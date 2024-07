Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - na jakich terenach?

Prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów produkcyjnych lub zużytych produktów nadających się do ponownego przerobu wymaga zezwolenia. Działalność taka może być prowadzona na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługową lub przemysłową.

Znaczenie Orzecznictwa Sądu Administracyjnego

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2017 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Na jakich terenach można prowadzić działalność w zakresie zbierania odpadów?

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 marca 2017 r.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 24 listopada 2021 r.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 2018 r.

Istotne znaczenie dla inwestorów ma orzecznictwo sądów administracyjnych, które wykształciło dwie linie interpretacyjne: jedna korzystniejsza, a druga bardziej restrykcyjna.Linia restrykcyjna polega na tym, że działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów może mieć miejsce tylko w terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod gospodarowanie odpadami. Takie stanowisko zajęły m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z 2.06.2022 r. w sprawie II SA/Bk 185/22 oraz Naczelny Sąd Administracyjny z 29.09.2016 r. w sprawie II OSK 3214/14.Natomiast linia korzystniejsza dopuszcza gospodarowanie odpadami nie tylko na terenach wyraźnie do tego przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania, ale także na terenach, które nie wykluczają takiej działalności.W orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31.01.2017 r. w sprawie II OSK 1553/16 sąd wyraził pogląd, że jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wyłączono działalności polegającej na zbieraniu odpadów, to nie można przyjąć, że gospodarowanie odpadami jest możliwe tylko na ściśle przewidzianych dla takiej działalności terenach.Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w orzeczeniu z 14.03.2017 r. w sprawie II SA/Wr 844/16 wyraził pogląd, że pomiędzy zakazem ustanowionym w miejscowym planie zagospodarowania, a przewidzianymi w tym planie przeznaczeniami istnieje przestrzeń, w której dokonuje się oceny zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wymaga to od organów przeprowadzania samodzielnych i wnikliwych analiz, aby ustalić, czy zamierzone przedsięwzięcie jest na tyle podobne i nie koliduje z wyraźnymi ustaleniami planu, że jego realizacja jest dopuszczalna.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w orzeczeniu z 24.11.2021 r. w sprawie II SA/Rz 1243/21 stwierdził, że brak możliwości wydania zezwolenia z uwagi na niezgodność zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego nie jest tożsamy z wymogiem, aby prowadzenie takiej działalności miało odzwierciedlenie w konkretnych zapisach planu miejscowego.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 21.06.2018 r. w sprawie II SA/Gd 208/18 orzekł, że przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową nie wyklucza realizacji punktu zbierania i przetwarzania odpadów.Reasumując, działalność w zakresie zbierania odpadów produkcyjnych lub zużytych produktów wymaga odpowiednich zezwoleń i powinna być prowadzona na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługową lub przemysłową. Orzecznictwo sądów administracyjnych odgrywa kluczową rolę w interpretacji przepisów dotyczących lokalizacji takiej działalności. Wyroki sądów wskazują, że organy administracyjne powinny dokonywać samodzielnych i wnikliwych analiz w celu ustalenia zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając, że brak wyraźnego zakazu nie wyklucza prowadzenia działalności związanej z odpadami na danym terenie.