Wdrożenie NIS 2 w Polsce. Projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie na etapie I czytania © wygenerowane przez AI

W Polsce trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy unijnej NIS 2, mającej na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w firmach i instytucjach. Choć oficjalny termin wdrożenia minął w październiku 2024 roku, polski projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafił do Sejmu 17 listopada 2025 roku na pierwsze czytanie. Nowe regulacje nakładają obowiązki na szeroki zakres podmiotów, wprowadzają kary sięgające nawet 100 mln zł oraz odpowiedzialność majątkową członków zarządów.

Przeczytaj także: 36% firm nie wie, czy obejmuje je dyrektywa NIS2

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega dyrektywa NIS 2 i dlaczego jest istotna dla bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce

Jakie podmioty i firmy obejmą nowe przepisy oraz podział na podmioty kluczowe, ważne oraz inne organizacje

Jakie są kluczowe terminy wdrożenia projektowanych regulacji w Polsce

Jakie kary i sankcje grożą za naruszenie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa

Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności członków zarządów za bezpieczeństwo informacji

Znaczenie weryfikacji kontrahentów i budowania bezpiecznych łańcuchów dostaw

Firmy mogą już teraz śmiało rozpocząć wdrażanie nowych procedur. Czas między publikacją a wejściem ustawy w życie wynosi zaledwie jeden miesiąc, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą miały tylko 30 dni na wprowadzenie wymaganych zmian - tłumaczy Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka ds. bezpieczeństwa informacji.

Rosnące zagrożenie w sieci - dlaczego NIS 2 jest potrzebna?

Dyrektywa NIS 2 nie zapewni całkowitego wyeliminowania ataków hackerskich. Jej zadaniem jest danie narzędzi, które pozwolą firmom szybko podnieść się po incydencie, bez dużych przestojów i strat finansowych. NIS 2 ma przede wszystkim zapewnić ciągłość działania i stabilność funkcjonowania firm - wyjaśnia Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka ds. bezpieczeństwa informacji.

Nie tylko wielkie korporacje - NIS 2 dotyczy większości firm

Dyrektywa obejmie także firmy świadczące usługi dla wymienionych wcześniej podmiotów lub działające w ich łańcuchach dostaw. Ma to kluczowe znaczenie - przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wyboru kontrahentów posiadających podobny poziom zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa, co one same. Szacuje się, że w efekcie NIS 2 obejmie aż 80-90% podmiotów funkcjonujących na polskim rynku - mówi Karolina Praszek-Gołębiewska, specjalistka ds. bezpieczeństwa informacji.

Kary i terminy

do 10 mln euro lub 2% rocznego obrotu za poprzedni rok - dla podmiotów kluczowych

do 7 mln euro lub 1,4% rocznego obrotu za poprzedni rok - dla podmiotów ważnych

3 miesiące na złożenie wniosku o wpis do rejestru,

6 miesięcy na wdrożenie wszystkich wymaganych środków cyberbezpieczeństwa.

Dla dużych organizacji może to być ogromne wyzwanie. Dyrektywa NIS 2 obowiązuje bezpośrednio już od października 2024 roku, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę z dostosowaniem się do przepisów. To właśnie moment, by rzetelnie ocenić poziom przygotowania swojej organizacji i już teraz rozpocząć prace nad wprowadzeniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, ponieważ ustawa jest gotowa i czeka jedynie na zielone światło.

Odpowiedzialność zarządu za cyberbezpieczeństwo

To wyraźny sygnał, że nadzór nad bezpieczeństwem staje się realnym obowiązkiem strategicznym, a nie tylko formalnością. Zarząd osobiście nie ucieknie ani nie ogłosi upadłości, żeby uniknąć odpowiedzialności. To dodatkowy aspekt, który ma skłonić firmy do podjęcia działań wcześniej, zanim dojdzie do incydentu.



Nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie ustawy związane z bezpieczeństwem informacji, regulować tylko w celu spełnienia wymogów ustawowych. Szukamy najlepszych szkół dla naszych dzieci, wyposażamy domy w najlepszej jakości, materiały, monitoringi, jeździmy na cudowne wakacje, tylko zapominamy o tym, że na to wszystko pracują nasze firmy i to z nich mamy środki finansowe na to, żeby korzystać z życia, więc powinniśmy zabezpieczyć swój portfel w pierwszej kolejności - podkreśla Karolina Praszek-Gołębiewska.

Bezpieczeństwo warunkiem współpracy. Firmy powinny weryfikować swoich partnerów

Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy dopuścimy inne firmy do naszej infrastruktury albo damy im nasze dane, one były tak samo bezpieczne, jak my.



Weryfikacja kontrahenta najczęściej rozpoczyna się od ankiet i deklaracji bezpieczeństwa, które pozwalają wstępnie ocenić poziom zabezpieczeń. Kolejnym krokiem są audyty bezpieczeństwa, szczególnie popularne w sektorze finansowym, gdzie instytucje dokładnie sprawdzają, jak ich podwykonawcy postępują z danymi i czy spełniają wymogi ochrony informacji.



Utrzymanie spójnego i bezpiecznego łańcucha dostaw możliwe jest tylko wtedy, gdy mamy zgodność poziomu zabezpieczeń - tłumaczy Karolina Praszek-Gołębiewska.