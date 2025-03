Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zmiany dyrektyw w sprawie przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw za pomocą pakietu Omnibus ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla firm. Komisja stara się zrównoważyć poprawę konkurencyjności z utrzymaniem wymogów dotyczących ujawniania informacji, wspierając zarządzanie ryzykiem dla inwestorów i najemców nieruchomości komercyjnych.

Przeczytaj także: KE opublikowała pakiet Omnibus I

Mniejszy zasięg i więcej czasu na przygotowanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co dyrektywa Omnibus oznacza dla sektora nieruchomości komercyjnych? Podsumowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, celów i planów transformacji firmy z dużym wyprzedzeniem w stosunku do przyszłych terminów raportowania wzmocni relacje z inwestorami i interesariuszami oraz wesprze odporność biznesową.

Wpływ na nieruchomości komercyjne

Co dalej?

Przeczytaj także: ESG koniecznością w zarządzaniu nieruchomościami

W ostatnich latach UE wprowadziła nowe przepisy, które poprawiają jakość i zakres ujawnianych informacji o zrównoważonym rozwoju oraz przyspieszają działania na rzecz realizacji jego celów. Jednakże niedawny raport Draghiego na temat konkurencyjności UE podkreślił kilka kwestii związanych z tymi przepisami, w tym nieproporcjonalne obciążenie, jakie mogą one stworzyć dla małych i średnich przedsiębiorstw.W celu rozwiązania tych kwestii i poprawy zdolności UE do konkurowania na globalnej scenie gospodarczej, 26 lutego opublikowano propozycję Omnibus. Komisja szacuje, że Omnibus pozwoli firmom zaoszczędzić około 6,3 mld euro rocznie na kosztach administracyjnych, oprócz jednorazowych oszczędności związanych z konfiguracją procesów sprawozdawczych.Propozycja ogranicza zakres firm zobowiązanych do raportowania zgodnie z CSRD do tych, które zatrudniają ponad 1000 pracowników i mają obroty powyżej 50 mln EUR lub bilans powyżej 25 mln EUR. Oznacza to, że tylko 20% firm objętych poprzednią wersją będzie objętych zakresem CSRD.Proponowane zmiany odroczą również wymogi sprawozdawcze dla wielu firm o dwa lata, znacznie zmniejszą liczbę danych, które należy ujawnić. Ponadto firmy będą zobowiązane do rzadszej aktualizacji oceny i polityki należytej staranności w łańcuchu dostaw.Wielu inwestorów w nieruchomości o małej i średniej kapitalizacji odetchnie z ulgą, ponieważ ze względu na nowe progi dotyczące liczby pracowników, nie będą oni objęci nowo zaproponowanym zakresem CSRD. Więksi najemcy, którzy są obecnie objęci obowiązkiem raportowania zgodnie z CSRD, mają dodatkowy czas na przygotowanie się do spełnienia wymogów.Przeprowadzenie oceny podwójnej istotności może wzmocnić relacje z inwestorami i interesariuszami oraz wspierać odporność biznesową, nawet jeśli wymogi sprawozdawcze CSRD zostaną opóźnione. Firmy, które jako pierwsze przeprowadziły takie oceny, dysponują obecnie cennym wglądem w ryzyko finansowe i możliwości, jakie kwestie zrównoważonego rozwoju stwarzają dla ich działalności i interesariuszy. Ponadto podsumowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, celów i planów transformacji firmy z dużym wyprzedzeniem w stosunku do przyszłych terminów raportowania wzmocni relacje z inwestorami i interesariuszami oraz wesprze odporność biznesową.Ujawnianie danych zawartych w Europejskich Standardach Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) jest kluczowe dla zrozumienia ryzyka i informowania o możliwościach tworzenia wartości. Firmy, które zainwestowały znaczną ilość czasu i zasobów w poprawę swoich praktyk w zakresie gromadzenia danych, zarządzania nimi i sprawozdawczości zgodnie z obecnymi ESRS, powinni rozważyć, w jaki sposób mogą wykorzystać te wysiłki w celu budowania wartości i wyróżnienia się na rynku. Zrównoważony rozwój na rynku nieruchomości będzie istotny, niezależnie od zmian w regulacjach Omnibus. Poszukiwanie oszczędności poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i dekarbonizację będzie przynosić istotne korzyści i będzie kluczowe dla utrzymania wartości nieruchomości. Dyrektywa EPBD, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynków nadal obowiązuje i wkrótce wejdzie w życie również w Polsce. Część firm, może wrócić do raportowania w standardzie GRI, który jest prostszy, ale też skuteczny w ujawnianiu informacji o zaangażowaniu firm w strategie zrównoważonego rozwoju.Wykorzystanie audytów, zebranych danych i narzędzi w celu poszukiwania realnych korzyści z inwestowania w zrównoważony rozwój może przynieść firmom znaczące korzyści. Audyty pozwalają na dokładną ocenę obecnych praktyk i identyfikację obszarów wymagających poprawy. Zebrane dane dostarczają cennych informacji na temat efektywności energetycznej, emisji dwutlenku węgla oraz innych kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Narzędzia analityczne umożliwiają przekształcenie tych danych w konkretne działania, które mogą prowadzić do oszczędności kosztów, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz poprawy reputacji firmy. Inwestowanie w zrównoważony rozwój nie tylko wspiera ochronę środowiska, ale także buduje wartość firmy i wyróżnia ją na rynku.