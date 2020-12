Mediacja w prawie administracyjnym - kiedy może się przydać?

Mediacja to bardzo praktyczne narzędzie prawa administracyjnego. Służy do rozwiązywania konfliktów między poszczególnymi podmiotami. Mimo to wciąż korzysta z niej niewiele osób. Co warto o niej wiedzieć? Jak prawidłowo użyć tego mechanizmu? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Jak działa mediacja?

Mediacja krok po kroku

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia.com Jakie są zalety mediacji? Przy pomocy mediatora strony mogą dojść do porozumienia i szybko zakończyć prowadzone postępowanie administracyjne. W ten sposób unikną niepotrzebnych kosztów

Kim jest mediator?

Jakie są zalety mediacji?