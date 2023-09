Odtwarzanie muzyki w celach komercyjnych - najważniejsze kwestie prawne

Odkryj tajemnicę, która przemawia zarówno do twoich uszu, jak i twojego portfela. Muzyka w biznesie to nie tylko przyjemność, to także kwestia prawna, która może wpłynąć na przyszłość twojej firmy. W naszym artykule zgłębiamy świat licencjonowania muzyki, z naciskiem na to, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, aby uniknąć fałszywych nut i kłopotliwych kar.

Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) , reprezentujący prawa producentów, czyli właścicieli praw do nagrań muzycznych

, reprezentujący prawa producentów, czyli właścicieli praw do nagrań muzycznych Stowarzyszenie Autorów ZAiKS , reprezentujące prawa twórców, czyli kompozytorów oraz autorów tekstów do muzyki STOART

, reprezentujące prawa twórców, czyli kompozytorów oraz autorów tekstów do muzyki STOART Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP) , reprezentujące prawa artystów wykonawców muzyki

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) , reprezentujące producentów, twórców i współtwórców utworów audiowizualnych, czyli filmów

, reprezentujące producentów, twórców i współtwórców utworów audiowizualnych, czyli filmów Związek Artystów Scen Polskich (ZASP), reprezentujący aktorów i innych artystów scenicznych

CZY WIESZ, ŻE…?

„Happy Birthday” było kiedyś muzyką chronioną prawem autorskim. Wydawca muzyki Warner/Chappell pobierał szacunkowo 2 miliony dolarów rocznie z tytułu wykorzystania „Happy Birthday” w filmach i programach telewizyjnych. Dopiero w 2016 roku „Happy Birthday” oficjalnie trafiło do domeny publicznej.

W porównaniu do innych krajów w Europie opłaty w Polsce na rzecz OZZ są dosyć wysokie, wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Na przykład restauracja, która ma sto krzeseł i w ofercie alkohol oraz znajduje się w miejscowości do 10 tyś. mieszkańców musi odprowadzić miesięcznie do OZZ około 570 zł. Taka sama restauracja, ale znajdująca się w Warszawie, zapłaci już jednak około 1 tys. zł. Z kolei sklep o powierzchni około 500 m2, w miejscowości do 10 tyś. mieszkańców zapłaci do OZZ około 338 zł. Taki sam przedsiębiorca, ale ze sklepem w Warszawie, już 659 zł. Za muzykę odtwarzaną w usługach, a zatem w studiach urody, zakładach fryzjerskich, zakładach kosmetycznych, centrach odnowy, solariach, saunach, grotach solnych, gabinetach masażu, gabinetach rehabilitacyjnych, gabinetach terapeutycznych i innych podobnych oraz w poczekalniach obiektów usługowych, w małej miejscowości (do 10 tys mieszkańców) przedsiębiorca, który ma np. 6 stanowisk, zapłaci 317 zł. W Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście 529 zł, a w Warszawie 587 zł. – mówi Aleksandra Potrykus, Country Manager Poland & Baltics w Mood Media.

- Jeśli muzyka w Twoim lokalu gra pierwsze skrzypce, czyli jesteś posiadaczem klubu, czy dyskoteki, albo podobnego miejsca, a w dodatku znajduje się ono w Stolicy, zapłacisz 2922 zł. (o ile lokal ma od 101 do 500 miejsc), za każde kolejne 100 miejsc, stawka wzrośnie o 584 zł. Jeśli dodatkowo zorganizujesz imprezę taneczną na placu, w parku, na skwerze czy w innym miejscu na „wolnym powietrzu”, np. na 10 tys. osób w Warszawie, zapłacisz 5369 zł – dodaje Aleksandra Potrykus.

