Prawo po stronie wierzyciela - narzędzia do walki z opóźnieniami w płatnościach

2025-09-17 09:44

Nieterminowe płatności to poważne zagrożenie dla firm, zwłaszcza w branży transportu, spedycji i logistyki (TSL), gdzie koszty stale rosną, a marże są niskie. Artykuł przedstawia praktyczne narzędzia prawne, które pozwalają wierzycielom skutecznie reagować na opóźnienia w płatnościach i minimalizować ryzyko utraty płynności finansowej. Dowiesz się, jak działać zgodnie z prawem, by zabezpieczyć swoje interesy i efektywnie odzyskać należności.

Przeczytaj także: Jak odzyskać należności od kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie obowiązują terminy płatności i dlaczego nie warto przekraczać 60 dni
  • Jakie znaczenie mają odsetki ustawowe za opóźnienie i kiedy można je naliczać
  • Co to są noty rekompensacyjne 40/70/100 euro i jak wpływają na dłużnika
  • Jak windykacja na koszt dłużnika pomaga zachować płynność finansową firmy
  • Jakie korzyści ma wierzyciel z postępowania sądowego i jakie koszty ponosi dłużnik
  • Dlaczego świadome korzystanie z prawnych narzędzi ochrony wierzyciela jest kluczowe

Od lat jedną z największych bolączek polskiego biznesu stanowią nieterminowe płatności. W branży TSL, gdzie marże są niskie, a koszty bieżące bardzo wysokie, zaległa faktura staje się problemem, który potrafi zablokować całą działalność. Paliwo, leasingi czy wynagrodzenia pracowników wymagają natychmiastowego finansowania, tymczasem kontrahenci nierzadko każą czekać na pieniądze po kilka miesięcy. Prawo daje wierzycielom narzędzia, by się bronić – pytanie tylko, czy potrafimy z nich korzystać.

60 dni – granica, której nie warto przekraczać


Prawo przewiduje, że w relacjach między przedsiębiorcami zasadniczo termin płatności nie powinien przekraczać 60 dni. Idea jest prosta – żadna firma nie może wykorzystywać swojej przewagi i przerzucać finansowania działalności na mniejszego partnera. Warto pamiętać o tym podejmując negocjacje terminu płatności. Co więcej, obowiązujące prawo zawiera wytyczne dotyczące możliwości swobodnego ustalania terminu zapłaty – dlatego należy być tego świadomym i aktywnie negocjować warunki współpracy.
Mały przewoźnik nie może pozwolić sobie na kredytowanie dużych klientów. Każde opóźnienie to realne ryzyko utraty płynności. Dlatego ważne jest, by przedsiębiorcy pamiętali, że termin 60 dni to dla nich absolutne maksimum i już samo jego przekroczenie daje wierzycielowi podstawę do działania – podkreśla Jacek Dżumak, ekspert ds. windykacji w Pactus.eu.

Odsetki – naturalna tarcza wierzyciela


Pierwszym i podstawowym narzędziem ochrony interesów wierzyciela są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wierzyciel nie musi prosić o ich zapłatę – wystarczy, że naliczy je od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. To jasny sygnał dla dłużnika, że opóźnienia nie są neutralne i zawsze pociągają za sobą konsekwencje finansowe.
Odsetki są często bagatelizowane, a to przecież naturalna forma rekompensaty za zamrożenie środków. Wierzyciel nie powinien rezygnować z ich naliczania, bo w praktyce rezygnuje wtedy z należnych mu pieniędzy. Zapisy umowne informujące o naliczeniu odsetek – choć prawnie nie są wymagane, mogą zniechęcać płatnika do przekraczania terminu płatności – zauważa ekspert Pactus.eu.

Nota 40/70/100 Euro – więcej niż symbol


Drugim instrumentem są tzw. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – czyli popularne noty na 40, 70 lub 100 euro w zależności od wartości faktury. To kwota, którą wierzyciel może naliczyć niezależnie od odsetek. Stanowią one dodatkowy bodziec dla dłużnika, by regulować zobowiązania terminowo.
Noty na 40/70/100 euro często traktowane są jako symboliczne, ale mają duże znaczenie psychologiczne. Pokazują, że wierzyciel zna swoje prawa i konsekwentnie z nich korzysta. A konsekwencja to klucz do skutecznej windykacji – podkreśla Jacek Dżumak.

