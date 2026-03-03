eGospodarka.pl
Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konfliktami?

2026-03-03 14:10

Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konfliktami?

Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konfliktami?

Jednym z największych zagrożeń dla trwałości przedsiębiorstw rodzinnych nie jest konflikt w rodzinie lub kryzys finansowy, lecz stopniowe rozdrobnienie struktury właścicielskiej. O ile w pierwszym pokoleniu właścicielem jest zazwyczaj jedna osoba (jeden wspólnik), w drugim - jego dzieci, o tyle w trzecim pokoleniu liczba uprawnionych często wzrasta wielokrotnie. Udziały w spółce przechodzą na kilkoro dzieci, następnie na ich potomków, co prowadzi do tzw. "atomizacji udziałów".

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak rozdrobnienie własności w trzecim pokoleniu zagraża stabilności firm rodzinnych i prowadzi do konfliktów.
  • Dlaczego fundacja rodzinna jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania atomizacji udziałów i jak działa ten mechanizm.
  • Jak fundacja oddziela sferę własności od korzyści ekonomicznych, chroniąc firmę przed sprzedażą i paraliżem decyzyjnym.
  • Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą wprowadzenie fundacji rodzinnej, w tym ograniczenie wpływu beneficjentów na zarządzanie.
  • Jak odpowiednio skonstruowany statut może zapobiegać konfliktom i zapewnić firmie stabilność na kolejne pokolenia.

W efekcie firma przestaje być zarządzana przez wąskie grono właścicieli, a zaczyna funkcjonować w strukturze kilkunastu lub kilkudziesięciu współuprawnionych, często o odmiennych interesach, kompetencjach i zaangażowaniu. W tym kontekście instytucja Fundacji rodzinnej może pełnić rolę mechanizmu stabilizującego strukturę właścicielską.

Przeciwdziałanie „atomizacji udziałów”


W klasycznym modelu dziedziczenia udziały lub akcje w spółce wchodzą w skład spadku i podlegają podziałowi między spadkobierców. Nawet jeśli początkowo udaje się utrzymać wspólność majątku spadkowego, z czasem dochodzi do jego działu, sprzedaży części udziałów lub dalszego dziedziczenia.

Fundacja rodzinna zmienia ten mechanizm w sposób zasadniczy. Właścicielem udziałów staje się fundacja jako odrębny podmiot prawa, natomiast członkowie rodziny nie dziedziczą bezpośrednio udziałów w spółce, lecz uzyskują status beneficjentów fundacji rodzinnej. Oznacza to, że:
  • udziały nie ulegają podziałowi między kolejne osoby,
  • struktura właścicielska spółki pozostaje niezmienna,
  • zmienia się jedynie krąg beneficjentów uprawnionych do świadczeń z fundacji.

W ten sposób dochodzi do rozdzielenia sfery własności od sfery ekonomicznego korzystania z majątku.

„Klątwa trzeciego pokolenia” (ang. third-generation curse)


Trzecie pokolenie w firmach rodzinnych często nie ma już tak silnej więzi emocjonalnej z przedsiębiorstwem jak założyciel czy jego dzieci. Pojawiają się różnice w poziomie zaangażowania, kompetencjach oraz wizji rozwoju biznesu. W modelu bez fundacji konflikty te przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie spółki, ponieważ każdy współwłaściciel posiada określone prawa korporacyjne: prawo głosu, prawo do zaskarżania uchwał, możliwość blokowania strategicznych decyzji.

Fundacja pozwala ograniczyć ten wpływ. To jej organy wykonują prawa z udziałów, a beneficjenci nie ingerują bezpośrednio w bieżące decyzje korporacyjne.

Odpowiednio skonstruowany statut może:
  • oddzielić funkcję zarządzania od samego statusu beneficjenta,
  • przewidzieć kryteria udziału w organach fundacji (np. kompetencyjne),
  • ograniczyć wpływ osób niezaangażowanych w działalność operacyjną.

W praktyce zmniejsza to ryzyko paraliżu decyzyjnego wynikającego z konfliktów rodzinnych.

Ograniczenie presji sprzedaży biznesu


Rozdrobnienie własności często prowadzi do sytuacji, w której część współwłaścicieli chce wyjść z inwestycji i spieniężyć swoje udziały. Brak zgody co do dalszego kierunku rozwoju firmy może skutkować presją sprzedaży całego przedsiębiorstwa inwestorowi zewnętrznemu. W „modelu fundacyjnym” pojedynczy beneficjent nie dysponuje udziałem, który mógłby sprzedać. Nie może też samodzielnie wymusić sprzedaży przedsiębiorstwa. Decyzje strategiczne podejmowane są na poziomie fundacji, zgodnie z jej statutem i wolą fundatora.

Oznacza to, że:
  • indywidualne potrzeby finansowe członków rodziny nie przekładają się automatycznie na konieczność sprzedaży firmy,
  • możliwe jest zapewnienie beneficjentom świadczeń bez naruszania struktury własnościowej,
  • przedsiębiorstwo może funkcjonować w perspektywie wielopokoleniowej.

Fundacja jako „kotwica kapitałowa”


W długiej perspektywie fundacja może pełnić funkcję trwałej „kotwicy kapitałowej”, która stabilizuje własność i zapobiega jej rozproszeniu. Zamiast każdorazowego dziedziczenia udziałów, mamy do czynienia z trwałym podmiotem, który utrzymuje kontrolę nad spółką niezależnie od zmian pokoleniowych.

W tym sensie fundacja nie tylko rozwiązuje problem sukcesji, ale zmienia model funkcjonowania firmy rodzinnej – z przedsiębiorstwa opartego na indywidualnych właścicielach w strukturę zbliżoną do wielopokoleniowego majątku rodzinnego zarządzanego instytucjonalnie.

Nie oznacza to jednak, że fundacja automatycznie eliminuje wszystkie konflikty. Spory mogą przenieść się na poziom:
  • interpretacji statutu,
  • zasad wypłaty świadczeń,
  • składu organów fundacji.

Jeżeli statut zostanie skonstruowany zbyt ogólnie lub bez mechanizmów rozwiązywania sporów, konflikt rodzinny może nadal destabilizować strukturę – tyle że już nie na poziomie spółki, lecz fundacji.

Podsumowanie


Fundacja rodzinna może być skutecznym instrumentem przeciwdziałającym rozdrobnieniu własności w trzecim pokoleniu poprzez utrzymanie jednolitej struktury właścicielskiej i oddzielenie jej od kręgu beneficjentów. Ogranicza ryzyko konfliktów korporacyjnych i presji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzyjając budowie modelu firmy wielopokoleniowej.


Autor: Justyna Kaffanke - radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w prawie gospodarczym i kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, ceniona za skrupulatność i indywidualne podejście do klienta. W pracy stawia na rzetelność i zrozumienie realiów biznesowych, budując relacje oparte na zaufaniu. Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej skutecznie wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych decyzji prawnych. Jej styl pracy łączy profesjonalizm z otwartością i empatią. Na co dzień pracuje w Zespole Doradców Podatkowych Jacek Czernecki.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