Jeśli planujesz odtwarzać muzykę w swoim biznesie, dobrze trafiłeś, to świetny pomysł, ale czytaj dalej. Zanim bowiem włączysz głośniki musisz zwrócić uwagę na pewną kwestię – na licencjonowanie muzyki.Wielu przedsiębiorców może nie zdawać sobie sprawy, że odtwarzanie muzyki z telefonu czy komputera w miejscach publicznych takich jak sklepy, restauracje, czy punkty usługowe, może wymagać odpowiedniej licencji. Choć korzystanie z usług streamingowych jest w porządku w sferze osobistej, to wygląda inaczej, jeśli mówimy o środowisku biznesowym. Tutaj konieczne jest nie tylko korzystanie z serwisów przeznaczonych stricte dla biznesu, ale i uiszczanie opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi, w skrócie OZZ.Opłaty te, zwane też tantiemami, służą wynagradzaniu artystów, autorów, kompozytorów i wydawców za ich twórczość muzyczną. Proces zarządzania tymi opłatami jest powierzony określonym organizacjom na świecie, znanymi jako stowarzyszenia praw wykonawczych (w skrócie: PRO). Te instytucje pełnią rolę pośrednika między przemysłem muzycznym, a przedsiębiorstwami, które chcą korzystać z utworów objętych prawem autorskim w miejscach publicznych.W Europie istnieje wiele organizacji PRO, takich jak SACEM we Francji, GEMA w Niemczech, PRS for Music w Wielkiej Brytanii, SIAE we Włoszech, czy OZZ w Polsce (m.in. ZAIKS, STOART, ZPAV i SAWP). Firmy, które nie podpiszą umów z odpowiednimi organizacjami, mogą być narażone na kary i poważne konsekwencje prawne.Warto zaznaczyć, że istnieje różnorodność rodzajów licencji, z którymi firma może mieć do czynienia, a każda z nich wiąże się z własnymi przepisami, zasadami i kosztami. Na przykład lokal, który planuje nadawać muzykę za pośrednictwem systemu audio i równocześnie organizować występy na żywo, potrzebuje kilku oddzielnych licencji muzycznych.Chociaż czasem może wydawać się kuszącym ignorowanie kwestii opłat dla PRO i próbowanie unikania płacenia, należy uważać, ponieważ grzywny za brak odpowiedniej umowy mogą być znaczące. Przykładem może być sprawa z bieżącego roku, kiedy Gminno-Miejski Dom Kultury w Miastku został ukarany kwotą 31 tys. zł. z tytułu zaległych opłat oraz braku zgłoszeń m.in. koncertów i imprez z muzyką na żywo. Na świecie natomiast znana jest sprawa z 2015 roku, kiedy to hiszpańska firma Hotel Jardín Tropical, została ukarana grzywną wynoszącą aż 200 000 euro za unikanie opłat licencyjnych.Taka sytuacja wyraźnie pokazuje potencjalne konsekwencje finansowe, jakie mogą wyniknąć z niepodpisania odpowiednich umów z OZZ i nieuiszczania opłat na ich rzecz. Grzywny za korzystanie z muzyki bez właściwego zezwolenia mogą różnić się w zależności od kraju, rodzaju działalności i innych czynników. Warto więc zastanowić się, czy to jest właściwa ścieżka, biorąc pod uwagę potencjalne koszty oraz utratę reputacji.Należy również pamiętać, że licencjonowanie muzyki jest jednym z niewielu sposobów, w jaki artyści mogą zarabiać na swojej twórczości, zwłaszcza w dobie spadku sprzedaży albumów CD na rzecz streamingu muzycznego. Korzystanie z muzyki bez właściwej licencji nie tylko jest nielegalne, ale także deprymuje artystów i twórców, pozbawiając ich zasłużonych dochodów.Dlatego właśnie ważne jest, aby płacić za muzykę, którą wykorzystujemy. Nie tylko unikniemy kosztownych kar, ale także przyczynimy się do wsparcia artystów i zachowania integralności naszych firm.Na terenie Polski właściciele praw do muzyki reprezentowani są przez cztery oddzielne organizacje zbiorowego zarządzania, co w praktyce wiąże się z koniecznością zawarcia odrębnych umów zezwalających na korzystanie z muzyki w prowadzonym biznesie:Firmy, np. hotele, które korzystają również z odbiorników telewizyjnych, emitując materiał inny niż muzyczny, typu filmy/TV, powinny mieć dodatkowo podpisane umowy z organizacjami reprezentującymi twórców filmowych i telewizyjnych, tj. z:Jak widać, każda z tych organizacji ma swoje specjalizacje i zakres działalności ale wszystkie odgrywają ważną rolę w gromadzeniu opłat i ochronie praw autorskich i pokrewnych w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy planują korzystać z muzyki w swoim biznesie, powinni skonsultować się z odpowiednią organizacją lub doradcą praw autorskich, aby upewnić się, że spełniają wszystkie wymogi i przestrzegają lokalnych przepisów.Kwestie praw autorskich i praw pokrewnych nie są łatwe i trzeba wykazać się wiedzą, jeśli chce się legalnie korzystać, zarówno z muzyki, jak i z ekranów w swoim biznesie. Na szczęście istnieją firmy, które specjalizują się w dostarczaniu muzyki i kontentu wizualnego dla przedsiębiorstw oraz oferują kompleksową obsługę kwestii licencyjnych oraz opłat dla OZZ. Przykładem takiej firmy jest Mood Media, która dzięki swojemu niemal stuletniemu doświadczeniu w branży muzycznej nie tylko dostosowuje ofertę do potrzeb biznesu, ale i wspiera przedsiębiorców w podpisywaniu umów z OZZ, częstokroć występując nawet w ich imieniu. Mood Media oferuje profesjonalnie przygotowane playlisty muzyczne, które są specjalnie stworzone do celów komercyjnych, a także eliminują treści, które mogłyby być uznane za obraźliwe. Co więcej, ponieważ płaci się za kompleksową obsługę i usługę, może ona także obejmować opłaty licencyjne, dzięki czemu można się cieszyć muzyką bez obaw.Warto zadbać o odpowiednie umowy z OZZ jeszcze przed rozpoczęciem odtwarzania ulubionych utworów w swoim biznesie. To nie tylko pozwoli uniknąć niechcianych problemów prawnych, ale też pomoże wspierać artystów oraz – i tu ciekawostka – umożliwi otrzymanie zniżki. Za samodzielne zgłoszenie się OZZ oferują 10% rabatu. Kolejne zniżki można otrzymać, jeśli reprezentuje się sieć lub opłaci tantiemy z góry za np. 3 miesiące. Formalności nie trwają długo, należy jednak rozpocząć je odpowiednio wcześniej i przygotować się do rozmowy z organizacjami, aby już w trakcie pierwszego spotkania przekazać wszystkie najważniejsze dane. Można także, chcąc spać spokojnie, skontaktować się z firmą taką jak Mood Media, a ona wszystko zrealizuje w imieniu przedsiębiorcy oraz pomoże w uzyskaniu najlepszych warunków. Wiedza z zakresu praw autorskich i pokrewnych jest szeroka, warto zdać się zatem na profesjonalistów w tym zakresie.