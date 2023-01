Jak szybciej odzyskiwać długi? Zabezpieczenie roszczeń o zapłatę w sprawach gospodarczych

Jak szybciej odzyskiwać długi?

Prawo do domagania się od dłużnika rekompensaty z tytułu dochodzenia należności opisano w artykule 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Prawo to przysługuje przedsiębiorcy bez konieczności wezwania do uiszczenia zapłaty.