Sygnaliści w firmie - co należy wiedzieć o procedurach i jak je wdrożyć

Wprowadzenie nowej ustawy o ochronie sygnalistów, która weszła w życie 25 września 2024 roku, stanowi istotny krok na drodze do podniesienia standardów etycznych w polskich przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Dla wielu pracodawców oznacza to konieczność nie tylko dostosowania swoich procedur wewnętrznych do nowych regulacji, ale także budowania kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się bezpieczni i wspierani w zgłaszaniu nieprawidłowości.

były pracownik – osoba, która w przeszłości była związana z organizacją, ale nadal posiada wiedzę o naruszeniach;

przedsiębiorca, akcjonariusz, członek organów – osoby mające formalny związek z firmą, np. poprzez posiadanie udziałów lub zasiadanie w organach zarządzających.

gwarantować poufność – zgłoszenia powinny być chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, a dane zgłaszającego zabezpieczone przed ujawnieniem;

pozwalać na śledzenie statusu zgłoszenia – zgłaszający powinni mieć możliwość monitorowania, na jakim etapie jest ich sprawa, co zwiększa przejrzystość i buduje zaufanie do systemu.

data zakończenia sprawy – kiedy zakończono postępowanie wyjaśniające lub dochodzenie.

jakie kroki należy podjąć – procedura powinna obejmować wszystkie niezbędne działania, od zebrania dowodów, przez przesłuchania, aż po analizę zgromadzonego materiału;

terminy – ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania sygnalisty o podjętych działaniach następczych w ciągu trzech miesięcy od momentu przyjęcia zgłoszenia.

ochrona przed mobbingiem – pracodawca musi zagwarantować, że sygnalista nie będzie narażony na działania dyskryminacyjne, mobbing czy inne formy nacisku;

poufność danych – tożsamość sygnalisty musi być chroniona przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

uniemożliwienie zgłoszenia lub jego utrudnienie: zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy, każda osoba, która w jakikolwiek sposób uniemożliwia dokonanie zgłoszenia lub istotnie je utrudnia, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, kara może wynieść nawet do trzech lat pozbawienia wolności (art. 54 ust. 2); działania odwetowe wobec sygnalisty: podejmowanie działań odwetowych, takich jak zwolnienie z pracy, obniżenie wynagrodzenia czy zmiana warunków zatrudnienia na gorsze, może skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności, a w poważniejszych przypadkach – pozbawienia wolności do dwóch lat (art. 55 ust. 1). W przypadku, gdy działania te mają charakter uporczywy, kara może wynieść do trzech lat pozbawienia wolności (art. 55 ust. 2); ujawnienie tożsamości sygnalisty: nieuprawnione ujawnienie tożsamości sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia grozi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art. 56 ustawy; fałszywe zgłoszenia: jeśli sygnalista celowo zgłasza fałszywe informacje, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat, zgodnie z art. 57 ustawy; brak wdrożenia procedury: pracodawcy, którzy nie wdrożą wymaganej procedury zgłoszeń wewnętrznych lub zrobią to z istotnym naruszeniem przepisów, mogą zostać ukarani grzywną. Zgodnie z art. 58 ustawy, odpowiedzialność karna za to spoczywa na osobie odpowiedzialnej za ustanowienie procedur w danej organizacji.

konsultacje z pracownikami: przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji z pracownikami oraz związkami zawodowymi jest kluczowe dla zrozumienia i akceptacji nowych procedur w organizacji. transparentna komunikacja ułatwi przyjęcie nowych rozwiązań i zbuduje zaufanie do systemu zgłoszeń;

przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji z pracownikami oraz związkami zawodowymi jest kluczowe dla zrozumienia i akceptacji nowych procedur w organizacji. transparentna komunikacja ułatwi przyjęcie nowych rozwiązań i zbuduje zaufanie do systemu zgłoszeń; szkolenia: regularne szkolenia dla pracowników i menedżerów na temat procedur ochrony sygnalistów oraz ich praw są niezbędne, aby zapewnić, że każdy w organizacji zna swoje obowiązki i prawa. szkolenia te powinny obejmować zarówno aspekty praktyczne, jak i teoretyczne, w tym przepisy prawne i etyczne związane z ochroną sygnalistów;

