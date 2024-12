Zmiany w systemie SENT: kontrole obejmą zagranicznych przewoźników

System SENT, pierwotnie służący do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych, obejmie również podmioty spoza Polski. 1 listopada 2024 obowiązek rejestracji został rozszerzony również na przewoźników, którzy nie mają siedziby w państwie członkowskim UE, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii.

Co istotne, do tej pory obowiązek zgłaszania przewozów w systemie SENT dotyczył głównie polskich przewoźników. W reakcji na protesty przed drogowymi przejściami granicznymi z Ukrainą, Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się objąć tym obowiązkiem również zagraniczne firmy transportowe. Celem wprowadzanych zmian jest wzmocnienie kontroli nad przewoźnikami z państw trzecich w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji i ochrony krajowego rynku transportu drogowego przed niedozwolonymi praktykami ze strony podmiotów zagranicznych – tłumaczy Maurycy Kieruj, prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

Jakie zmiany w systemie SENT? 1 stycznia 2025 r. zgłaszanie przewozów w ramach SENT będzie konieczne również w przypadku przewoźników wykonujących przewóz drogowy na terytorium Polski do lub z państwa spoza UE. Obowiązek ten ma dotyczyć firm transportowych z Unii Europejskiej, Szwajcarii Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii.

Kto musi dokonać zgłoszenia w SENT?

Zgłoszenie będzie konieczne również w przypadku przewozów międzynarodowych, które nie wymagają zezwolenia, ale są wykonywane na podstawie innych przesłanek, na przykład umowy między Ukrainą a Unią Europejską – wyjaśnia ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Zgłoszenie do systemu SENT - co zawiera?

Jak wynika z powyższego, obowiązek zgłoszenia dla podmiotów zagranicznych nie będzie dotyczył tylko przewozów towarów wrażliwych, który był pierwotnie domeną SENT, ale wszystkich przewozów, także tych wykonywanych „na pusto” Zgłoszenia należy dokonać poprzez platformę https://puesc.gov.pl/, a w razie zmiany danych, należy je zaktualizować w systemie – tłumaczy Maurycy Kieruj.

