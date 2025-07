Bezprawne podwyżki czesnego na Uniwersytecie SWPS i Politechnice Lubelskiej?

UOKiK przygląda się zasadom naliczania opłat studentom Uniwersytetu SWPS z Warszawy oraz Politechniki Lubelskiej. Jeżeli potwierdzą się zarzuty dotyczące bezprawnych podwyżek czesnego, uczelnie muszą liczyć się z sankcjami finansowymi sięgającymi nawet 10 proc. rocznego obrotu.

Konsumenci rozpoczynający kształcenie wyższe mają na celu osiągnięcie konkretnego tytułu zawodowego. Aby świadomie zdecydować się na płatną formę edukacji, powinni wiedzieć jakie wiążą się z tym opłaty, jakich kosztów mają się spodziewać. W innym przypadku mogą nie mieć pewności, czy będzie ich stać na kontynuowanie i ukończenie studiów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Umowy ze studentami zawierane są przed rozpoczęciem studiów i obowiązują do zakończenia cyklu kształcenia – zazwyczaj jest to kilka semestrów nauki.Jak wynika z sygnałów, które dotarły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, warszawski Uniwersytet SWPS (wcześniej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie) i Politechnika Lubelska podwyższały opłaty w kolejnych latach trwających studiów Dotyczyło to niestacjonarnych kierunków I i II stopnia, a w przypadku warszawskiej uczelni również kierunków stacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich. Umowy zawarte ze studentami nadal obowiązują, dlatego Prezes UOKiK postawił uczelniom zarzuty.Z analizy Urzędu wynika, że studenci obu uczelni co najmniej od 2021 roku mogli być zaskakiwani podwyżkami czesnego. W ówczesnym stanie prawnym takie działania uczelni nie powinny mieć miejsca. Przed nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązywał przepis mówiący, że do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na dany rok akademicki uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych.Sytuacja uległa zmianie dopiero 6 września 2023 r., gdy w życie weszło nowe brzmienie prawa umożliwiające uczelniom raz w roku zmianę czesnego, nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grożą kary finansowe w wysokości do 10 proc. obrotów.