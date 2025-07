Ustawa o dostępności: banki bardziej wrażliwe na konsumenta

Aż 43 proc. obywateli Unii Europejskiej uważa się za tzw. wrażliwych konsumentów. Tylko w Polsce ponad 4 mln osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy. To z myślą o nich powstały przepisy, które mają ułatwić równy dostęp do usług finansowych.

Łatwiejszy dostęp do usług finansowych. Co przewidują nowe przepisy?

postrzegalność - umożliwienie odbioru informacji o produkcie lub usłudze za pomocą zmysłów słuchu, wzroku lub dotyku;

- umożliwienie odbioru informacji o produkcie lub usłudze za pomocą zmysłów słuchu, wzroku lub dotyku; funkcjonalność - umożliwienie użycia wszystkich funkcji oferowanego produktu lub usługi;

- umożliwienie użycia wszystkich funkcji oferowanego produktu lub usługi; zrozumiałość - umożliwienie zrozumienia treści i informacji związanych korzystaniem z produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem;

- umożliwienie zrozumienia treści i informacji związanych korzystaniem z produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem; kompatybilność - umożliwienie niezakłóconego współdziałania z innymi produktami lub usługami, w tym narzędziami wspomagającymi.

Dostępność usług finansowych. Najważniejsze wyzwania

Ważne: chociaż Ustawa o dostępności weszła w życie 28 czerwca 2025 r., to jej przepisów nie stosuje się do produktów wprowadzonych do obrotu przed tą datą. Natomiast umowy zawarte przed 28 czerwca mogą obowiązywać w niezmienionej formie do 28 czerwca 2030 r, także uwzględniając ich aneksowanie, o ile nie wprowadzają nowych usług.

Od 28 czerwca obowiązują w Polsce przepisy określane w skrócie jako Ustawa o dostępności (Ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze). To niezwykle istotny akt prawny, który jest konsekwencją wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności.Jego zasadniczym celem jest wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do produktów i usług świadczonych przez podmioty gospodarcze, a więc również instytucje finansowe : banki, instytucje pożyczkowe i instytucje płatnicze.Nowe regulacje zostały wprowadzone z myślą o osobach, które na co dzień muszą podejmować dodatkowe działania po to, by móc na równi z innymi uczestniczyć w różnych sferach życia, np. korzystać z usług podmiotów gospodarczych.Tę grupę można wpisać w unijne pojęcie tzw. wrażliwego konsumenta, które pojawiło się w badaniu Komisji Europejskiej - aż 43 proc. konsumentów uznało w nim, że potrzebują wsparcia, by sprawnie kupować produkty i usługi.Europejski Akt o Dostępności i jego polska wersja mają być odpowiedzią na ich potrzeby. Zakładają bowiem, że wszystkie podmioty objęte nowymi regulacjami (w tym instytucje finansowe czy platformy e-commerce) zapewnią im dostęp do produktów i usług na poziomie: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności.Jak należy rozumieć te pojęcia?Warto zwrócić uwagę, że każda z wymienionych cech wymaga od instytucji odrębnych działań. Dotyczą one m.in. metod identyfikacji konsumenta, składania podpisów elektronicznych oraz bezpieczeństwa.Jednak nie tutaj upatruję najważniejszego wyzwania związanego z wdrażaniem przepisów Ustawy o dostępności. Będzie nim dostosowanie komunikatów przekazywancyh przez instytucje finansowe do wymogów nowych regulacji, tak by pozostać w zgodzie z innymi ustawami.Instytucje finansowe są bowiem objęte - co do zasady - definicją bankowości detalicznej, co oznacza, że kryteria dostępności należy wypełnić przy świadczeniu usług, np. zawierania umów kredytu konsumenckiego czy hipotecznego.Przekazywane przez nie komunikaty powinny być dostosowane do kryterium zrozumiałości (według standardu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).Ale z drugiej strony, należy pamiętać, że instytucje finansowe, zwłaszcza w umowach kredytowych, muszą posługiwać się językiem, którego wymagają od nich regulacje, np. Ustawa o kredycie konsumenckim albo Ustawa o kredycie hipotecznym. Odstępstwo od tych wymagań wiązałoby się z dużym ryzykiem prawnym poprzez brak wypełnienia wymagań ustawowych.Jak pogodzić tak różne oczekiwania i połączyć cele stawiane przez różne przepisy? To wyzwanie, na które instytucje finansowe muszą znaleźć odpowiedź.