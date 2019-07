Tata na urlopie macierzyńskim

Pojawienie się na nowego członka rodziny oznacza przeważnie, że gros obowiązków spada na świeżo upieczoną mamę, która spędza z maluchem pierwsze miesiące jego życia. W ostatnich latach coraz modniejsze staje się jednak bycie aktywnym tatą, w efekcie czego i panowie chętniej niż kiedyś angażują się w opiekę nad malcem. Każdy z ojców może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego oraz cały urlop rodzicielski. Statystyki pokazują, że panowie korzystają z tych uprawnień coraz częściej.

- W całym kraju na macierzyńskim w minionym roku było prawie 740 tys. osób, z czego 30 proc. stanowili tatusiowie, którzy zdecydowali się na przerwanie na chwilę pracy żeby zostać z maluszkiem w domu – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Po prostu modnie jest być ojcem, dlatego widok tatusiów siedzących w piaskownicy nikogo nie dziwi a ojciec zmieniający pieluszkę nie budzi takiego zainteresowania jak jeszcze kilka lat temu – dodaje rzeczniczka.



Kliknij, aby powiekszyć fot. detailblick - Fotolia.com Tata z dzieckiem W całym kraju na macierzyńskim w minionym roku było prawie 740 tys. osób, z czego 30 proc. stanowili tatusiowie.

- Ojciec może przejąć opiekę, gdy mama dziecka umrze lub je porzuci gdyż obecnie obowiązują przepisy, które na to pozwalają, czyli w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę, która nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje za pozostały okres przypadający po dniu śmierci matki dziecka lub po dniu porzucenia dziecka do końca okresu, w którym matka podlegająca ubezpieczeniu byłaby uprawniona do zasiłku - dodaje. - Trzeba jednak wiedzieć, że prawo do zasiłku przysługuje pod warunkiem przerwania zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – przestrzega rzeczniczka.

Urlop macierzyński

Urlop rodzicielski

Ojcowski jest trendy

W minionym roku dolnośląski oddział ZUS wypłacał zasiłki macierzyńskie niemal 55 tys. uprawnionych osób, z czego 39 tys. stanowiły mamy, a 16 tys. - ojcowie. Dominacja pań wynika z tego, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zarezerwowane jest wyłącznie dla mam. W tym okresie opiekę na dzieckiem ojciec może przejąć tylko w wyjątkowych przypadkach.Rodzicom, którzy powitali na świecie malucha, przysługują w naszym kraju 52 tygodnie wolnego od pracy, których składowymi są urlop macierzyński i urlop rodzicielski . Okres ten wydłuża się w przypadku, gdy na świat przychodzą bliźnięta, trojaczki itd. Tak jednak czy inaczej, pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zarezerwowane są wyłącznie dla mamy dziecka. Jeśli po ich upływie mama dziecka postanowi wrócić do pracy, to wówczas maluszkiem może zaopiekować się tata.Zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej mamie dziecka przez 20 tygodni, gdy urodzi się jedno dziecko. Przy porodach mnogich urlop ten wydłuża się od 31 do 37 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci. Pierwsze 14 tygodni zarezerwowanych jest dla mamy. Jeżeli po tym czasie będzie chciała wrócić do pracy, to pozostałą część urlopu może wykorzystać tata dziecka. Warunkiem jest, aby ojciec był ubezpieczony.Po urlopie macierzyńskim jest urlop rodzicielski, którym rodzice mogą dysponować miedzy sobą. A nawet mogą zdecydować, że wykorzystają go równocześnie. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać jednorazowo lub w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie, przy urodzeniu jednego dziecka. Przy ciążach mnogich 34 tygodnie, bez względu na liczbę dzieci urodzonych w czasie porodu.Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski ustalony przepisami Kodeksu Pracy . Każdy ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Należy pamiętać o tym, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda, czyli żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.