Pojawił się pomysł, aby umowa o pracę stanowiła jedyną z dopuszczalnych form zatrudniania cudzoziemców. Jak nietrudno się domyślić, budzi on ożywioną dyskusję i spore kontrowersje. Konfederacja Lewiatan jest jego przeciwniczką, podnosząc chociażby, że tego rodzaju rozwiązanie nie jest najszczęśliwsze dla polskiego rynku pracy. Przed czym ostrzegają eksperci?

Przeczytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców. Umowa o pracę będzie jedyną opcją?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany zakłada nowa wersja projektu ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce?

Jak są oceniane?

Jakie zastrzeżenia budzi sposób procedowania projektu ustawy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Drazen Zigic na Freepik Zatrudnianie cudzoziemców tylko na umowie o pracę to błąd? Takie rozwiązanie ograniczy elastyczność obu stron - zarówno cudzoziemców, jak i podmiotów planujących powierzenie im pracy, a w rezultacie może spowodować wzrost liczby nadużyć, poszerzenie szarej strefy lub zmniejszenie atrakcyjności polskiego rynku dla imigrantów zarobkowych.

Ucierpi rynek pracy

Takie rozwiązanie ograniczy elastyczność obu stron – zarówno cudzoziemców, jak i podmiotów planujących powierzenie im pracy, a w rezultacie może spowodować wzrost liczby nadużyć, poszerzenie szarej strefy lub zmniejszenie atrakcyjności polskiego rynku dla imigrantów zarobkowych. Zróżnicowanie sytuacji obywateli polskich i cudzoziemców, często zatrudnionych na podobnych stanowiskach, wykonujących tożsame zadania jest nieuzasadnione – komentuje Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowe wymogi formalne

Wymóg ten jest w naszej ocenie nieproporcjonalny. Wątpliwym jest, aby umowy te były analizowane przez urzędników. Wymaga to wiedzy z zakresu prawa pracy do czego lepiej predysponowani są inspektorzy prawa pracy kontrolujący legalność zatrudnienia cudzoziemców. Jednocześnie, z uwagi na ilość przetwarzanych informacji oraz ich charakter, wymagać to będzie utrzymania rozleglej infrastruktury informatycznej, nie wspominając już o kosztach jej zabezpieczenia i konsekwencjach ewentualnego wycieku danych – dodaje Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Bez zmian w limitach zatrudniania

Przeczytaj także: Nawet po jednodniowym wyjeździe z Polski pobyt pracownika z Ukrainy może być nielegalny

Propozycja znalazła się w opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowej wersji projektu ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce . Przedstawiony po etapie opiniowania i uzgodnień projekt przewiduje zasadnicze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji dokumentu. Nowe przepisy ograniczą możliwość legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w przypadku zamiaru powierzenia im pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nową przesłanką wydania zezwolenia na pracę lub wpisania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji będzie zatrudnienie go na podstawie umowy o pracę. Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia proponowane zmiany.Pracodawcy od dłuższego czasu wskazują na konieczność większej efektywności kontroli zatrudnienia cudzoziemców w firmach, które z nielegalnego ich zatrudniania uczyniły podstawę swojego działania. Obecnie kontrole w głównej mierze dotyczą dużych i średnich pracodawców, od lat działających na polskim rynku, w których przypadku może dochodzić do sporadycznych pomyłek. Zatem nie kwestia stosowania umów prawa cywilnego a zwiększenie środków, zdolności działania instytucji kontrolnych powinno być celem projektodawców.W stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy na pracodawcę, który uzyskał zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, został nałożony dodatkowy obowiązek dostarczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kopii umowy o pracę zawartej z cudzoziemcem.Mimo licznych zastrzeżeń pracodawców zgłoszonych na etapie konsultacji, nie zostały zmienione przepisy dotyczące limitów zatrudnienia cudzoziemców i możliwości świadczenia pracy w ramach ruchu bezwizowego. Przesłanki uzasadniające wprowadzenie limitów zatrudnienia cudzoziemców zostały sformułowane w projekcie ustawy zbyt ogólnie.Także sposób procedowania projektu ustawy narusza standardy rządowego procesu legislacyjnego. Wprowadzono szereg ograniczeń i nowych obowiązków dla przedsiębiorców w stosunku do pierwotnej wersji dokumentu. W ocenie Konfederacji Lewiatan projekt powinien zostać poddany ponownym konsultacjom z partnerami społecznymi.