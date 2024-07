Praca zdalna nie jest przedłużeniem urlopu. Prawnicy i eksperci rynku pracy nie maja co do tego wątpliwości, ale wciąż zdarzają się sytuacje, gdy pracownicy przedłużają sobie urlop wykorzystując pracę zdalną lub proszą pracodawców o możliwość pracy z domu po czym jadą nad jezioro, poza miasto czy… na koncert ulubionego artysty. - Takie sytuacje niestety mają miejsce i mogą skończyć się dla pracownika nawet karą porządkową od pracodawcy. Nadużywanie instytucji pracy zdalnej do wykonywania obowiązków domowych skutkuje tym, że pracodawcy po prostu nie pozwalają pracownikom pracować z domu - mówi Marek Jarosiewicz, adwokat i ekspert z zakresu prawa pracy z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Przeczytaj także: Praca zdalna trafi na stałe do Kodeksu pracy?

Jak masz pracę zdalną to bez zgody pracodawcy nie możesz działać poza domem

Art. 6718 kodeksu pracy stanowi, że praca może być wykonywana zdalnie, w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Oznacza to, że pracownik zdalny powinien swe czynności służbowe wykonywać wyłącznie w tym miejscu, które uzgodniła z szefem. Można powiedzieć, że praca zdalna jest „powiązana” z konkretnym, uzgodnionym z szefem, miejsce. Jeśli chcemy je zmienić, zawsze musimy najpierw uzyskać na to zgodę przełożonego. Co do zasady – nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie ustalone miejsce znajdowało się poza miejscem zamieszania – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, adwokat.

Zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej bez uzyskania akceptacji pracodawcy, w tym np. świadczenie jej zza granicy, gdy uzgodnione jest jej wykonywanie z domu pracownika, stanowi zatem naruszenie obowiązków pracowniczych, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności możliwą odpowiedzialnością porządkową – mówi mecenas Marek Jarosiewicz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Matthias Zeitler z Pixabay Praca zdalna nie jest przedłużeniem urlopu Nadużywanie pracy zdalnej powoduje, że przedsiębiorcy się od niej odwracają.

Nadużywanie pracy zdalnej powoduje, że przedsiębiorcy się od niej odwracają

Pracownicy muszą zdawać sobie sprawę, że samowolna decyzja o zmianie miejsca pracy zdalnej stanowi nie tylko istotne nadużycie zaufania pracodawcy, ale też może spowodować naruszenie szeregu istotnych przepisów – w szczególności związanych z koniecznością zapewnienia w miejscu wykonywania pracy zdalnej warunków wymaganych przez przepisy BHP, czy też związanych z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu i znajdujących się na nim danych – dodaje mecenas Marek Jarosiewicz.

Mecenas Marek Jarosiewicz jako przykład podaje casus z jednej z dużych firm, gdzie pracownica poprosiła o możliwość pracy zdalnej i ją otrzymała. Wieczorem pochwaliła się za to zdjęciami z koncertu znanego polskiego artysty, który grał tego wieczoru na drugim końcu Polski. Biorąc pod uwagę, że ta pracownica swoje obowiązki powinna wykonywać między godziną 8 a 16, nie było możliwości, by przemieściła się w miejsce koncertu nie naruszając zasad pracy zdalnej. Na dodatek pracownica ta nie zgłosiła, że będzie pracować spoza miejsca zamieszkania.Ekspert dodaje, że nadgorliwość pracodawców w kontekście pracy zdalnej jest efektem przepisów dotyczących np. zasad BHP. Nie bez znaczenia jest także mierzenie efektywności wykonywanej pracy czy pilnowanie czy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków.Ewentualna kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.Z kolei gdyby naruszenie obowiązków pracowniczych było tak skrajne i doniosłe, że miałoby stać się podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego, powinno ono nastąpić w ciągu miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.