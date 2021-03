Ograniczenia działalności gospodarczej z powodu COVID-19. Pojawią się zbiorowe pozwy?

Większość osób prowadzących działalność gospodarczą poniosła duże straty w wyniku obostrzeń wprowadzonych ze względu na epidemię COVID-19. Warto wiedzieć, że 27.10.2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, który może być przełomowy dla tej grupy przedsiębiorców. Istnieje szansa, że jego treść przyczyni się do zbiorowych pozwów odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa.

Przeczytaj także: Jak polskie firmy oceniają 12 miesięcy z pandemią?

Forma wprowadzonych ograniczeń budzi wątpliwości

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W czasie pierwszego lockdownu zakłady fryzjerskie były zamknięte Większość osób prowadzących działalność gospodarczą poniosła duże straty w wyniku obostrzeń wprowadzonych ze względu na epidemię COVID-19.

Naruszenie praw wolności jednostki, w tym art. 22 Konstytucji

Materia ustawowa została objęta regulacjami rozporządzenia,

A w ramach tego naruszono szereg podstawowych praw i wolności jednostki, w tym wolność gospodarczą z artykułu 22 Konstytucji.

Kolejny sąd uznaje przepisy epidemiczne za niekonstytucyjne

Odszkodowanie od Skarbu Państwa

istnienie przepisu prawa przewidującego takie wymaganie,

niewydanie aktu normatywnego mimo istniejącego obowiązku, który wynika z tego przepisu prawa, a także

stwierdzenie, że niewydanie tego aktu jest niezgodne z prawem.

Fala pozwów zbiorowych? Prognozy na przyszłość

Tematem rozstrzyganej sprawy było złamanie przepisu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez fryzjera (przepis ten został wprowadzony w ramach obowiązującego w tym czasie rozporządzenia).Przedsiębiorca przyjął w swoim zakładzie klienta. Żaden z nich nie miał na twarzy maseczki ochronnej, dlatego Inspekcja nałożyła na fryzjera mandat w wysokości 500 zł. Oprócz tego został ukarany dodatkową grzywną w wysokości 10 000 zł. Przedsiębiorca odwołał się do sądu. Jego argumentacja była następująca: w zakładzie pojawił się wyłącznie w celu sporządzenia dokumentacji do ZUS, a rzekomy klient był odwiedzającym go znajomym, któremu – jako fryzjer – przy okazji przyciął włosy.Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga ma sens. Jednak uwzględnił inne argumenty, niż te podane przez przedsiębiorcę. Uzasadnienie wyroku zawiera informację o tym, że Rada Ministrów nie wprowadziła stanu klęski żywiołowej, dlategoOprócz tego sąd stwierdził, że:Co to oznacza? Forma ograniczeń obowiązujących w czasie lockdownu budzi uzasadnione wątpliwości. W przepisach znajdują się głównie informacje o charakterze technicznym. Tego typu rozporządzenia nie mogą więc wpływać na prawa jednostki i jej wolność. Jest to dopuszczalne wyłącznie w sytuacji ogłoszenia przez rząd stanu klęski żywiołowej, a to – jak wiadomo – nie miało miejsca.Nowelizacja z dnia 5.12.2008 roku dotycząca zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,Sąd wskazał jednocześnie, żeW efekcie stan prawny w kontekście wolności i praw człowieka jest taki sam, jak w stanie klęski żywiołowej –W wyroku sąd zawarł także rozważania na temat tego, że:Wprowadzenie rozporządzenia z dnia 19.04.2020 ograniczyło działalność gospodarczą, całkowicie jej zakazując. Warto zwrócić uwagę, że upoważnienia Rady Ministrów (które przysługują zgodnie z ustawą) pozwalają tylko na czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie dają za to przyzwolenia na uczynienie tegoW wyroku wskazano więc, żeDodatkowo sąd zaznaczył, że żadne z upoważnień ustawowychJednocześnie wskazał, że obowiązujące nakazy, zakazy oraz ograniczenia mają uzasadnienie merytoryczne. Mimo to, tryb ich wprowadzenia doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych oraz praw dotyczących wolności działalności gospodarczej,Poza WSA w Opolu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie także uznał, że nakaz zakrywania nosa i ust (wydany w ramach rozporządzenia). Wyrok dotyczył sprawy mężczyzny przebywającego w towarzystwie znajomego bez maseczki. Została nałożona na niego kara finansowa w wysokości 5 000 zł. Sąd uznał, że chociaż takie okoliczności miały miejsce, to skarga ze strony ukaranego mężczyzny jest zasadna, ponieważ występują wątpliwości w kontekście prawnym.Nakaz zakrywania nosa i ust wprowadzono rozporządzeniem z dnia 19.04.2020 roku. Ze względu na jego powszechny charakter, przekraczał granice delegacji ustawowej:W rezultacie nałożenie obowiązku noszenia maseczki nie ma podstawy prawnej, dlatego kara pieniężna dla mężczyzny została uznana za niezgodną z prawem.Według artykułu 417 § 1 Kodeksu Cywilnego , szkoda wyrządzona przez działanie niezgodne z prawem albo poprzez zaniechanie przy wykonaniu władzy publicznej, wiąże się zOprócz tego nie mogą być to działania prowadzące do całkowitego zakazu działalności gospodarczej. Według doktrynyCzyli podczas gdy Konstytucja umożliwia jedynie ograniczenie prowadzenia działalności, to wprowadzenie zakazu prowadzenia jej przez określony czas stanowi poniekądW artykule 21 ust. 2 Konstytucji wywłaszczenie stanowi przyczynę do spełnienia obowiązku odszkodowawczego ze strony Skarbu Państwa. Jest to spowodowane m.in. niewprowadzeniem przez rząd stanu klęski żywiołowej. Straty majątkowe właścicieli firm mogą więc podlegać roszczeniu, o czym mówi ustawa o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.Podsumowując, takie działanie stanowiZgodnie z art. 417 § 4, gdy szkoda jest spowodowana przez niewydanie aktu normatywnego (do czego zobowiązują przepisy), to właśnie sąd rozpoznający sprawę stwierdza, że niewydanie takiego aktu jest niezgodne z prawem. Za to w orzecznictwie uzasadnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w takiej sprawie są następujące przesłanki:Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedługo pojawią się liczne pozwy zbiorowe, głównie od przedsiębiorców z branży hotelarskiej i fitness. Oczywiście będzie to uzasadnione, biorąc pod uwagę, że do dziś nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. Dlatego wszelkie ograniczenia związane z zamknięciem działalności gospodarczej nie są zgodne z Konstytucją – tak samo, jak obowiązek zakrywania nosa i ust.Nie bez powodu obserwujemy rosnące niezadowolenie ze strony obywateli. Lockdown prowadzi nie tylko do ogromnych strat dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale również do nakładania absurdalnych kar finansowych. Zarówno w przypadku fryzjera otrzymującego karę w wysokości 10 000 zł, jak i grzywny 5 000 zł dla osoby niemającej na twarzy maseczki ochronnej, kwoty nie były adekwatne do skali popełnionych czynów.Rezultatem takich działań rządu mogą być zbiorowe pozwy przeciwko Skarbowi Państwa. Pozostaje jednak obserwować sytuację, m.in. śledząc pojawiające się orzeczenia dotyczące przepisów epidemicznych i ich niezgodności z Konstytucją.