regularne szkolenia dla pracowników i menedżerów na temat procedur ochrony sygnalistów oraz ich praw są niezbędne, aby zapewnić, że każdy w organizacji zna swoje obowiązki i prawa. szkolenia te powinny obejmować zarówno aspekty praktyczne, jak i teoretyczne, w tym przepisy prawne i etyczne związane z ochroną sygnalistów; współpraca z zewnętrznymi podmiotami: w wielu przypadkach skorzystanie z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze zgłoszeń sygnalistów może okazać się korzystne. zewnętrzny dostawca usług może zapewnić niezależność, obiektywność i poufność procesu, co jest kluczowe dla skuteczności procedur;

w wielu przypadkach skorzystanie z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze zgłoszeń sygnalistów może okazać się korzystne. zewnętrzny dostawca usług może zapewnić niezależność, obiektywność i poufność procesu, co jest kluczowe dla skuteczności procedur; monitorowanie i doskonalenie procedur: wdrożone procedury powinny być regularnie monitorowane i doskonalone, aby zapewnić ich skuteczność i zgodność z aktualnymi przepisami oraz potrzebami organizacji. regularne przeglądy procedur oraz analiza zgłoszeń mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych obszarów do poprawy i zwiększenia efektywności systemu.

Sygnalista, w rozumieniu nowej ustawy, to osoba, która zgłasza naruszenia prawa w miejscu pracy lub w związku z działalnością danej organizacji. Warto zauważyć, że pojęcie to obejmuje znacznie szerszy krąg osób niż dotychczas, co zwiększa odpowiedzialność pracodawców w zakresie ochrony tych osób. Sygnalistą może być:Rozszerzenie definicji sygnalisty ma na celu ochronę osób, które mogą mieć wpływ na etyczne funkcjonowanie organizacji, niezależnie od formy ich związania z pracodawcą.Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników muszą dostosować się do nowych wymogów, w tym przygotować i wdrożyć procedury umożliwiające zgłaszanie nieprawidłowości . Oto, co należy uwzględnić w tych procedurach:Pracodawcy są zobowiązani do stworzenia kanałów zgłoszeń, które umożliwią pracownikom i innym zainteresowanym osobom anonimowe, bezpieczne i wygodne zgłaszanie nieprawidłowości. Idealne kanały zgłoszeń powinny:Każde zgłoszenie powinno być dokładnie rejestrowane w specjalnym rejestrze. Rejestr ten powinien zawierać:Prowadzenie rejestru zgłoszeń jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i zgodności z przepisami. Umożliwia także śledzenie historii spraw oraz ewentualne wykorzystanie danych w przypadku potrzeby dodatkowego postępowania.Po otrzymaniu zgłoszenia pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie zgłoszonych nieprawidłowości. Procedura powinna precyzować:Przeprowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego ma kluczowe znaczenie dla zaufania do systemu zgłoszeń oraz ochrony interesów zarówno sygnalistów, jak i organizacji.Jednym z fundamentów nowej ustawy jest ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia, że osoby zgłaszające naruszenia nie będą narażone na negatywne konsekwencje swoich działań. Oznacza to m.in.:Zapewnienie tak szerokiej ochrony sygnalistom ma na celu stworzenie atmosfery zaufania, która zachęci pracowników do zgłaszania nieprawidłowości bez obawy przed represjami. To z kolei może przyczynić się do poprawy funkcjonowania organizacji i zapobiegania poważniejszym naruszeniom.Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Ustawa przewiduje różnorodne sankcje, w zależności od charakteru i wagi naruszenia:Wdrożenie nowych procedur związanych z ochroną sygnalistów wymaga od pracodawców starannego planowania i zaangażowania. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w skutecznym wdrożeniu procedur:Nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów w Polsce wprowadzają istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie transparentności, etyki oraz odpowiedzialności w miejscu pracy. Dla pracodawców oznacza to nie tylko konieczność dostosowania swoich procedur do nowych wymogów, ale także budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera i chroni osoby zgłaszające nieprawidłowości.Wdrożenie skutecznych procedur ochrony sygnalistów jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także okazją do wzmocnienia zaufania wewnątrz organizacji i poprawy jej funkcjonowania. Pracodawcy, którzy podejdą do tego zadania z należytą starannością, zyskają nie tylko na zgodności z przepisami, ale także na reputacji i lojalności pracowników, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści firmie.