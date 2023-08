Urlop ojcowski i rodzicielski na działalności gospodarczej - jak skorzystać?

Po narodzinach dziecka tacie przysługuje prawo do trzech rodzajów urlopu - tacierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego. Ten pierwszy jest zależny od urlopu macierzyńskiego, a pozostałe dwa są niezależne od siebie i urlopu branego przez matkę. Z takiej formy wolnego mogą korzystać m.in. osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Urlop ojcowski

Wymiar urlopu ojcowskiego to 14 dni. Można z nich skorzystać przez pierwsze 24 miesiące życia dziecka, a wniosek o udzielenie urlopu trzeba złożyć na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wolnego – tłumaczy Joanna Grochala, księgowa w firmie inFakt.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Przedsiębiorca może skorzystać z urlopu ojcowskiego W czasie trwania urlopu ojcowskiego nie trzeba zawieszać prowadzenia biznesu, ale obowiązkowo należy opłacać składkę zdrowotną ZUS.

Urlop rodzicielski dla taty

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli rodzic nie wykorzysta urlopu rodzicielskiego przed 6. urodzinami dziecka, to wymiar tego wolnego przepada. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z wolnego albo jego części – tłumaczy Joanna Grochala.

Co zrobić, by dostać zasiłek?

Składając wniosek o urlop, należy pamiętać o dołączeniu do niego odpowiednich dokumentów. Zarówno w przypadku urlopu ojcowskiego, jak i rodzicielskiego trzeba złożyć wniosek oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a także wypełniony formularz ZUS Z-3b – wskazuje ekspertka inFakt.

