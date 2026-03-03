Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konfliktami?
2026-03-03 14:10
Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konf © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak rozdrobnienie własności w trzecim pokoleniu zagraża stabilności firm rodzinnych i prowadzi do konfliktów.
- Dlaczego fundacja rodzinna jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania atomizacji udziałów i jak działa ten mechanizm.
- Jak fundacja oddziela sferę własności od korzyści ekonomicznych, chroniąc firmę przed sprzedażą i paraliżem decyzyjnym.
- Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą wprowadzenie fundacji rodzinnej, w tym ograniczenie wpływu beneficjentów na zarządzanie.
- Jak odpowiednio skonstruowany statut może zapobiegać konfliktom i zapewnić firmie stabilność na kolejne pokolenia.
W efekcie firma przestaje być zarządzana przez wąskie grono właścicieli, a zaczyna funkcjonować w strukturze kilkunastu lub kilkudziesięciu współuprawnionych, często o odmiennych interesach, kompetencjach i zaangażowaniu. W tym kontekście instytucja Fundacji rodzinnej może pełnić rolę mechanizmu stabilizującego strukturę właścicielską.
Przeciwdziałanie „atomizacji udziałów”
W klasycznym modelu dziedziczenia udziały lub akcje w spółce wchodzą w skład spadku i podlegają podziałowi między spadkobierców. Nawet jeśli początkowo udaje się utrzymać wspólność majątku spadkowego, z czasem dochodzi do jego działu, sprzedaży części udziałów lub dalszego dziedziczenia.
Fundacja rodzinna zmienia ten mechanizm w sposób zasadniczy. Właścicielem udziałów staje się fundacja jako odrębny podmiot prawa, natomiast członkowie rodziny nie dziedziczą bezpośrednio udziałów w spółce, lecz uzyskują status beneficjentów fundacji rodzinnej. Oznacza to, że:
- udziały nie ulegają podziałowi między kolejne osoby,
- struktura właścicielska spółki pozostaje niezmienna,
- zmienia się jedynie krąg beneficjentów uprawnionych do świadczeń z fundacji.
W ten sposób dochodzi do rozdzielenia sfery własności od sfery ekonomicznego korzystania z majątku.
„Klątwa trzeciego pokolenia” (ang. third-generation curse)
Trzecie pokolenie w firmach rodzinnych często nie ma już tak silnej więzi emocjonalnej z przedsiębiorstwem jak założyciel czy jego dzieci. Pojawiają się różnice w poziomie zaangażowania, kompetencjach oraz wizji rozwoju biznesu. W modelu bez fundacji konflikty te przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie spółki, ponieważ każdy współwłaściciel posiada określone prawa korporacyjne: prawo głosu, prawo do zaskarżania uchwał, możliwość blokowania strategicznych decyzji.
Fundacja pozwala ograniczyć ten wpływ. To jej organy wykonują prawa z udziałów, a beneficjenci nie ingerują bezpośrednio w bieżące decyzje korporacyjne.
Odpowiednio skonstruowany statut może:
- oddzielić funkcję zarządzania od samego statusu beneficjenta,
- przewidzieć kryteria udziału w organach fundacji (np. kompetencyjne),
- ograniczyć wpływ osób niezaangażowanych w działalność operacyjną.
W praktyce zmniejsza to ryzyko paraliżu decyzyjnego wynikającego z konfliktów rodzinnych.
Ograniczenie presji sprzedaży biznesu
Rozdrobnienie własności często prowadzi do sytuacji, w której część współwłaścicieli chce wyjść z inwestycji i spieniężyć swoje udziały. Brak zgody co do dalszego kierunku rozwoju firmy może skutkować presją sprzedaży całego przedsiębiorstwa inwestorowi zewnętrznemu. W „modelu fundacyjnym” pojedynczy beneficjent nie dysponuje udziałem, który mógłby sprzedać. Nie może też samodzielnie wymusić sprzedaży przedsiębiorstwa. Decyzje strategiczne podejmowane są na poziomie fundacji, zgodnie z jej statutem i wolą fundatora.
Oznacza to, że:
- indywidualne potrzeby finansowe członków rodziny nie przekładają się automatycznie na konieczność sprzedaży firmy,
- możliwe jest zapewnienie beneficjentom świadczeń bez naruszania struktury własnościowej,
- przedsiębiorstwo może funkcjonować w perspektywie wielopokoleniowej.
Fundacja jako „kotwica kapitałowa”
W długiej perspektywie fundacja może pełnić funkcję trwałej „kotwicy kapitałowej”, która stabilizuje własność i zapobiega jej rozproszeniu. Zamiast każdorazowego dziedziczenia udziałów, mamy do czynienia z trwałym podmiotem, który utrzymuje kontrolę nad spółką niezależnie od zmian pokoleniowych.
W tym sensie fundacja nie tylko rozwiązuje problem sukcesji, ale zmienia model funkcjonowania firmy rodzinnej – z przedsiębiorstwa opartego na indywidualnych właścicielach w strukturę zbliżoną do wielopokoleniowego majątku rodzinnego zarządzanego instytucjonalnie.
Nie oznacza to jednak, że fundacja automatycznie eliminuje wszystkie konflikty. Spory mogą przenieść się na poziom:
- interpretacji statutu,
- zasad wypłaty świadczeń,
- składu organów fundacji.
Jeżeli statut zostanie skonstruowany zbyt ogólnie lub bez mechanizmów rozwiązywania sporów, konflikt rodzinny może nadal destabilizować strukturę – tyle że już nie na poziomie spółki, lecz fundacji.
Podsumowanie
Fundacja rodzinna może być skutecznym instrumentem przeciwdziałającym rozdrobnieniu własności w trzecim pokoleniu poprzez utrzymanie jednolitej struktury właścicielskiej i oddzielenie jej od kręgu beneficjentów. Ogranicza ryzyko konfliktów korporacyjnych i presji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzyjając budowie modelu firmy wielopokoleniowej.
Autor: Justyna Kaffanke - radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w prawie gospodarczym i kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, ceniona za skrupulatność i indywidualne podejście do klienta. W pracy stawia na rzetelność i zrozumienie realiów biznesowych, budując relacje oparte na zaufaniu. Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej skutecznie wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych decyzji prawnych. Jej styl pracy łączy profesjonalizm z otwartością i empatią. Na co dzień pracuje w Zespole Doradców Podatkowych Jacek Czernecki.
oprac. : eGospodarka.pl
