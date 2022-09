Dla kogo certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to jedno z najważniejszych uprawnień związanych z prowadzeniem firmy przewozowej. Czym jest CKZ, jak go zdobyć i kto w firmie powinien go posiadać? Na te pytania odpowiada ekspert TC Kancelaria Prawna, radca prawny Paweł Łazarewicz.

Przepisy wskazują, że musi go mieć przynajmniej jedna z osób zarządzających transportem drogowym w firmie, bez wskazania konkretnej roli czy stanowiska.

Sposób na certyfikat

Egzamin to podstawowa, ale nie jedyna droga uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. – Absolwenci studiów, których program był tożsamy z zakresem egzaminu, mogą zostać z niego zwolnieni. W grę wchodzi zwolnienie całkowite lub częściowe, w zależności od tego, do jakiego stopnia materiał przerobiony podczas nauki pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi – tłumaczy ekspert TC Kancelaria Prawna.

Czy certyfikat trzeba odnawiać?

Co więcej, weryfikacja zasad, na których odbywa się współpraca przewoźnika i pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie transportem drogowym, bywa trudna. Wynika to faktu, że przepisy dopuszczają tzw. użyczenie certyfikatu, w praktyce polegające na użyczeniu usług firmie przez jego posiadacza – mówi ekspert i dodaje - Dzięki temu przewoźnik może nadal, w pełni legalnie, prowadzić działalność przewozową.

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, który potwierdza posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jest warunkiem uzyskania licencji międzynarodowej lub krajowego pozwolenia na prowadzenie firmy przewozowej.Jak mówi Paweł Łazarewicz, Radca Prawny z TC Kancelaria Prawna, wbrew pozorom, posiadaczem certyfikatu niekoniecznie musi być główny właściciel firmy przewozowej:A w jaki sposób można pozyskać tego typu zaświadczenie?Podstawą uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych jest zdanie egzaminu, który przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego. Jego łączny koszt wynosi 800 złotych i składają się na niego dwie opłaty: egzaminacyjna i za wystawienie certyfikatu. Egzaminowany musi zdać test pisemny i wykonać zadanie dodatkowe, które zawiera dwa praktyczne przykłady wymagające rozwiązania.Test składa się z 64 pytań, które weryfikują wiedzę z zakresu transportu i prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze przewoźnika. Egzaminowany musi między innymi znać obowiązki najemcy pojazdu, orientować się w przepisach z zakresu czasu pracy kierowców i rejestracji pojazdów oraz mieć podstawową wiedzę związaną z funkcjonowaniem spółek kapitałowych. Przykładowe pytania egzaminacyjne znaleźć można na stronie Instytutu Transportu Drogowego w sekcji “Certyfikacja Przewoźników Drogowych”.Certyfikat przyznawany jest bezterminowo, choć nie na zawsze i bezwarunkowo. Certyfikat Kompetencji Zawodowych można utracić, jeśli wobec jego posiadacza wydano prawomocne orzeczenie zakazujące mu kierowania operacjami transportowymi. Jest to równoznaczne z utratą licencji, co w praktyce uniemożliwia legalne prowadzenie biznesu. Przedsiębiorca przyłapany na braku certyfikatu musi również zapłacić karę pieniężną.Paweł Łazarewicz z TC Kancelaria zwraca uwagę na to, że utrata certyfikatu przez jednego z pracowników nie musi rzutować na działalność firmy transportowej. Jak wspomniano na początku, wystarczy, że posiada go przynajmniej jedna osoba zarządzająca transportem drogowym w przedsiębiorstwie.