Windykacja na koszt dłużnika – praktyczne rozwiązanie


Najbardziej interesującym i praktycznym narzędziem, szczególnie dla branży TSL, jest jednak możliwość prowadzenia windykacji polubownej na koszt dłużnika. Wierzyciel, po skutecznej windykacji, otrzymuje fakturę prowizyjną za podjęte działania. Opłacona faktura prowizyjna jest dla przedsiębiorcy jego kosztem odzyskiwania należności. W zgodzie z obowiązującym prawem, może on zostać przerzucony na dłużnika.

Pokrycie kosztu windykacji przez nierzetelnego płatnika powoduje, że pełną odpowiedzialność finansową za brak terminowej płatności ponosi dłużnik, a sama świadomość ewentualnego obciążenia może skutecznie zachęcić kontrahenta do terminowej zapłaty.
To rozwiązanie całkowicie zmienia podejście do windykacji. Przedsiębiorca nie musi się zastanawiać, czy prowizja uszczupli odzyskane pieniądze. Koszt w całości ponosi dłużnik i to on finansuje konsekwencje swojego braku terminowości – tłumaczy Jacek Dżumak.

Windykacja polubowna ma przy tym dodatkowe zalety – jest szybsza, a dobrze przeprowadzona potrafi uchronić nas przed konfliktem z płatnikiem. W realiach branży transportu, spedycji i logistyki, gdzie więzi handlowe z dużymi partnerami decydują o przetrwaniu mniejszych firm, jest to ogromna przewaga.

A jeśli sprawa trafia do sądu?


Prawo chroni wierzyciela również na etapie postępowania sądowego. Jeżeli dochodzi do procesu, wszelkie koszty postępowania – wraz z odsetkami – ponosi strona przegrywająca, czyli najczęściej dłużnik. Obejmują one zarówno opłaty sądowe, jak i koszty zastępstwa procesowego. Oznacza to, że wierzyciel nie tylko odzyskuje swoje pieniądze, ale może też obciążyć nierzetelnego kontrahenta pełnymi kosztami prowadzenia sprawy.
To kolejny element, który pokazuje, że prawo stoi po stronie wierzyciela. Dłużnik musi liczyć się z tym, że brak płatności to nie tylko odsetki czy noty, ale także pełne koszty procesu, które ostatecznie obciążają jego, a nie wierzyciela – podkreśla ekspert Pactus.eu.

Prawo to narzędzie – czas, by wierzyciele po nie sięgnęli


Czy zatem prawo stoi po stronie wierzyciela? Zdaniem Jacka Dżumaka odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: tak, prawo stoi po stronie wierzyciela. Zasady dotyczące ustalania terminu płatności, odsetki, noty na 40 Euro, windykacja na koszt dłużnika czy też postępowanie sądowe na koszt pozwanego to realne instrumenty, które wzmacniają pozycję podmiotu uprawnionego do żądania zapłaty.
Problem polega na tym, że wielu przedsiębiorców nie korzysta z tych narzędzi. Obawiają się, że stracą klienta, a w rzeczywistości tracą płynność finansową. Prawo stoi po stronie wierzyciela, a świadome korzystanie z pełnego wachlarza wspomnianych instrumentów skutecznie może ograniczyć sytuacje zagrażające naszej płynności płatniczej – podsumowuje Jacek Dżumak, ekspert ds. windykacji w Pactus.eu.
Przeczytaj także: Zatory płatnicze pod kontrolą, czyli praktyczny przewodnik przedsiębiorcy Zatory płatnicze pod kontrolą, czyli praktyczny przewodnik przedsiębiorcy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wierzyciel, prawa wierzycieli, zaległe faktury, niezapłacone faktury, zatory płatnicze, windykacja należności, windykacja polubowna, opóźnione płatności, zaległe płatności, nieterminowe płatności, opóźnienia w płatnościach, dochodzenie roszczeń, odzyskiwanie należności

