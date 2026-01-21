Od Data Act do AI Act. Jak Europa buduje cyfrową niezależność i co to oznacza dla biznesu?

Europa stoi przed historycznym momentem w kształtowaniu swojej cyfrowej niezależności. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, takich jak Data Act, AI Act i Digital Services Act, zmieniają się nie tylko zasady funkcjonowania firm, ale także całe podejście do zarządzania danymi, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa cyfrowego. Te zmiany mają na celu zwiększenie transparentności, bezpieczeństwa i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Jednak dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność przebudowy strategii technologicznych, reorganizacji procesów biznesowych i dostosowania się do nowych wymogów prawnych. Jakie wyzwania i szanse niosą te regulacje dla firm działających w Europie i jak mogą one wykorzystać nowe przepisy, aby zyskać przewagę konkurencyjną?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie regulacje, takie jak Data Act, AI Act i Digital Services Act, wpływają na cyfrową niezależność Europy.

Jakie zmiany w zarządzaniu danymi i sztuczną inteligencją wprowadzają nowe przepisy.

Jakie wyzwania i szanse niosą nowe regulacje dla przedsiębiorstw działających w Europie.

Jakie kroki powinny podjąć firmy, aby dostosować się do nowych wymogów prawnych.

Jakie korzyści mogą odnieść przedsiębiorstwa, które szybko wdrożą nowe regulacje.

Europa wzmacnia fundamenty gospodarki cyfrowej

To rzeczywiście przełomowy moment dla europejskiego rynku cyfrowego. Nowe regulacje realnie zmieniają sposób, w jaki firmy projektują swoje strategie technologiczne i zarządzają danymi. Widzimy, że Data Act, AI Act i DSA tworzą ramy, które wymuszają większą przejrzystość i bezpieczeństwo.



Organizacje, które potraktują te zmiany jako szansę, zyskają przewagę konkurencyjną w obszarze zaufania i odporności biznesowej i my będziemy się nad tym elementem skupiać w Polsce – podkreśla Artur Kmiecik, Head of Cloud and Infrastructure Delivery w Capgemini Polska.

Nowe obowiązki dla firm – regulacje, które zmieniają codzienność biznesu

Dane stają się strategicznym zasobem – firmy modernizują architekturę i procesy

Sztuczna inteligencja pod nadzorem – firmy uczą się nowych standardów

Sztuczna inteligencja wchodzi w etap dojrzałości – od innowacji i pierwszych wdrożeń do regulacji. To wymaga od firm nie tylko nowych procedur, ale też zmiany kultury organizacyjnej: procesy, dokumentacja i transparentność stają się kluczowe. AI Act i Data Act redefiniuje podejście do danych – z zasobu technicznego stają się one strategicznym elementem modelu biznesowego.



Firmy, które szybko dostosują architekturę i procesy, będą nie tylko zgodne z prawem, ale też lepiej przygotowane na wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji – podkreśla Artur Kmiecik, Head of Cloud and Infrastructure Delivery w Capgemini Polska.

DSA zmienia zasady gry – jeden poziom przejrzystości dla wszystkich usług cyfrowych

Regulacje jako impuls do rozwoju – przewaga dla firm, które działają szybciej