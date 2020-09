Zasiłek chorobowy i opiekuńczy: zawody medyczne nie korzystają już z preferencyjnych zasad

ZUS przypomina, że od 5 września osoby wykonujące zawody medyczne nie mogą już liczyć na preferencyjne zasady w zakresie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W praktyce oznacza to np., że zasiłek chorobowy dla pielęgniarki, która zaraziła się na pełnionym dyżurze COVID-19, wynosić będzie już nie 100, a 80 proc. jej wynagrodzenia.

Jaki dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla pielęgniarki? 5 września 2020 r. stracił moc obowiązującą przepis, który przyznawał osobom wykonującym zawód medyczny, czyli lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, zasiłek chorobowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, przepis, na mocy którego osoby wykonujące zawody medyczne, a więc np. lekarze, pielęgniarki, czy ratownicy, miały prawo do zasiłku chorobowego lub dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, przestał już obowiązywać. W praktyce oznacza to, że medyków, którzy zarazili się podczas pracy COVID-19 lub przebywają na kwarantannie, obowiązują takie zasady przyznawania zasiłków, jakie mają miejsce w odniesieniu do ogółu ubezpieczonych.W efekcie tego pracownik wykonujący zawód medyczny, który zakaził się COVID-19 w czasie pracy ma prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego na ogólnych zasadach tj. po wyczerpaniu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (w przypadku pracowników) i w wysokości odpowiednio 70 proc. lub 80 proc. podstawy wymiaru (a nie 100 proc.).Osoby ubezpieczone, które wykonują zawody medyczne nie mają obecnie również możliwości otrzymania zasiłku chorobowego , jeżeli w czasie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, pracują zdalnie na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.Nie mają również prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku do lat 24 lub dorosłą osoba niepełnosprawną.