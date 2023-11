IH zbadała zabawki magnetyczne. Są nieprawidłowości

Inspektorzy Inspekcji Handlowej po raz kolejny wzięli pod lupę bezpieczeństwo zabawek. Tym razem przedmiotem ich zainteresowania stały się zabawki magnetyczne, w tym cyferki i literki, puzzle, klocki, wędki z rybkami, kulki i patyczki magnetyczne. Czy możemy być spokojni o bezpieczeństwo obdarowywanych nimi dzieci?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka część zabawek poddanych kontroli nie spełniała wymagań kontrolujących?

Czego dotyczyły najpoważniejsze problemy?

Na co zwracać uwagę, kupując zabawki magnetyczne?



Porady dla konsumentów

Upewnij się, że zabawka jest oznakowana znakiem CE. To deklaracja producenta, że wyrób spełnia odpowiednie wymagania unijne. Powinien on być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, opakowaniu lub przytwierdzonej etykiecie. Można wtedy domniemywać, że zabawka będzie bezpieczna dla małych użytkowników.

Czytaj etykiety zabawek magnetycznych oraz umieszczone na nich ostrzeżenia. Sprawdź wykonanie zabawki przed zakupem – np. zbyt małe części to ryzyko połknięcia i zakrztuszenia. Sprawdź, czy zabawka ma oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego (producenta/importera), co ułatwi Ci dochodzenie swoich praw.

Sprawdź wykonanie zabawki przed zakupem – np. zbyt małe części to ryzyko połknięcia i zakrztuszenia. Sprawdź, czy zabawka ma oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego (producenta/importera), co ułatwi Ci dochodzenie swoich praw. Nie kupuj nieoznakowanych zabawek! Jeśli kupiłeś zakwestionowaną zabawkę, o której wspominamy w raporcie – poinformuj o tym producenta lub importera (dystrybutora) oraz Inspekcję Handlową z Twojego województwa.

5 wojewódzkich inspektoratów IH w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie od kwietnia do lipca 2023 r. sprawdziło oznakowanie 30 modeli zabawek magnetycznych. Wszystkie produkty zweryfikowaliśmy również w laboratorium – eksperci sprawdzili ich bezpieczeństwo w zakresie konstrukcji i siły wzajemnego przyciągania magnesów. Zbadaliśmy cyferki i literki, puzzle, klocki, wędki z rybkami, kulki i patyczki magnetyczne.W trakcie kontroli sprawdzono producentów, sprzedawców hurtowych, sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe. Badane zabawki magnetyczne pochodziły z Chin – 25 modeli, Ukrainy – 2 modele, Polski – 3 modele.Wyniki kontroli oznakowania wykazały, że 30 modeli zabawek magnetycznych 7 miało nieprawidłowości. W 2 przypadkach był to brak wymaganych ostrzeżeń bądź instrukcji użytkowania. W efekcie tego rodzaju zaniedbań konsument nie ma informacji o ryzyku związanym z użytkowaniem zabawki i może robić to w nieodpowiedni sposób. W kolejnych 2 przypadkach chodziło o brak deklaracji zgodności, a więc de facto o brak dowodu na to, że zabawka spełnia obowiązujące wymagania. W 4 przypadkach brakowało danych producenta i importera, co nie tylko utrudnia działania organom kontroli, ale także dochodzenie praw konsumentowi.W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono dostępność zbyt małych elementów, obecność zadziorów, które mogą powodować otarcia lub rany oraz siłę przyciągania się magnesów, czyli wskaźnik strumienia magnetycznego. Dlaczego wskaźnik strumienia magnetycznego jest ważny? Połknięcie elementów magnetycznych może wywołać u dziecka stan zapalny, a nawet perforację jelit, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia.Na 30 modeli zabawek magnetycznych 9 miało nieprawidłowości. Jakie? Były to zbyt małe elementy, zadziory, zbyt silny strumień magnetyczny. W 1 przypadku klocków magnetycznych dopuszczalny wskaźnik strumienia magnetycznego został przekroczony ponad 2-krotnie – wyniósł 1,25 T2mm2 przy normie 0,5 T2mm2.W efekcie kontroli wystosowano 9 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, których efektem może być nałożenie kar. W 1 przypadku niezgodności formalnych działania naprawcze zostały zakończone, natomiast w 4 – przedsiębiorcy są w trakcie ich przeprowadzania. W pozostałych 2 przypadkach oprócz niezgodności formalnych stwierdzono również zbyt silny strumień magnetyczny, zatem podjęcie działań naprawczych nie jest możliwe.