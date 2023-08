Prawo a cross-border w e-commerce. Czy stosowanie przepisów z kraju pochodzenia wystarczy?

Wiosną ubiegłego roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął wniosek, który ma rozstrzygnąć, czy produkty z jednego kraju, mogą być sprzedawane do innego - o bardziej zaostrzonych przepisach. - To sytuacja, skomplikowana i sporna. Pomimo unifikacji, którą stara się wprowadzić UE, sprzedawcy nadal mogą się natknąć na nieścisłości - mówi Rafał Malujda, radca prawny w IdoSell.

Unia Europejska prowadzi od lat działania, które mają zunifikować przepisy dotyczące sprzedaży internetowej. Odbywa się to zazwyczaj na poziomie dyrektyw. Trzeba więc pamiętać, że każdy z krajów członkowskich ma swoje zasady. Przykładem jest choćby wątpliwość, która czeka na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE – mówi Rafał Malujda.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak prowadzić sprzedaż cross-border zgodnie z prawem? Sprzedaż internetowa, jak każda inna, musi podlegać prawu jednego z Państw UE. Pomimo próby ujednolicenia przepisów przez wspólnotę europejską, każdy kraj posiada własne zasady. Dlatego mówi się o zasadzie kraju pochodzenia.

Zgodnie z nią przedsiębiorców obowiązują przepisy z państwa pochodzenia. Co oznacza, że merchant, który świadczy usługi drogą elektroniczną z Polski lub z Niemiec i działa zgodnie z lokalnymi przepisami, może sprzedawać w całej Europie. Musi oczywiście wprowadzić transparentną komunikację – wyjaśnia Rafał Malujda.

To czy są surowsze, jest już ocenne. Za konsumentami w Szwecji ujął się jakiś podmiot zajmujący się ochroną praw konsumentów. Strona niemiecka uważa, że wystarczy, że spełnia wysokie wymogi regulacyjne w Niemczech. Ten spór podejmuje ważną dyskusję – które prawa są nadrzędne i jak w tym środowisku może funkcjonować handel transgraniczny – tłumaczy Rafał Malujda.

W takich przypadkach sama dostawa produktu stanowi zatem warunek sprzedaży online. Ani przepisy unijne, ani orzecznictwo Trybunału nie wyjaśniają, w jaki sposób to funkcjonuje w sytuacji obejmującej reklamę internetową i sprzedaż internetową towarów oznakowanych w sposób sprzeczny z wymogami mającymi zastosowanie do samych towarów w państwie członkowskim konsumenta nabywającego towary. W szczególności z prawa Unii nie wynika jasno, czy wymogi dotyczące internetowej reklamy i internetowej sprzedaży produktu, które nie byłyby zgodne z wymogami mającymi zastosowanie do samego produktu - wyjaśnia Rafał Malujda.

Rozstrzygnięcie tej sprawy na pewno wpłynie na praktykę części sprzedawców e-commerce, dlatego też będziemy śledzili ten wątek - zaznacza Rafał Malujda.