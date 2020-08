5 najczęstszych błędów przy rejestracji spółki z o.o.

Osoby, które pierwszy raz zakładają własną firmę, często decydują się na formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Z czasem może się okazać, że firma się rozrasta, a korzystniejszym rozwiązaniem byłaby spółka. Takie przekształcenie jdg jest możliwe, ale trzeba pamiętać o tym, że błędy w rejestracji spółki mogą być kosztowne. Eksperci inFakt podpowiadają, jak ich uniknąć.

– Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. nie pozwoli jednak na ucieczkę od firmowych długów – podkreśla Piotr Ciszewski, specjalista ds. podatków w firmie inFakt. – Przepisy stanowią, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną odpowiada za swoje długi, które powstały w czasie, gdy prowadził jdg, przez trzy lata od przekształcenia działalności w spółkę.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wspólnicy Największa zaleta wynikająca z założenia spółki z o.o. to ograniczona odpowiedzialność wspólników.

Kosztowne literówki

za wpis do KRS (250 zł, jeśli firma jest zakładana przez internet; 500 zł, jeśli u notariusza),

za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego (100 zł).

– Sądy stoją na stanowisku, że opłata należy się za rozpatrzenie wniosku. KRS, rozpatrując wniosek negatywnie, wykonał powierzone zadanie, a wina leży po stronie tego, kto zrobił błąd – mówi ekspert inFakt.

Jakie jeszcze błędy pojawiają się przy rejestracji spółki?

– Chodzi o to, żeby kontrahenci wiedzieli, że mają do czynienia z tym samym podmiotem, który już znają i wiedzieli, że niedawno się przekształcił i zmienił nazwę – mówi Piotr Ciszewski.



– Czasami tych dokumentów może być więcej, ale nie zawsze osoba załatwiająca sprawy związane z rejestracją spółki z o.o. wie, że musi coś jeszcze dołączyć. Pewnym ułatwieniem jest zakładanie spółki z o.o. przez portal S24. Ten system jest tak skonstruowany, że jeżeli nie wypełnimy obowiązkowego pola lub nie dodamy wymaganego załącznika, to nie będzie można przejść do następnego etapu wypełniania formularza – podpowiada ekspert inFakt.

Dlaczego spółka się opłaca?

Przekształcenie w spółkę z o.o. odbywa się na zasadzie sukcesji praw i obowiązków. Nowo powstająca jednostka staje się więc stroną umów, które wcześniej były związane z poprzednim podmiotem.W takiej sytuacji nie trzeba zawierać nowych porozumień albo podpisywać aneksów z pracownikami, którzy pracowali do tej pory dla jednoosobowej działalności oraz z kontrahentami, z którymi jdg miała podpisane umowy. Automatycznie na spółkę przechodzą także kredyty i leasingi zaciągnięte w ramach jednoosobowej działalności.Błędy dokonane podczas przekształcenia mogą skutkować utratą czasu i pieniędzy, a dla nowo powstających firm to bardzo cenne zasoby. Przy rejestracji spółki trzeba dokonać dwóch opłat:W wyniku nawet drobnego błędu (np. pomyłki w numerze PESEL), KRS odrzuci wniosek. O ile można się postarać o zwrot wpłaty za wpis do MSiG, to za wpis do KRS środków nie da się odzyskać.Warto jednak pamiętać, że po odrzuceniu pierwszego wniosku o wpis do KRS, przy kolejnym można złożyć prośbę o zaliczenie wcześniejszej opłaty na poczet nowego wniosku.– na złożenie wniosku o wpis do KRS ustawodawca wyznaczył 7 dni od momentu spisania umowy spółki (jeżeli umowa była zawarta przez portal S24) albo 6 miesięcy (jeżeli umowa jest w formie aktu notarialnego). Przekroczenie tych terminów skutkuje odrzuceniem wniosku. Wpłacone pieniądze przepadają, a całą procedurę należy zacząć od początku.– pomimo powszechnego przekonania, że można wybrać dowolną nazwę dla swojej firmy, istnieją pewne obostrzenia. Przykładowo, w nazwie nie można używać słów takich jak „bank” lub „towarzystwo ubezpieczeniowe”, jeżeli nie są spełnione dodatkowe wymogi dotyczące ich wykorzystania.Ponadto w nazwie nie można używać form prawnych prowadzonej działalności, czyli np. nie można nazwać firmy: „Agencja Reklamowa spółka cywilna”. Przekształcając jdg w spółkę, przedsiębiorca może zachować dotychczasową nazwę firmy, która zostanie uzupełniona o oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” albo zdecydować się na nową nazwę. Jeśli wybierze drugą możliwość, to do nowej nazwy przez 12 miesięcy musi dokładać człon „dawniej tutaj stara nazwa firmy”.– minimum wymaganych dokumentów przy rejestracji spółki to umowa spółki oraz lista wspólników.– właściwy Sąd Rejestrowy to ten, który obejmuje zasięgiem działania adres, pod którym znajduje się siedziba spółki. Bywają sytuacje, kiedy wspólnicy błędnie składają wnioski – np. do sądu wybranego ze względu na adres ich zameldowania.Jak wskazuje Piotr Ciszewski, największa zaleta wynikająca z założenia spółki z o.o. to ograniczona odpowiedzialność wspólników – tylko do wysokości wniesionych wkładów. Natomiast osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą odpowiada swoim całym majątkiem, także prywatnym. Warto również dodać, że przedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć powiązania między wcześniejszą jdg a nową spółką, często decydują się na zamknięcie jednoosobowej działalności i założenie nowej spółki.