Tarcza Prywatności: nowy wyrok TSUE manifestacją siły wobec gigantów?

W środku wakacji światło ujrzał przełomowy wyrok TSUE, według którego dane obywateli Unii nie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, w taki sposób jak to miało miejsce do tej pory, dopóki te nie zagwarantują takiej ochrony danych jak w UE. Sam wyrok można odczytywać jako pewną manifestację siły. Unia pokazała, że może zablokować transfer danych i w efekcie wpłynąć na zyski wielu technologicznych gigantów.

Wyrok TSUE - znany jako Schrems II - jest wynikiem walki austriackiego aktywisty Maxa Schremsa przeciwko nieuczciwym praktykom Facebooka i innych gigantów branży IT. Spór dotyczył gigantów, a w rzeczywistości dotknął przedsiębiorców, a w zasadzie tych najmniejszych, dla których każda zmiana prawna to duże wyzwanie.W efekcie wyroku TSUE, w zasadzie z dnia na dzień, przestała obowiązywać tzw. Tarcza Prywatności . Powoływała się na nią w swoich politykach prywatności większość polskich podmiotów korzystających z usług takich firm jak Facebook czy Google. Przedsiębiorcy, w tym prowadzący sklepy internetowe, korzystający w swoich działaniach marketingowych z rozwiązań zza Oceanu - musieli w krótkim czasie znaleźć inną, niż Tarcza Prywatności, podstawę prawną do dalszego korzystania z takich usług albo całkowicie z nich zrezygnować. Wymagało to nie tylko weryfikacji prawnej, ale również technicznej tj. tego czy poszczególne podmioty są gotowe na świadczenie usług z pominięciem Tarczy Prywatności.W UE od lat narastają obawy przed rosnącą rolą GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Unia wyraźnie dąży do rewizji swoich regulacji antymonopolowych i w tym kontekście chciałaby mocniej patrzeć na ręce amerykańskich koncernów. Obawy unijnych regulatorów dotyczą rosnącego zasięgu tych platform oraz ich wpływu na “być albo nie być” wielu e-biznesów, które np. swoją sprzedaż opierają na reklamach Facebooka albo na pozycjonowaniu w Google. Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji w Komisji Europejskiej głośno mówi, że nie można pozostawić tak istotnych działań bez nadzoru. Może to bowiem znacząco zaszkodzić konkurencji na rynku europejskim i w efekcie sytuacji klientów.W tle tych zmagań widoczne są jeszcze spory o podatki płacone przez technologicznych gigantów. Unia Europejska od dawna chce podnieść podatki dla spółek technologicznych. Temat ten zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, gdy UE boryka się z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią, a zyski GAFA wciąż szybują.