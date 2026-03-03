Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konfliktami?

Jednym z największych zagrożeń dla trwałości przedsiębiorstw rodzinnych nie jest konflikt w rodzinie lub kryzys finansowy, lecz stopniowe rozdrobnienie struktury właścicielskiej. O ile w pierwszym pokoleniu właścicielem jest zazwyczaj jedna osoba (jeden wspólnik), w drugim - jego dzieci, o tyle w trzecim pokoleniu liczba uprawnionych często wzrasta wielokrotnie. Udziały w spółce przechodzą na kilkoro dzieci, następnie na ich potomków, co prowadzi do tzw. "atomizacji udziałów".

Jak rozdrobnienie własności w trzecim pokoleniu zagraża stabilności firm rodzinnych i prowadzi do konfliktów.

Dlaczego fundacja rodzinna jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania atomizacji udziałów i jak działa ten mechanizm.

Jak fundacja oddziela sferę własności od korzyści ekonomicznych, chroniąc firmę przed sprzedażą i paraliżem decyzyjnym.

Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą wprowadzenie fundacji rodzinnej, w tym ograniczenie wpływu beneficjentów na zarządzanie.

Jak odpowiednio skonstruowany statut może zapobiegać konfliktom i zapewnić firmie stabilność na kolejne pokolenia.

Przeciwdziałanie „atomizacji udziałów”

udziały nie ulegają podziałowi między kolejne osoby,

struktura właścicielska spółki pozostaje niezmienna,

zmienia się jedynie krąg beneficjentów uprawnionych do świadczeń z fundacji.

„Klątwa trzeciego pokolenia” (ang. third-generation curse)

oddzielić funkcję zarządzania od samego statusu beneficjenta,

przewidzieć kryteria udziału w organach fundacji (np. kompetencyjne),

ograniczyć wpływ osób niezaangażowanych w działalność operacyjną.

Ograniczenie presji sprzedaży biznesu

indywidualne potrzeby finansowe członków rodziny nie przekładają się automatycznie na konieczność sprzedaży firmy,

możliwe jest zapewnienie beneficjentom świadczeń bez naruszania struktury własnościowej,

przedsiębiorstwo może funkcjonować w perspektywie wielopokoleniowej.

Fundacja jako „kotwica kapitałowa”

interpretacji statutu,

zasad wypłaty świadczeń,

składu organów fundacji.

Podsumowanie

W efekcie firma przestaje być zarządzana przez wąskie grono właścicieli, a zaczyna funkcjonować w strukturze kilkunastu lub kilkudziesięciu współuprawnionych, często o odmiennych interesach, kompetencjach i zaangażowaniu. W tym kontekście instytucja Fundacji rodzinnej może pełnić rolę mechanizmu stabilizującego strukturę właścicielską.W klasycznym modelu dziedziczenia udziały lub akcje w spółce wchodzą w skład spadku i podlegają podziałowi między spadkobierców. Nawet jeśli początkowo udaje się utrzymać wspólność majątku spadkowego, z czasem dochodzi do jego działu, sprzedaży części udziałów lub dalszego dziedziczenia.Fundacja rodzinna zmienia ten mechanizm w sposób zasadniczy. Właścicielem udziałów staje się fundacja jako odrębny podmiot prawa, natomiast członkowie rodziny nie dziedziczą bezpośrednio udziałów w spółce, lecz uzyskują status beneficjentów fundacji rodzinnej. Oznacza to, że:W ten sposób dochodzi do rozdzielenia sfery własności od sfery ekonomicznego korzystania z majątku.Trzecie pokolenie w firmach rodzinnych często nie ma już tak silnej więzi emocjonalnej z przedsiębiorstwem jak założyciel czy jego dzieci. Pojawiają się różnice w poziomie zaangażowania, kompetencjach oraz wizji rozwoju biznesu. W modelu bez fundacji konflikty te przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie spółki, ponieważ każdy współwłaściciel posiada określone prawa korporacyjne: prawo głosu, prawo do zaskarżania uchwał, możliwość blokowania strategicznych decyzji.Fundacja pozwala ograniczyć ten wpływ. To jej organy wykonują prawa z udziałów, a beneficjenci nie ingerują bezpośrednio w bieżące decyzje korporacyjne.Odpowiednio skonstruowany statut może:W praktyce zmniejsza to ryzyko paraliżu decyzyjnego wynikającego z konfliktów rodzinnych.Rozdrobnienie własności często prowadzi do sytuacji, w której część współwłaścicieli chce wyjść z inwestycji i spieniężyć swoje udziały. Brak zgody co do dalszego kierunku rozwoju firmy może skutkować presją sprzedaży całego przedsiębiorstwa inwestorowi zewnętrznemu. W „modelu fundacyjnym” pojedynczy beneficjent nie dysponuje udziałem, który mógłby sprzedać. Nie może też samodzielnie wymusić sprzedaży przedsiębiorstwa. Decyzje strategiczne podejmowane są na poziomie fundacji, zgodnie z jej statutem i wolą fundatora.Oznacza to, że:W długiej perspektywie fundacja może pełnić funkcję trwałej „kotwicy kapitałowej”, która stabilizuje własność i zapobiega jej rozproszeniu. Zamiast każdorazowego dziedziczenia udziałów, mamy do czynienia z trwałym podmiotem, który utrzymuje kontrolę nad spółką niezależnie od zmian pokoleniowych.W tym sensie fundacja nie tylko rozwiązuje problem sukcesji, ale zmienia model funkcjonowania firmy rodzinnej – z przedsiębiorstwa opartego na indywidualnych właścicielach w strukturę zbliżoną do wielopokoleniowego majątku rodzinnego zarządzanego instytucjonalnie.Nie oznacza to jednak, że fundacja automatycznie eliminuje wszystkie konflikty. Spory mogą przenieść się na poziom:Jeżeli statut zostanie skonstruowany zbyt ogólnie lub bez mechanizmów rozwiązywania sporów, konflikt rodzinny może nadal destabilizować strukturę – tyle że już nie na poziomie spółki, lecz fundacji.Fundacja rodzinna może być skutecznym instrumentem przeciwdziałającym rozdrobnieniu własności w trzecim pokoleniu poprzez utrzymanie jednolitej struktury właścicielskiej i oddzielenie jej od kręgu beneficjentów. Ogranicza ryzyko konfliktów korporacyjnych i presji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzyjając budowie modelu firmy wielopokoleniowej.