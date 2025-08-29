Data Act w marketingu i sprzedaży: Co muszą wiedzieć firmy od września 2025?

12 września 2025 roku wchodzi w życie Data Act. To unijne rozporządzenie, które ma ułatwić dostęp, wymianę i ponowne wykorzystanie danych między firmami, instytucjami i obywatelami. Jak nowe prawo wpłynie na firmy, które tworzą i korzystają z rozwiązań wspierających działania marketingowe? Sprawdzamy, na co muszą zwrócić uwagę producenci i użytkownicy systemów lojalnościowych, CRM, e-commerce i innych narzędzi wykorzystywanych w sprzedaży i marketingu.

Przeczytaj także: IoT rzuca inne światło na cyberbezpieczeństwo firmy

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Data Act i kiedy zacznie obowiązywać

Jak Data Act wpływa na marketing i sprzedaż w firmach

Jakie obowiązki mają dostawcy systemów SaaS i IoT

Jakie korzyści i wyzwania niesie nowe prawo dla firm marketingowych

Nowe prawo pozwala firmom korzystającym z różnych systemów gromadzących i przetwarzających dane o ich klientach łatwiej przenieść się na inne narzędzie. To wyzwanie dla dostawców, ale też doskonała okazja do tego, aby jeszcze lepiej poznać potrzeby klientów i na bieżąco dostosowywać system do ich oczekiwań. Moim zdaniem nowych możliwości nie muszą obawiać się producenci, którzy stawiali do tej pory klientów w centrum swoich działań i dbali o ich zadowolenie – mówi Filip Zajdel, Head of Customer Success w Sparta Loyalty.

Kogo dotyczy Data Act?

W praktyce nowe regulacje mają skutkować tym, że producenci urządzeń IoT będą je projektować i produkować tak, aby użytkownik miał bezpośredni, bezpieczny i łatwy dostęp do wszystkich danych, które takie urządzenie wytworzy. Po co? Choćby po to, by mieć możliwość przekazania przez właściciela pojazdu informacji zebranych w trakcie jazdy kierowcy do ubezpieczyciela w celu oszacowania odpowiednio niskiej składki ubezpieczeniowej. Oczywiście zakładając jazdę zgodną z przepisami – wyjaśnia Maciej Bednarek, radca prawny w Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik.

Wpływ Data Act na działania marketingowe

Łatwiejsza zmiana dostawcy: Data Act gwarantuje klientom prawo do swobodnej zmiany dostawcy usług przetwarzania danych. Oznacza to, że w przypadku niezadowolenia z obecnie wykorzystywanego rozwiązania, firma będzie mogła bez przeszkód przenieść swoje dane i aktywa cyfrowe do innego dostawcy.

Data Act gwarantuje klientom prawo do swobodnej zmiany dostawcy usług przetwarzania danych. Oznacza to, że w przypadku niezadowolenia z obecnie wykorzystywanego rozwiązania, firma będzie mogła bez przeszkód przenieść swoje dane i aktywa cyfrowe do innego dostawcy. Dostęp do własnych danych: Firmy będą miały zapewniony łatwy dostęp do wszystkich danych generowanych w ramach na przykład programu lojalnościowego (dane osobowe, transakcyjne, behawioralne itp.) w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Firmy będą miały zapewniony łatwy dostęp do wszystkich danych generowanych w ramach na przykład programu lojalnościowego (dane osobowe, transakcyjne, behawioralne itp.) w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Większa kontrola: Data Act wzmocni pozycję firm w relacji z dostawcami, dając im większą kontrolę nad własnymi danymi i możliwość ich wykorzystania u innych dostawców, np. w celu analizy, personalizacji ofert czy budowania nowych strategii marketingowych.

Co Data Act oznacza dla dostawców technologii?

Na firmach takich jak Sparta Loyalty spoczywa obowiązek wprowadzenia kilku zmian technologicznych oraz zmian w umowach z klientami. Warto pamiętać również o tym, że dostawcy są zobowiązani do udostępnienia otwartych interfejsów API, które ułatwią komunikację z systemami innych firm i przenoszenie danych – dodaje Filip Zajdel.

