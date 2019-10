Czy należy ci się odszkodowanie za opóźniony lot służbowy?

Doświadczenie pokazuje, że odwołany lub opóźniony lot to sytuacja, która nie należy wcale do rzadkości. Jeśli dodać, że według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, 4% wyjazdów krajowych oraz 11% zagranicznych to podróże służbowe, spośród których większość odbywa się na pokładzie samolotu, to zyskujemy pewność, że lotniskowe perturbacje z pewnością nie omijają wyjazdów służbowych. Jednocześnie okazuje się, że o odszkodowanie za opóźniony lot ciągle stara się stosunkowo wąska grupa pasażerów.

Czy przysługuje mi odszkodowanie za opóźniony lot służbowy?

- Za sprawą wielu regulacji, np. tych dotyczących bezpieczeństwa, podróż często wiąże się ze stresem i niewygodą. Przepisy jednak nie tylko nakładają na podróżnych obowiązki, ale również prawa. Unijne przepisy precyzują jasno zasady przyznawania odszkodowania za opóźniony czy odwołany lot. Taka rekompensata przysługuje osobie, której dane widnieją na bilecie, nawet jeśli bilet zakupił pracodawca - mówi Piotr Rybicki, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu w firmie GIVT.

Jaka jest wysokość odszkodowania za opóźniony lot służbowy?

lot do 1500 km: 250 €;

lot do 3500 km: 400 €;

lot dalszy niż 3500 km: 600 €.

Lot służbowy 4% wyjazdów krajowych oraz 11% wyjazdów zagranicznych to podróże służbowe

Dynamiczny rozwój branży lotniczej w połączeniu z zataczającą coraz szersze kręgi globalizacją zaowocowały pokaźnym wzrostem ilości połączeń lotniczych, co z kolei w zupełnie naturalny sposób przyczyniło się do wzrostu liczby odwołanych lub opóźnionych lotów. Ciągle jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że z tytułu takich zdarzeń można domagać się od przewoźnika odszkodowania i to zarówno podróżując prywatnie, jak i służbowo.W przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu rzeczywiste koszty oraz utracone możliwości (np. niepodpisanego kontraktu) dotykają firmę, jednak niedogodności z tym związane odczuwa również pasażer. I to właśnie temu ostatniemu przysługuje odszkodowanie - pieniądze z odszkodowania za opóźniony lot czy jego brak wpłyną na prywatne konto pracownika i to nawet wówczas, gdy koszty przelotu poniósł pracodawca.Odszkodowanie za opóźniony lot należy się każdemu pasażerowi niezależnie od destynacji i celu. Zależy od odległości, a wysokość odszkodowania (pod warunkiem, że lot był opóźniony minimum trzy godziny w miejscu docelowym), przedstawia się następująco:W przypadku odwołania lotu, prawo chroni też klientów biznesowych, wykonujących lot służbowo. W tym przypadku, jeśli przewoźnik spełni określone warunki (np. odpowiednio wcześnie poinformuje o anulowaniu rejsu i zaproponuje inny lot, który przybędzie na miejsce odpowiednio wcześnie), stawki mogą być niższe o połowę, czyli: 125 €, 200 € lub 300 €, w zależności od dystansu przelotu.Linie lotnicze zastrzegają, że wniosek o odszkodowanie może zostać odrzucony, jeśli lot odwołano z przyczyn nadzwyczajnych: złych warunków pogodowych, strajków personelu naziemnego lotniska lub kontrolerów lotów a także problemów technicznych. I faktycznie, gdy przewoźnik udowodni wystąpienie takich okoliczności, odszkodowanie wówczas nie jest należne.