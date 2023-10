Prawo do naprawy: zachęty dla konsumentów do naprawiania produktów

Europosłowie przyjęli rozwiązania zachęcające konsumentów do naprawiania produktów zamiast kupowania nowych.

Europosłowie poparli zachęty dla konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany w okresie odpowiedzialności, takie jak przedłużenie gwarancji prawnej o rok dla naprawionych produktów. Posłowie chcą również, aby państwa członkowskie promowały naprawy poprzez zachęty finansowe.

W środę Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła stanowisko w sprawie nowego "prawa do naprawy" dla konsumentów, przy 38 głosach za, 2 przeciw i braku wstrzymujących się. Propozycja ma na celu zwiększenie liczby napraw w okresie gwarancji prawnej produktu i poza nim oraz promowanie nowej kultury napraw.Zgodnie z przyjętym tekstem, sprzedawcy będą zobowiązani do oferowania bezpłatnej naprawy w okresie gwarancji prawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona droższa niż wymiana, jest faktycznie niemożliwa lub jest niewygodna dla konsumenta. Europosłowie poparli zachęty dla konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany w okresie odpowiedzialności, takie jak przedłużenie gwarancji prawnej o rok dla naprawionych produktów. Posłowie chcą również, aby państwa członkowskie promowały naprawy poprzez zachęty finansowe, takie jak bony i krajowe fundusze naprawcze.Producenci byliby zobowiązani do naprawy określonej liczby produktów (np. pralek domowych, odkurzaczy, smartfonów, rowerów), nawet jeśli nie są one objęte gwarancją prawną. Aby zachęcić do tego, europosłowie chcą, aby naprawy były przeprowadzane w rozsądnych ramach czasowych, a producenci mogli oferować konsumentom urządzenia zastępcze do wypożyczenia. Jeśli produktu nie da się naprawić, producenci mogliby zamiast tego zaoferować produkt odnowiony.Niezależne warsztaty, osoby zajmujące się renowacją i użytkownicy końcowi uzyskaliby dostęp do wszystkich części zamiennych, informacji i narzędzi po rozsądnych kosztach przez cały okres użytkowania produktu. Według europosłów zwiększy to konkurencję, obniży koszty napraw i da konsumentom większy wybór.Krajowe platformy internetowe umożliwiłyby konsumentom znalezienie lokalnych warsztatów (np. kawiarenek naprawczych) i sprzedawców odnowionych towarów. Konsumenci mogliby również uzyskać przegląd warunków naprawy każdego urządzenia , w tym informacje na temat warsztatu, maksymalnej ceny i potrzebnego czasu, a następnie mogliby porównać różne oferty.Projekt mandatu zostanie poddany pod głosowanie europosłów na sesji plenarnej w dniach 20-23 listopada. Gdy Rada przyjmie swoje stanowisko, będą mogły rozpocząć się negocjacje nad ostatecznym tekstem.Według Komisji, przedwczesne pozbywanie się nadających się do użytku dóbr konsumpcyjnych generuje 261 milionów ton równoważnych emisji CO2, zużywa 30 milionów ton zasobów i skutkuje 35 milionami ton odpadów w UE każdego roku. Jednocześnie konsumenci decydujący się na wymianę zamiast naprawy tracą około 12 miliardów euro rocznie.Propozycja prawa do naprawy, której Parlament domaga się od ponad dekady, uzupełnia inne inicjatywy UE, które realizują cel Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie zrównoważonej konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym, a mianowicie rozporządzenie w sprawie Ekoprojektu i dyrektywę w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w kontekście zielonej transformacji.