Jakie dane gromadzić, aby skutecznie dochodzić roszczeń w transporcie © freepik

W branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL) opóźnienia w płatnościach mogą poważnie zagrozić płynności finansowej firm. Dlatego kluczowe jest gromadzenie odpowiednich danych i dokumentów, które umożliwią skuteczne dochodzenie roszczeń. Eksperci wskazują na pięć filarów odzyskiwania należności, m.in. kompletne dane kontrahenta, pisemne umowy oraz poprawne faktury zgodne z warunkami zlecenia. Warto zadbać o formalności na każdym etapie, aby nie dać kontrahentom pretekstu do kwestionowania płatności.

Przeczytaj także: Błędne dane w zleceniu transportowym a odpowiedzialność przewoźnika

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego kompletne dane kontrahenta są podstawą skutecznej windykacji w branży TSL

Jakie elementy powinna zawierać pisemna umowa, by zabezpieczyć się na wypadek sporu

Jak dowód wykonania usługi może pomóc w uzyskaniu zapłaty na czas

Na co zwracać uwagę przy wystawianiu faktur, aby uniknąć kwestionowania należności

Po pierwsze - pełne dane kontrahenta

W praktyce często widzę sytuacje, gdzie przewoźnik posiada jedynie kontakt do pośrednika i ogólny adres e-mail. To proszenie się o kłopoty – zauważa Jacek Dżumak z Pactus.eu

Po drugie - umowa na piśmie – ochrona przed „słowem przeciwko słowu”

Nawet plik PDF z podpisem skanowanym może okazać się bezcenny, jeśli jasno dokumentuje ustalenia – podkreśla Jacek Dżumak.

Po trzecie - dowód wykonania usługi – Twoja najlepsza karta przetargowa

Widziałem wiele sytuacji, w których transport został wykonany bez zastrzeżeń, ale zapłata była wstrzymywana tylko dlatego, że dokumenty trafiły do biura kontrahenta dzień, czy dwa po wymaganym terminie. To pokazuje, jak istotne jest czytanie warunków zlecenia i przestrzeganie formalnych procedur, nawet jeśli z operacyjnego punktu widzenia wszystko poszło zgodnie z planem – ostrzega ekspert Pactus.eu.

Po czwarte - korespondencja – nieoceniony zapis ustaleń

Niejedna sprawa została rozstrzygnięta, dzięki jednemu zdaniu w e-mailu: „Potwierdzam, że ładunek został dostarczony – potwierdza Jacek Dżumak.

Po piąte - prawidłowo wystawiona faktura

Z mojego doświadczenia wynika, że często spory wynikają właśnie z drobnych, na pozór nieistotnych błędów w fakturach. Dlatego przed wysłaniem dokumentu warto dokładnie zweryfikować wszystkie dane i dopilnować, aby faktura była w pełni zgodna z warunkami zlecenia – radzi ekspert.