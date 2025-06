Wizz Air zawiesza loty do Izraela, Jordanii do 15 września - co z prawami pasażerów?

W związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie linia lotnicza Wizz Air poinformowała o czasowym zawieszeniu wszystkich rejsów do i z lotniska Tel Awiw–Ben Gurion (TLV) oraz europejskich połączeń z portem lotniczym Amman Queen Alia (AMM). Dodatkowo, w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej w Azji Środkowej, zawieszono również wybrane loty z Abu Zabi do Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Decyzje te obowiązują co najmniej do 15 września 2025 roku.

Przeczytaj także: PLL LOT, Wizz Air i Ryanair zawieszają loty do Izraela - co z pasażerami

Jak Wizz Air informuje pasażerów

Co z lotami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Co oznacza to dla podróżnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. SKYRADAR z Pixabay Wizz Air zawiesza loty do Izraela, Jordanii do 15 września Ponieważ powodem decyzji są działania wojenne i względy bezpieczeństwa – Wizz Air nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Mimo to linia ma obowiązek zapewnić podróżnym pomoc i opcje zmiany planów.

Prawa pasażera w sytuacjach zakłóceń z powodu okoliczności nadzwyczajnych:

pełnego zwrotu kosztów biletu (w gotówce lub voucherze),

bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny dostępny lot,

opieki ze strony przewoźnika (np. wyżywienie, zakwaterowanie, transport),

odszkodowanie za taki lot nie jest należne

Komentarz eksperta z AirCashBack

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale warto pamiętać, że nawet jeśli przewoźnik nie musi wypłacać odszkodowania w przypadku zakłóceń spowodowanych siłą wyższą, to nadal musi umożliwić pasażerom wybór między zwrotem kosztów a alternatywnym połączeniem. Wizz Air poinformował, że oferuje pełny zwrot kosztów lub bezpłatną zmianę rezerwacji – to pozytywny sygnał.

– Jeśli ktoś kupił bilet przez pośrednika, np. biuro podróży lub agregator, powinien skontaktować się bezpośrednio z nimi. AirCashBack może pomóc w ocenie, czy mimo wszystko w danym przypadku należy się dodatkowa odszkodowanie lub zwrot kosztów dodatkowych– np. za inne problemy towarzyszące podróży, jak zagubiony bagaż czy opóźnione przesiadki.

Co robić, jeśli Twój lot został odwołany

na bieżąco sprawdzać status lotu na stronie internetowej Wizz Air,

korzystać z linków przesyłanych przez przewoźnika e-mailem lub SMS-em,

szybko reagować na możliwości zmiany rezerwacji,

pamiętać, że w przypadku zawieszenia lotów z Abu Zabi konieczne może być samodzielne zorganizowanie transportu z obecnego miejsca pobytu.

Przeczytaj także: Unijne prawa pasażerów lotniczych wymagają zmian

Pasażerowie, których loty zostały odwołane, otrzymują wiadomości e-mailowe i SMS-y z informacjami o aktualnym statusie podróży oraz dostępnych możliwościach: zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji lub uzyskania vouchera. Dodatkowo przewoźnik udostępnił w swojej aplikacji mobilnej i panelu klienta opcje do samodzielnego zarządzania rezerwacją.Szczególnie dotknięci mogą być pasażerowie podróżujący z Abu Zabi – stamtąd Wizz Air latał m.in. do Azji Środkowej. Z uwagi na ograniczenia w przestrzeni powietrznej i problemy operacyjne, te połączenia zostały zawieszone. Warto pamiętać, że w przypadku odwołania lotu z Abu Zabi do Uzbekistanu, Kazachstanu czy Kirgistanu pasażerowie muszą samodzielnie zorganizować alternatywny transport – zwłaszcza jeśli nie mają prawa do wjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wstrzymanie lotów z powodów geopolitycznych to sytuacja wyjątkowa, ale coraz częstsza. Dla pasażerów oznacza to nagłą zmianę planów i niepewność, szczególnie gdy podróż dotyczy regionów niestabilnych. W takich przypadkach obowiązujące przepisy dają im jednak określone prawa.W przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo do:W tym przypadku jednak – ponieważ powodem decyzji są działania wojenne i względy bezpieczeństwa – Wizz Air nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu WE 261/2004. Mimo to linia ma obowiązek zapewnić podróżnym pomoc i opcje zmiany planów.Ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack, komentuje:Pasażerowie powinni: