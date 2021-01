Cyberpunk2077: jakie konsekwencje pozwów amerykańskich dla CD Projekt?

Popularna gra Cyberpunk2077, która miała premierę 10 grudnia ubiegłego roku. O tym, ale też o problemach jakie ta gra ma szczególnie na starszych wersjach konsol PlayStation 4 i Xbox One słyszeli już chyba wszyscy. Niedopracowanie gry sprawiło, że kurs akcji producenta gry CD Projekt spadał nawet o ok. 40%. Ale to nie był koniec kłopotów prezesa Adama Kicińskiego. Kilka dni temu pojawiły się bardzo lakoniczne komunikaty o tym, że dwie amerykańskie kancelarie prawne pozwały CD Projekt za ukrywanie prawdziwych informacji o stanie przygotowania gry.

Czy takie działania prawne mogą mieć rzeczywistą moc i realnie mogą zagrozić CD Projekt?Według radcy prawnego Macieja Szal partnera zarządzanego w warszawskiej kancelarii prawniczej Szal i Partnerzy, która podejmuje się oficjalnego komentarza do sytuacji –Jak wynika z opinii użytkowników gra faktycznie bardzo słabo działa, a na niektórych urządzeniach praktycznie nie działa.Sednem sprawy jest, jak się wydaje, nie tyle „niedziałanie gry”, co brak informacji o tym, że gra nie działa na konsolach określonej generacji. Inwestorzy mieli prawo zakładać, że oferowany przez CD Projekt produkt jest gotowy do użytku. Cyberpunk 2077 miał bardzo szeroką kampanię marketingową, co zachęcało inwestorów do zakupu akcji spółki. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że problemy z używaniem produktu, w tym przypadku błędy uniemożliwiające rozgrywkę, mają wpływ na wartość akcji.Jeśli zarząd spółki wiedział, że produkt nie działa lub może nie działać na konkretnych typach konsoli, to powinien zlecić zrobienie określonych zastrzeżeń technicznych lub opóźnić termin premiery. Takiej informacji nie było. W konsekwencji część klientów nieświadomie kupowała produkt, który nie mógł zadziałać na ich sprzęcie prawidłowo. CD Projekt rozpoczął akcję zwracania klientom pieniędzy za zakup gry. Gdyby takie działania nie były podejmowane, możliwe że zasadne byłoby podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa. Musi jednak zaistnieć szereg dalszych okoliczności niż tylko sprzedaż gry, która nie działa.Należy też pamiętać o tym, że obecnie wielu producentów doprowadza do premiery gry z błędami, a później, dość szybko wypuszcza tzw. łatki, które pomagają usunąć pewne błędy. Nie wszystko da się wychwycić na etapie testów wewnętrznych. Wiele rzeczy wychodzi po wypuszczeniu gry i o tym też mówił prezes Kiciński. Pytaniem otwartym jest jednak to, czy i ewentualnie jak dużo wiedział zarząd o tym, że gra jest aż tak niedopracowana. Zdaje się, że taka wiedza musiała być, mówimy przecież o dużym i renomowany deweloperze gier.Pytanie czy akurat w formie jaką proponują obie amerykańskie kancelarie, które wcześniej pozywały innych znanych deweloperów, m. in. studio. Od 2019 nie ma publicznie dostępnych informacji na temat jak ten spór się zakończył.Według opinii r.pr M. Szal który specjalizuje się w owej tematyceJednakże tu pojawiają różnorodne problemy poboczne. Proces ten na pewno nie będzie krótki, ani prosty.Zapewne CD Projekt będzie korzystał ze wszelkich możliwych form apelacji. Poza tym, aby nie pozostał jedynie na papierze. Tu pojawiają się kolejne problemy natury prawnej, jakim jest wzajemne uznawanie orzeczeń sądów dwóch państw. Jak wskazuje specjalista -kwestia ta nie zostanie zakończona w najbliższych miesiącach, a być może i latach.Trzeba też pamiętać, że CD Projekt nie lubi nagłaśniać wszelkich sporów prawnych. Jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z informacjami dot. oczekiwańwzględem CDP. Mowa była o 60 mln złotych. Sprawa zakończyła się prawdopodobnie cichą ugodą, co również wpłynęło zdaniem radcy prawnego na wysokość kursu akcji dewelopera.