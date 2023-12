Odsetki od kosztów procesu - uwagi na tle przepisów przejściowych i wprowadzających

Nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 roku, wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego art. 98 § 11. Zgodnie z nim, stronie wygrywającej sprawę, od kwoty kosztów procesu zasądzonych na jej rzecz (koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony) należą się również odsetki ustawowe za opóźnienie. To rozwiązanie było odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko prawnicze. Zamiarem ustawodawcy było zmotywowanie w ten sposób stron do „[s]kwapliwego wykonywania wyroku”. Art. 98 § 11 miał być stosowany do postępowań wszczętych od dnia 7 listopada 2019 roku.

I. Wstęp

II. Czy art. 98 § 11 kpc stosuje się również do spraw wszczętych przed dniem 7 listopada 2019 roku?

1. Nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 roku[1], wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego art. 98 § 11. Zgodnie z nim, stronie wygrywającej sprawę, od kwoty kosztów procesu zasądzonych na jej rzecz (koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony) należą się również odsetki ustawowe za opóźnienie[2]. To rozwiązanie było odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko prawnicze[3]. Zamiarem ustawodawcy było zmotywowanie w ten sposób stron do „[s]kwapliwego wykonywania wyroku”. Art. 98 § 11 miał być stosowany do postępowań wszczętych od dnia 7 listopada 2019 roku[4].2. W praktyce, stosowanie art. 98 § 11 kpc okazało się jednak problematyczne. Co prawda, ustawodawca chciał, żeby odsetki należały się stronie wygrywającej sprawę z mocy ustawy bez potrzebny wniosku o ich przyznanie oraz zamieszczania w orzeczeniu odrębnego rozstrzygnięcia o ich przyznaniu[5]. Sądy podchodziły jednak do tej kwestii w różny sposób[6]. Wobec tego, ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, do art. 98 § 11kpc dodano trzecie zdanie[7]. Zgodnie z nim o obowiązku zapłaty odsetek od kosztów procesu, sąd orzeka z urzędu. W brzmieniu nadanym tą nowelizacją, art. 98 § 11 kpc obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 roku[8] i stosuje się go także do spraw wszczętych i niezakończonych przed tym dniem[9].3. Zakres tych zmian można znaleźć na stronie kancelarii JDP.4. Nowelizacja art. 98 § 11 kpc, która obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 roku nie rozwiązała jednak wszystkich problemów związanych ze stosowaniem tego przepisu. Tych bowiem mogą nastręczać przepisy przejściowe i wprowadzające art. 98 § 11 kpc.5. W praktyce można spotkać się z poglądem[14], że art. 98 § 11kpc[15] w jego obecnym brzmieniu stosuje się wyłącznie do spraw wszczętych od dnia 7 listopada 2019 roku. Ostatnia nowelizacja art. 98 § 11 kpc (dodanie trzeciego zdania -„o obowiązku zapłaty odsetek sąd orzeka z urzędu”) miała mieć bowiem charakter czysto porządkujący, tj. potwierdzała to co ustawodawca już opisał w uzasadnieniu Ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, i miała nic nie zmienić w tym zakresie.6. Taka wykładnia art. 98 § 11 kpc, w kontekście przepisów przejściowych i wprowadzających art. 98 § 11 kpc, wydaje się jednak niewłaściwa.7. Po pierwsze, jest sprzeczna z literalnym brzmieniem art. 19 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.8. Zgodnie z nim, art. 98 § 11 kpc w „brzmieniu” nadanym tą ustawą, tj. z dodanym zdaniem trzecim, stosuje się bowiem do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 roku. Oznacza to, że w tym brzmieniu, tj. o treści[16] uwzględniającej również (ale nie wyłącznie) zdanie trzecie tego przepisu, art. 98 § 11 kpc powinno stosować się do wszystkich postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 roku, a nie tylko do tych wszczętych po dniu 7 listopada 2019 roku.9. Po drugie, prowadziłaby do pominięcia w stosowaniu art. 98 § 11 kpc, art. 19 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. To byłoby zaś sprzeczne z zakazem wykładni per non est[17].10. Po trzecie, taką wykładnię ciężko pogodzić z zasadą racjonalności ustawodawcy. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, żeby art. 98 § 11 kpc w brzmieniu nadanym mu od dnia 1 lipca 2023 roku stosował się wyłącznie do postępowań wszczętych po dniu 7 listopada 2019 roku, to przesądziłby o tym jednoznacznie w art. 19 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem, z tego przepisu wynika wprost obowiązek stosowania art. 98 § 11 kpc w brzmieniu nadanym mu od dnia 1 lipca 2023 roku do wszystkich spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 roku.11. Po czwarte, taka wykładania zdaje się być również sprzeczna z zamiarem samego ustawodawcy. Z uzasadnienia do projektu art. 19 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wynika bowiem wprost, że art. 19 tej ustawy „[z]akłada […], że ustawa powinna mieć zastosowanie w jak najszerszym zakresie także w postępowaniach cywilnych będących w toku w momencie jej wejścia w życie”[18]. Ograniczenie zastosowania art. 98 § 11 kpc w brzmieniu nadanym od dnia 1 lipca 2023 roku, wyłącznie do postępowań wszczętych od dnia 7 listopada 2019 roku znacznie ograniczałoby zaś realizację tego celu, a przez to byłoby z nim sprzeczne.