Opłata adiacencka. Kto i kiedy musi ją zapłacić?

Podział lub scalenie nieruchomości może wiązać się z koniecznością uiszczenia tak zwanej opłaty adiacenckiej. To należność publicznoprawna związana ze wzrostem wartości określonej nieruchomości. W jaki sposób ją ustalić? Kto i kiedy musi ją zapłacić?

Czym jest opłata adiacencka?

Czy termin 3 lat zawsze liczy się tak samo?

Podział lub scalenie nieruchomości może wiązać się z koniecznością uiszczenia tak zwanej opłaty adiacenckiej.

Ile wynosi opłata adiacencka?

Jak określa się wartość nieruchomości?

Jak weryfikuje się poprawność wyceny?

Instytucja opłaty adiacenckiej została uregulowana w przepisach ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami . Zgodnie z art. 98a tej regulacji, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić opłatę adiacencką z tego tytułu. Oczywiście w tym celu przeprowadzi stosowne postępowanie i finalnie wyda decyzję administracyjną.Wszczęcie tego postępowania może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Później sprawa w pewnym sensie się przedawnia i gmina nie może już dochodzić opłat z tytułu wzrostu wartości podzielonej nieruchomości.Na marginesie warto wskazać, że w przypadku podziału nieruchomości na wniosek właściciela podział nieruchomości , którego skutkiem może być wzrost wartości nieruchomości, następuje na jego koszt. Wzrost wartości nieruchomości w takim przypadku jest efektem samego podziału i korzyścią dla właściciela. W tej wyjątkowej sytuacji stosuje się zatem nieco inne terminy na ustalenie opłaty adiacenckiej. Przyjmuje się, że opłata musi zostać ostatecznie ustalona w terminie 3 lat od podziału. Ten stan rzeczy potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 11 stycznia 2010 r., sygn. akt I OPS 5/09.Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala właściwa rada gminy. Robi to w formie uchwały. Opłata adiacencka nie powinna wynosić więcej, niż 30 procent różnicy wartości nieruchomości.Prowadząc postępowanie administracyjne , właściwy organ musi przesądzić, czy rzeczywiście doszło do wzrostu wartości podzielonej nieruchomości. Nie robi tego rzecz jasna arbitralnie i odgórnie, na podstawie własnych doświadczeń, ale na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów. Podstawowym dowodem jest opinia rzeczoznawcy majątkowego.Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się natomiast na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.Wartość nieruchomości przyjmuje się z kolei jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.Po sporządzeniu opinii o wartości nieruchomości wykonany operat szacunkowy podlega analizie przez organ prowadzący postępowanie. Oczywiście burmistrz, wójt lub inny organ nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, jakie ma jedynie rzeczoznawca majątkowy. Organ jest jednak zobowiązany do dokonania formalnej oceny operatu. Powinien w szczególności zbadać czy został sporządzony i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy, a także czy nie zawiera jakichkolwiek niejasności, pomyłek i braków, które powinny zostać sprostowane albo uzupełnione.W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jego prawidłowości, organ może więc wystąpić do rzeczoznawcy majątkowego z wezwaniem do pisemnego lub osobistego wyjaśnienia pewnych kwestii.