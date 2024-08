Praca sezonowa - co warto wiedzieć o tej formie zatrudnienia?

Trwa sezon na pracę sezonową. Wiele osób korzysta z tej formy zgromadzenie dodatkowych oszczędności i zdobycia doświadczenia w rożnych branżach. Dla uczniów i studentów to często pierwsze zetknięcie z rynkiem pracy w ogóle. Eksperci HR Quality Polska przypominają, co warto wiedzieć o tej formie zatrudnienia.

Definicja pracy sezonowej

Praca sezonowa to praca wykonywana przez określoną część roku, związana z danym sezonem i panującymi warunkami. Praca sezonowa, często związana z sezonami rolniczymi, turystycznymi lub budowlanymi, jest regulowana przez prawo pracy w Polsce. Sezon na pracę sezonową to doskonała okazja zarówno dla pracodawców, jak i pracowników do skorzystania z korzyści, jakie niesie za sobą elastyczne zatrudnienie - uważa Grzegorz Boczoń, Prezes Zarządu w HR Quality.

Obowiązki pracodawcy

Zgłoszenie do ZUS: zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.

zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych. Szkolenie BHP: zapewnienie odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

zapewnienie odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki pracy: zapewnienie odpowiednich warunków pracy i przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.

Czy osoby nieletnie mogą podjąć pracę sezonową? Osoby nieletnie mogą podjąć pracę sezonową pod pewnymi warunkami: mogą pracować tylko określoną liczbę godzin dziennie i tygodniowo, praca nie może być szkodliwa dla zdrowia.

Prawa pracownika sezonowego

Wynagrodzenie - prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z umową.

- prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z umową. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) - pracodawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz szkolenie BHP.

- pracodawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz szkolenie BHP. Przerwy i odpoczynek - prawo do przerw w pracy oraz do odpoczynku między dniami pracy.

- prawo do przerw w pracy oraz do odpoczynku między dniami pracy. Urlop - prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Czy dzieci mogą podjąć pracę sezonową?

Ograniczenia dotyczące czasu pracy: młodociani mogą pracować tylko określoną liczbę godzin dziennie i tygodniowo.

młodociani mogą pracować tylko określoną liczbę godzin dziennie i tygodniowo. Rodzaj pracy: praca nie może być szkodliwa dla zdrowia i rozwoju młodocianego

praca nie może być szkodliwa dla zdrowia i rozwoju młodocianego Zatrudnienie jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej i tylko w konkretnych branżach – kulturalnej, artystycznej, reklamowej i sportowej.

– kulturalnej, artystycznej, reklamowej i sportowej. By zatrudnić osobę poniżej 16. roku życia, pracodawca musi posiadać zezwolenie inspektora pracy.

Umowa o pracę sezonową

Strony umowy: pracodawca i pracownik

pracodawca i pracownik Rodzaj pracy: opis obowiązków pracownika

opis obowiązków pracownika Miejsce wykonywania pracy: lokalizacja, gdzie praca będzie wykonywana

lokalizacja, gdzie praca będzie wykonywana Wynagrodzenie: wysokość oraz terminy wypłat

wysokość oraz terminy wypłat Czas pracy: określenie czasu trwania umowy, godziny pracy

określenie czasu trwania umowy, godziny pracy Warunki zatrudnienia: inne istotne warunki, np. urlopy, przerwy, świadczenia dodatkowe.

Pracodawca, zatrudniający pracownika do pracy sezonowej, może też zawrzeć z nim umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania pracy – mówi Andrzej Stec, Dyrektor Zarządzający w HR Quality.

Wypowiedzenie umowy o pracę sezonową

Zgodnie z prawem umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przy zachowaniu okresu wypowiedzenia trwającego 2 tygodnie. Okres, na jaki zawarto umowę, musi być jednak dłuższy niż pół roku, a sam dokument musi zezwalać na wcześniejsze wypowiedzenie – doprecyzowuje Łukasz Gwizdała, członek Zarządu w HR Quality.

Praca sezonowa – pracownicy tymczasowi

Pracodawcy mogą efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi i kosztami, podczas gdy pracownicy mają szansę na zdobycie doświadczenia i dodatkowe zarobki. Warto więc aktywnie poszukiwać i korzystać z możliwości pracy sezonowej w odpowiednich okresach roku.Pracodawca zatrudniający pracowników sezonowych musi spełniać określone obowiązki:Pracownik sezonowy ma takie same prawa jak pracownik zatrudniony na stałe, w tym:Osoby nieletnie mogą podjąć pracę sezonową pod pewnymi warunkami:Umowa o pracę sezonową musi zawierać wszystkie niezbędne elementy:Większość firm decyduje się na zawarcie z pracownikiem sezonowym umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenia lub umowy o dzieło – pracodawcy nie odprowadzają wówczas składek ZUS. W takim przypadku nie obowiązują przepisy Kodeksu Pracy, ale nadal obowiązują przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz BHP.W takim przypadku pracownicy sezonowi mają pełne prawo do minimalnego wynagrodzenia oraz urlopu wypoczynkowego.Pracownicy sezonowi są jednak zazwyczaj zatrudniani na znacznie krócej niż 6 miesięcy – nie ma wówczas możliwości wypowiedzenia umowy.Pracownicy sezonowi często korzystają z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej. W tej sytuacji pracodawca przekazuje wynagrodzenie bezpośrednio do agencji, która pobiera prowizję za pośrednictwo. Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej może być korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, oferując elastyczność, oszczędność czasu i zasobów, a także profesjonalne wsparcie w zakresie zatrudnienia.