Zmiana umów: wprowadzenie zmian do umów z klientami, precyzujących warunki zmiany dostawcy, przenoszenia danych i zakończenia świadczenia usług. Umowy muszą zawierać postanowienia umożliwiające klientowi zmianę dostawcy lub przeniesienie aktywów cyfrowych do lokalnej infrastruktury ICT w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu maksymalnego dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

wprowadzenie zmian do umów z klientami, precyzujących warunki zmiany dostawcy, przenoszenia danych i zakończenia świadczenia usług. Umowy muszą zawierać postanowienia umożliwiające klientowi zmianę dostawcy lub przeniesienie aktywów cyfrowych do lokalnej infrastruktury ICT w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu maksymalnego dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Obowiązki informacyjne: informowanie klientów o procedurach zmiany dostawcy i przenoszenia usług, w tym o dostępnych metodach, formatach oraz ograniczeniach technicznych. Dodatkowo, na stronach internetowych firm powinny znaleźć się informacje o jurysdykcji, której podlega infrastruktura ICT, oraz o środkach zapobiegających nieuprawnionemu międzynarodowemu dostępowi do danych nieosobowych.

informowanie klientów o procedurach zmiany dostawcy i przenoszenia usług, w tym o dostępnych metodach, formatach oraz ograniczeniach technicznych. Dodatkowo, na stronach internetowych firm powinny znaleźć się informacje o jurysdykcji, której podlega infrastruktura ICT, oraz o środkach zapobiegających nieuprawnionemu międzynarodowemu dostępowi do danych nieosobowych. Zapewnienie technicznych możliwości udostępniania danych: umożliwienie łatwego i bezpiecznego eksportu danych osobowych/nieosobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także ich przeniesienie do innego usługodawcy.

Dostawcy muszą zweryfikować i zapewnić techniczne możliwości udostępnienia danych osobowych/nieosobowych przetwarzanych w systemie innemu usługodawcy tak, aby klienci, zmieniając dostawcę usług, mogli mieć zapewnioną ciągłość świadczenia usług. Są również zobowiązani do nieodpłatnego udostępnienia otwartych interfejsów w równym zakresie wszystkim swoim klientom i zainteresowanym docelowym dostawcom usług przetwarzania danych – zauważa Maciej Bednarek.

Data Act. Co należy zrobić już dziś?

Rozporządzenie Data Act, w polskiej wersji językowej Akt o danych, zostało przyjęte przez Unię Europejską w 2023 roku. Umożliwia użytkownikom – zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom – dostęp do danych generowanych przez ich urządzenia, takie jak smart-lodówki, maszyny przemysłowe czy pojazdy. Ułatwia udostępnianie danych między firmami, co sprzyja tworzeniu nowych usług i produktów. Dodatkowo, upraszcza proces zmiany dostawców usług chmurowych, ograniczając zjawisko vendor lock-in, czyli uzależnienia od jednego dostawcy usług cyfrowych.Rozporządzenie obejmuje dwie główne kategorie podmiotów:Dotyczy to producentów urządzeń i dostawców oprogramowania, którzy będą musieli wdrożyć mechanizmy umożliwiające użytkownikom eksportowanie danych (osobowych, nieosobowych, metadanych) związanych z korzystaniem z produktów IoT. Dodatkowo, użytkownicy będą mogli wnioskować o udostępnienie tych danych firmom trzecim, a organy publiczne uzyskają dostęp do nich w wyjątkowych sytuacjach.Ta kategoria jest kluczowa dla dostawców systemów lojalnościowych i innych narzędzi wykorzystywanych w działaniach marketingowych, zwłaszcza działających w modelu SaaS (Software as a Service). Rozporządzenie definiuje usługi przetwarzania danych bardzo szeroko, obejmując IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i właśnie SaaS. Oznacza to, że każdy podmiot hostujący dane i świadczący usługi przetwarzania danych podlega regulacjom Data Act.Stosowanie Data Act wpłynie bezpośrednio na sposób, w jaki firmy zarządzają danymi swoich klientów, np. w programach lojalnościowych czy na platformach e-commerce. Najważniejszym założeniem rozporządzenia jest to, aby łatwiej było te dane przenieść, a to przełoży się na większą swobodę w wyborze dostawcy usług.Dostawcy świadczący usługi hostingowe (SaaS), będą musieli dostosować swoje działania do wymogów Data Act.Kluczowe obowiązki dostawców usług hostingowych:Dla firm tworzących systemy i udostępniających je w modelu SaaS priorytetem jest zweryfikowanie obecnych możliwości technicznych w zakresie eksportu i przenoszenia danych. Następnie należy przygotować się na wdrożenie zmian w umowach z klientami oraz na zapewnienie pełnej transparentności w zakresie procedur zmiany dostawcy.Natomiast firmy korzystające z narzędzi SaaS wspierających sprzedaż i marketing powinny aktywnie rozmawiać z dostawcami o ich przygotowaniach do Data Act i upewnić się, że systemy, z którymi pracują na co dzień, są zgodne z nowymi wymogami.Data Act jak każde nowe prawo budzi w pierwszej chwili sporo wątpliwości. Warto jednak pamiętać, że wdrożenie wymogów zawartych w rozporządzeniu daje szansę na większą swobodę w zarządzaniu danymi, podnosi konkurencyjność firm i mobilizuje rynek do działania na rzecz klientów i ich oczekiwań. A na tym zyskują wszyscy.