumpcyjnych wprowadzanych na rynek unijny. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące grupy produktów:Niektóre produkty są wyłączone spod rozporządzenia GPSR, ponieważ regulują je już inne przepisy. Dotyczy to m.in.:Sprzedawcy internetowi będą musieli zagwarantować klientom dostęp do kompletu informacji o produktach, analogicznych do tych dostępnych w handlu stacjonarnym. Wdrożenie nowych regulacji wymaga od e-sklepów gruntownej aktualizacji baz produktowych, w tym informacji o producentach oraz dokumentacji potwierdzającej zgodność z wymogami. Kluczowe będzie również wzbogacenie kart produktowych o szczegółowe dane dotyczące bezpieczeństwa oraz zapewnienie klientom łatwego dostępu do wymaganej dokumentacji technicznej.Choć dostosowanie się do wymogów GPSR stanowi znaczące wyzwanie organizacyjne, stwarza też szansę na wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez budowanie zaufania i zwiększanie satysfakcji klientów. Przejrzysta komunikacja dotycząca bezpieczeństwa i pochodzenia produktów może istotnie wpłynąć na postrzeganie marki przez konsumentów.W odpowiedzi na nowe wymogi regulacyjne, platforma Shoper wprowadza kompleksowe rozwiązania ułatwiające sprzedawcom dostosowanie sklepów. Do kluczowych funkcjonalności należą: