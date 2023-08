TikTok dostosowuje się do przepisów UE. Jakie zmiany niesie dyrektywa DSA?

TikTok poinformował o postępach, jakie poczynił, pracując na zgodnością serwisu z wymaganiami unijnej dyrektywy DSA (Digital Services Act). Jednymi z jej głównych założeń są poprawa moderacji w mediach społecznościowych oraz walka z niepożądanymi treściami. Co to oznacza z punktu widzenia europejskich użytkowników tej platformy społecznościowej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany wprowadza TikTok?

Jak wpłynie to na użytkowników tego medium?

Co stanie się z personalizacji treści?

Nowy, łatwiejszy sposób zgłaszania niedozwolonych treści

Szczegóły moderacji treści

TikTok TikTok pracuje nad zgodnością z ustawą o usługach cyfrowych na terenie Unii Europejskiej

Szczegóły systemu rekomendacji

Zmiana w spersonalizowanych reklamach

Wypełnianie zobowiązań

W nadchodzących tygodniach, użytkownicy z Europy (konkretnie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) otrzymają dodatkową opcję raportowania treści łamiących regulamin platformy, w tym również reklam. Osoba zgłaszająca będzie mogła wybrać powód zgłoszenia z listy kategorii, takich jak: mowa nienawiści, nękanie czy przestępstwa finansowe . TikTok udostępni specjalny przewodnik, który wyjaśni jak definiowane są poszczególne kategorie.Zgłoszone materiały w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji w odniesieniu do Wytycznych Społeczności* i w razie ich naruszenia, globalnie usunięte. W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi, zespół moderatorów oraz eksperci prawni ocenią, czy treść narusza prawo w danym kraju i lokalnie zablokuje dostęp do materiału. Zarówno osoba zgłaszająca, jak i osoba, która opublikowała treść zostaną powiadomione o decyzji i jej uzasadnieniu. Możliwe będzie odwołanie się od decyzji.Zgodnie z DSA, TikTok będzie dostarczał europejskim użytkownikom więcej informacji dotyczących moderacji treści. Przykładowo, jeśli materiał zostanie zaklasyfikowany jako nieodpowiedni do rekomendacji użytkownikom w sekcji "Dla Ciebie", udostępnione zostanie wyjaśnienie decyzji. Zainteresowani otrzymają również komunikat o tym czy materiał został usunięty automatycznie czy przez moderatora. Zarówno twórcy, jak i osoby zgłaszające, zostaną również poinstruowani w jaki sposób odwołać się od decyzji.W związku z ustawą DSA, TikTok wkrótce udostępni możliwość wyłączenia personalizacji treści. Po skorzystaniu z tej opcji, w sekcji "Dla Ciebie" oraz "LIVE" będą wyświetlane materiały pochodzące z regionu zamieszkania konkretnego użytkownika oraz z całego świata, a nie tylko te związane z zainteresowaniami. Wyszukiwarka będzie pokazywała również wyniki złożone z popularnych treści regionalnych i w preferowanym języku. Listy obserwowanych kanałów i znajomych zostaną uszeregowane chronologicznie, a nie na podstawie profilu użytkownika.TikTok kontynuuje swoje wysiłki na rzecz bezpieczeństwa młodzieży, dlatego osoby z Europy, w wieku 13-17 lat nie będą widzieć na platformie spersonalizowanych reklam. Tę opcję będzie można włączyć i wyłączyć w ustawieniach konta.TikTok deklaruje, że będzie kontynuował prace nad wypełnianiem zobowiązań wobec regulacji europejskich i wyznaczał branżowe standardy poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie narzędzi oraz współpracę z partnerami, organami regulacyjnymi i prawodawczymi oraz społeczeństwem.