Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne

Ze stanowisk urzędów wynika w sposób jednoznaczny, że delegowanie obywateli Ukrainy z Polski do Niemiec bez wizy Vander Elst jest nielegalne.

1) Polski tytuł pobytowy nie uprawnia do wyjazdu.

2) Stanowisko Ambasady Niemiec: wyjazd bez wizy Vander Elst jest nielegalny.

3) Miesiąc poza Polską to utrata świadczeń i legalnego pobytu.

W Polsce weszła w życie specjalna ustawa dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy przybywających w związku z wojną. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU poz. 583; dalej: scpecustawa), jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, jego pobyt na terytorium naszego kraju uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.Taki status daje obywatelom Ukrainy możliwość pozyskania w trybie specustawy numeru PESEL.Jednocześnie specustawa stanowi, że te osoby objęte są ochroną czasową, co jest konsekwencją wydania przez Radę Unii Europejskiej decyzji o objęciu taką ochroną.Osoba, która decyzje się na skorzystanie z powyższych regulacji wybiera tym samym, że to Polska będzie krajem, w którym uzyska ochronę czasową.Zgodnie ze stanowiskiem polskiego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (z marca 2022 r.) legalny pobyt w Polsce na podstawie specustawy, w tym również korzystanie w Polsce z ochrony czasowej, nie uprawnia obywatela Ukrainy do tego, aby delegować go na teren innych państw w celu wykonywania pracy.W ocenie Ministerstwa możliwość delegowania do innego państwa członkowskiego UE osoby przebywającej w Polsce legalnie na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i zatrudnionej przez polskiego pracodawcę, zależy od tego, czy i na jakiej podstawie osoba ta będzie miała prawo pobytu na terytorium innego państwa (nie może się ona w tym zakresie powoływać na ochronę czasową na mocy decyzji Rady UE, ponieważ korzysta z tej ochrony w Polsce i z tym krajem są związane jej uprawnienia).Ministerstwo wskazuje, że jeżeli dana osoba może przemieszczać się do innego państwa obszaru Schengen na podstawie przepisów dotyczących pobytów krótkoterminowych (do 90 dni w okresie 180 dni), od przepisów tego państwa zależy, czy będzie miała prawo wykonywać pracę w tym państwie w charakterze pracownika delegowanego przez swojego pracodawcę z Polski. A to oznacza, że w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy obywatel Ukrainy ma tytuł pobytowy do wyjechania do innego kraju, czyli w Niemczech.Do czasu wybuchu wojny na Ukrainie delegowanie cudzoziemca, który w Polsce miał zalegalizowany pobyt i pracę, było możliwe wyłącznie po pozyskaniu specjalnej wizy tzw. Vander Elst, którą wydaje Ambasada Niemiec w Warszawie (jedyny wyjątek dotyczy tu cudzoziemców mających status rezydentów długoterminowych UE). Po wejściu w życie specustawy stanowisko Ambasady Niemiec jest niezmienne. Zgodnie z nim wojna w Ukrainie nie zmienia zasad delegowania pracowników do Niemiec (stanowisko Ambasady Niemiec z marca 2022 r.). A to oznacza, że również osoby objęte działaniem specustawy i te, które korzystają z ochrony czasowej w Polsce, mogą wyjechać w ramach delegowania przez polskiego pracodawcę wyłącznie wtedy, gdy posiadają wizę Vander Elst.Nawet mając już wizę Vander Elst należy pamiętać o ograniczeniach specustawy. Zgodnie z nią wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej jednego miesiąca pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu w Polsce na mocy specustawy (art. 2 ust. 1).Mając na względzie ten przepis, Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazuje, że delegowanie pracownika w ramach specustawy jest możliwe wyłącznie na okres nieprzekraczający miesiąca. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyjazd obywatela Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej miesiąca, pozbawia go uprawnienia do legalnego pobytu na tej podstawie.W ocenie resortu skutek taki następuje również wtedy, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą przez okres dłuższy niż miesiąc, w związku z delegowaniem go do innego państwa członkowskiego UE w ramach swobodnego świadczenia usług. Zbiega się to ze stanowiskiem Urzędu do spraw cudzoziemców, który wskazuje, że delegowanie na okres dłuższy niż jeden miesiąc nie jest możliwe w aktualnym stanie prawnym.