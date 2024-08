Pamiątki z wakacji. Czego nie można przywozić do Polski?

Z wakacyjnych podróży często przywozimy różnego rodzaju pamiątki. Jednak nie wszystkie przedmioty możemy legalnie przewieźć do Polski - ostrzegają eksperci z z AirCashBack. Warto znać przepisy celne, aby uniknąć przykrych niespodzianek i kar za przewóz nielegalnych przedmiotów.

Problematyczne pamiątki z wakacji – wyjaśniają eksparci ds. odszkodowań za loty z AirCashBack

Tych przedmiotów nie przywoź z wakacji

Pamiątki z zagrożonych gatunków: Muszle, koralowce, skóry



Turyści najczęściej mają problem gry przekraczają granicę z przewozem pamiątek zrobionych z materiałów pochodzących od zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Do takich przedmiotów należą na przykład koralowce, muszle, rzeczy zrobione ze skóry krokodyla, czy biżuteria z kości słoniowej.

To przedmioty, które podlegają międzynarodowej Konwencji CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem). Konwencja ta ma na celu ochronę zagrożonych gatunków przed wyginięciem, a jej naruszenie może prowadzić do konfiskaty pamiątek oraz nałożenia surowych kar.

Wiele osób przywozi z wakacji lokalne przysmaki, jednak przewóz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego jest ściśle regulowany, szczególnie gdy pochodzą one z krajów spoza Unii Europejskiej. Przewóz tych produktów jest regulowany przez przepisy Rozporządzenia (WE) nr 2019/2122 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczącego przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Wwożenie takich artykułów bez odpowiednich dokumentów weterynaryjnych jest zabronione i może skutkować ich konfiskatą, a nawet nałożeniem grzywny.

Wielu turystów, zwłaszcza odwiedzających kraje o bogatej historii, kusi zakup antyków lub dzieł sztuki. Jednak przewóz takich przedmiotów przez granicę wymaga specjalnych zezwoleń, które potwierdzają legalność ich wywozu z kraju pochodzenia. W Polsce kwestie te reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Brak tych dokumentów może skutkować zatrzymaniem pamiątek na granicy, a nawet oskarżeniem o przemyt dóbr kulturowych.

W niektórych krajach obowiązują przepisy dotyczące wywozu przedmiotów o znaczeniu religijnym lub historycznym. Mogą to być na przykład ikony, rzeźby, książki czy inne artefakty. Przedmioty te mogą być chronione przez lokalne przepisy, takie jak Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o ochronie dziedzictwa narodowego w krajach trzecich.

Kliknij, aby powiekszyć fot. azerbaijan_stockers na Freepik Czego nie można przywozić z wakacji? Skarby morza, takie jak muszelki i fragmenty rafy koralowej, są istotnym elementem ekosystemów morskich. Ich zbieranie może prowadzić do degradacji tych środowisk. Dlatego wiele krajów wprowadza zakazy, aby chronić przyrodę.

Co warto zrobić przed zakupem pamiątek?

Ochrona środowiska: Skarby morza, takie jak muszelki i fragmenty rafy koralowej, są istotnym elementem ekosystemów morskich. Ich zbieranie może prowadzić do degradacji tych środowisk. Dlatego wiele krajów wprowadza zakazy, aby chronić przyrodę.

Kary za przewóz nielegalnych przedmiotów

Kary finansowe



Za nielegalny przewóz przedmiotów objętych ochroną międzynarodowych konwencji, takich jak Konwencja CITES, mogą zostać nałożone wysokie grzywny. W Polsce grzywna może wynosić nawet do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od wartości i rodzaju przewożonych przedmiotów.

W przypadku poważnych naruszeń, takich jak przewóz większej ilości nielegalnych przedmiotów lub działania związane z przemytem, osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. W Polsce za przewóz nielegalnych przedmiotów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku recydywy lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kara ta może być jeszcze wyższa.

Oprócz grzywien i kar więzienia, osoba przyłapana na przewozie nielegalnych przedmiotów może zostać objęta postępowaniem administracyjnym, które może prowadzić do zakazu podróżowania lub nałożenia dodatkowych ograniczeń.

Służby celne mają prawo do konfiskaty nielegalnych przedmiotów na granicy. Przedmioty te są zazwyczaj zatrzymywane i nie ma możliwości ich odzyskania.

Polska jest objęta unią celną, dzięki temu przewóz towarów między poszczególnymi państwami UE jest legalny. Możemy wwieźć przedmioty osobistego użytku, ale ich sprzedaż może być już naruszeniem prawa.Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy mówimy o przewożeniu pamiątek z krajów spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach obowiązują bardziej surowe przepisy celne. Dotyczą one zwłaszcza przedmiotów wykonanych z roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem, które są objęte ścisłą ochroną. Przewóz takich pamiątek bez odpowiednich zezwoleń może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.Przywożąc przedmioty do Polski, warto znać ograniczenia i zakazy.Przed dokonaniem zakupu warto zapoznać się z przepisami celnymi obowiązującymi w kraju, z którego wracasz, oraz w Polsce. Pomocne mogą być również informacje uzyskane w lokalnych punktach informacyjnych dla turystów. Jeśli masz wątpliwości co do legalności przywożonych pamiątek, warto skonsultować się z celnikami na lotnisku lub w porcie.Zakaz przewożenia tych przedmiotów wynika z kilku powodów:Znajomość przepisów celnych oraz odpowiedzialne podejście do zakupów pozwoli uniknąć problemów i cieszyć się wspomnieniami z podróży bez niepotrzebnego stresu. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić, czy pamiątka, którą zamierzasz przywieźć do Polski, nie jest objęta zakazem wwozu.Kary za przewóz nielegalnych przedmiotów, w tym pamiątek wykonanych z materiałów pochodzących od zagrożonych gatunków, mogą być bardzo surowe i różnią się w zależności od kraju oraz rodzaju przewożonego przedmiotu. W Polsce za przewóz takich przedmiotów mogą grozić następujące konsekwencje:Jak dodają eksperci ds. prawa pasażerów z AirCashback przewożenie nielegalnych przedmiotów może skutkować wpisaniem na listy obserwacyjne, co może wpłynąć na przyszłe podróże. Osoby mogą być poddawane dodatkowym kontrolom na granicach oraz mogą stracić zaufanie w oczach instytucji międzynarodowych.Przed zakupem i przewozem jakichkolwiek pamiątek warto zasięgnąć informacji na temat obowiązujących przepisów celnych, aby uniknąć nieprzyjemnych i kosztownych konsekwencji.Pamiętaj, żeby w razie wątpliwości, zawsze skontaktować się z Centrum Informacji Służby CelnejPełną listę przedmiotów, których nie wolno przywozić do Polski znajdziesz na rządowych stronach.