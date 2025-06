Apteki w Polsce będą mogły się reklamować - przełomowy wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 19 czerwca 2025 roku przełomowy wyrok w sprawie C-200/24, uznając, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem. Orzeczenie to otwiera polski rynek apteczny na nowe możliwości, umożliwiając aptekom informowanie o swoich usługach zgodnie ze standardami etycznymi i zawodowymi, a także daje sygnał do zmian innych restrykcyjnych przepisów.

Polski zakaz – europejski ewenement

Skutki restrykcji

Wyrok TSUE – kluczowe tezy

Co orzekł TSUE?

Kontekst i przyszłość rynku aptecznego

Regulacja AdA 2.0 także podlega obecnie unijnej procedurze skargowej. Narusza bowiem unijne zasady ochrony praw przedsiębiorców, konkurencyjność i podstawowe traktaty. Nie mamy wątpliwości, że czeka ją podobny los jak zakaz reklamy aptek. Mamy jedynie nadzieję, że wydarzy się to szybciej – dodaje Marcin Piskorski.

Podsumowanie

W Polsce przez lata obowiązywał, który nie miał odpowiednika w innych krajach Unii Europejskiej. Apteki mogły informować pacjentów wyłącznie o godzinach otwarcia i lokalizacji, a wszelkie inne formy komunikacji – nawet te dotyczące udogodnień czy dostępności usług – były surowo karane.W praktyce prowadziło to do absurdalnych sytuacji, w których właściciele aptek byli ścigani za umieszczenie na witrynie informacji typuczyW wyniku restrykcyjnych przepisów. Ograniczano także, co w większości krajów UE jest standardem, a nawet obowiązkiem.TSUE orzekł, żeoraz swobodę świadczenia usług i przedsiębiorczości. Trybunał podkreślił, że, o ile komunikacja spełnia standardy etyczne i zawodowe. Polska nie wykazała, że zakaz jest niezbędny dla ochrony zdrowia publicznego – nie udowodniono, by miał on realny wpływ na ograniczenie nadmiernego spożycia leków.Wyrok TSUE to nie tylko, ale także sygnał dla innych regulacji ograniczających prawa przedsiębiorców w Polsce. Przykładem jest tzw., którai obecnie także jest przedmiotem unijnej procedury skargowej.Wyrok TSUE otwiera polski rynek apteczny na, pozwalając przedsiębiorcom na rozwijanie usług propacjenckich i swobodną komunikację z pacjentami. To także, nawet w obliczu restrykcyjnych, krajowych regulacji.