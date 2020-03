Koronawirus a kłopoty z płynnością finansową. Jak sobie radzić?

Ministerstwo Zdrowia wprost wskazuje, że zakażonych koronawirusem będzie coraz więcej i wzrost zachorowalności będzie coraz szybszy. To tylko kwesta czasu. Nie ma co ukrywać, że koronawirus wpłynie na wypłacalność wielu przedsiębiorców, zaczynając od branży przewozowej, turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, organizacji eventów oraz innych branż. Skutki odczują także kontrahenci tych branż. Skutki mogą być jeszcze większe jeśli na określonym obszarze wprowadzona zostanie kwarantanna.

Jakie działania podjąć w razie kłopotów z płynnością finansową?

Z jednej bowiem strony wiadomym jest, że w przypadku pojawienia się problemów z płynnością finansową u przedsiębiorców im szybciej podejmiemy działania, tym szansa na restrukturyzację jest większa. Z drugiej jednak strony nadgorliwość też jest niewskazana. Nie chodzi bowiem o to, aby nieadekwatnymi działaniami spowodować jeszcze większe problemy, lub wygenerowanie nowych.

Nie ma zatem jednakowej odpowiedzi dla wszystkich przedsiębiorców, bo u części przedsiębiorców problem z płynnością finansową przyjdzie wcześniej u innych później, u jednych będzie głębszy u innych mniejszy i inne mogą być sposoby na wychodzenie z problemów, chociażby z uwagi na inny rodzaj kontrahentów czy klientów.

Dlatego też u jednych przedsiębiorców może wystarczy przeprowadzić restrukturyzację bez udziału sądu. U innych najlepszym rozwiązaniem może być wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego czy układowego i zamrożenie spłaty wymagalnych zobowiązań, u innych być może zasadnym byłoby wszcząć postępowanie sanacyjne, które pozwoli na wstrzymanie egzekucji i odstąpienie od nierentownych kontraktów. Wreszcie u innych jedynym rozwiązaniem może okazać się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nawet w warunkach rozwoju gospodarczego część firm nie wytrzymuje konkurencji rynkowej i jest zmuszona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czy wniosku restrukturyzacyjnego. Natomiast w momencie, gdy część branż spotka się ze znaczną redukcją przychodów w sytuacji, gdy firmy już na poczet osiągnięcia tych przychodów poniosły koszty spowoduje problemy z rentownością, płynnością finansową i niewypłacalnością. Koronawirus wpłynie na zwiększenie składania przez przedsiębiorców wniosków restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości.Propozycje rządu m.in. odnośnie rozłożenia na raty należności publicznoprawnych mogą łagodzić, ale nie wyeliminują problemów z niewypłacalnością przedsiębiorstw.Warto zatem z perspektywy przedsiębiorcy wiedzieć wcześniej jakie przysługują mu możliwości, tak aby możliwe było zastosowanie odpowiednich środków. W niektórych przypadkach brak świadomości i brak odpowiedniej reakcji we właściwym momencie może doprowadzić do tego, że nie pozostanie nic innego jak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.