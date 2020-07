KPMG: Tarcza 4.0 udaremni wrogie przejęcie firmy

W Tarczy 4.0 znalazły się uregulowania, za sprawą których polskie firmy chronione będą przed wrogim przejęciem przez podmiot zagraniczny. Chodzi tu o wprowadzone na okres 2 lat zmiany w ustawie o kontroli niektórych inwestycji. Zaczną one obowiązywać już 24 lipca. Co wnoszą nowe regulacje?

Jak już wspomniano we wstępie, celem nowych uregulowań jest ochrona polskich firm działających w kluczowych dla polskiej gospodarki sektorach, a osłabionych przez COVID-19 , przed wrogimi przejęciami przez firmy z zagranicy. Podmiotami objętymi ochroną na mocy postanowień Tarczy 4.0 są:Na tym jednak nie koniec wymogów, które należy spełnić, aby znaleźć się pod parasolem ochronnym wynikającym z Tarczy 4.0. Kolejne to:Projekt Tarczy 4.0 przewidywał, że zawarte w nim restrykcje miały przede wszystkim dotyczyć potencjalnych nabywców, którzy mają siedzibę poza UE oraz EOG. Finalne brzmienie przepisów usunęło jednak z zakresu ich zastosowania również podmioty posiadające siedzibę w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OWGiR), co umożliwi dokonywanie inwestycji także przedsiębiorcom m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, czy Japonii. Natomiast inwestorzy m.in. z Chin, Rosji oraz krajów arabskich, poddani będą restrykcjom przewidzianym w omawianej regulacji.Duże kontrowersje interpretacyjne budzi wyłączenie z zakresu podmiotowego nowej regulacji podmiotów, które nie posiadały od co najmniej dwóch lat siedziby na terytorium państwa członkowskiego.Zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy 4.0, obowiązkiem zgłoszenia do Prezesa UOKiK objęte są przede wszystkim transakcje, w wyniku których, dojdzie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w kapitale podmiotu objętego ochroną (możliwość wywierania wpływu na działalność podmiotu objętego ochroną przejawiająca się posiadaniem co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, udziału kapitałowego lub udziału w zyskach) lub nabycia dominacji (uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną).Postępowanie inicjowane jest przez zawiadomienie złożone przez inwestora planującego nabycie dominacji lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną. W dalszym etapie postępowanie dzieli się na dwie fazy, tj. postępowanie sprawdzające, kiedy Prezes UOKiK może zdecydować, że brak jest przesłanek do sprzeciwienia się transakcji oraz właściwego postępowania kontrolnego – w przypadku stwierdzenia w pierwszej fazie ewentualnych podstaw do wyrażenia sprzeciwu przez organ.W wyniku właściwego postępowania kontrolnego organ może wydać decyzję o sprzeciwie wobec przejęcia firmy, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego.Inwestor, który bez zawiadomienia nabywa dominację lub osiąga znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną, naraża się na odpowiedzialność karną skutkującą grzywną do 50 mln zł, karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.