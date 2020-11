Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

Wprowadzenie podwójnego podatku dla spółek komandytowych spędza sen z powiek wielu przedsiębiorców. Większość z nich zastanawia się, w jaki sposób uniknąć tego dodatkowego kosztu. Zmiany w podatku dochodowym mają zostać wprowadzone już od 1 stycznia 2021 roku, nie zostało więc zbyt wiele czasu na przemyślenia.

Przeczytaj także: Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

Na co zwrócić uwagę, wybierając formę prawną dla swojej firmy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com W co przekształcić spółkę komandytową? Wprowadzenie podwójnego podatku dla spółek komandytowych spędza sen z powiek wielu przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem może być przekształcenie firmy w inną formę prawną.

Spółka komandytowa a spółka partnerska

Plusy spółki partnerskiej:

Nie ma narzuconego wymogu kapitałowego.

Odpowiedzialność wspólników ogranicza się tylko do ich indywidualnych działań zawodowych.

Można powołać zarząd, przekazując mu kierowanie sprawami spółki.

Można prowadzić działalność w wyższym wymiarze finansowym niż np. w spółce cywilnej.

Taka forma pozwala na wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania.

Minusy spółki partnerskiej:

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Może być prowadzona wyłącznie przez osoby fizyczne i w celu wykonywania tzw. wolnego zawodu.

Zdarza się, że opodatkowanie osób fizycznych jest niekorzystne.

Założenie DG wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Sam koszt założenia takiej działalności jest więc dość wysoki.

Spółka komandytowa a spółka jawna

Plusy spółki jawnej:

Brak odgórnych wymogów kapitałowych.

Możliwość zwolnienia z podatku VAT, jeżeli obroty są niskie, a przedmiot działalności nie jest objęty obowiązkowym “ovatowaniem”.

Łatwy proces zakładania spółki (dokonanie wpisu do rejestru, sporządzenie umowy między wspólnikami, złożenie wniosku o wpis do KRS i nadanie numerów REGON oraz NIP).

Dowolność w sporządzaniu umowy między wspólnikami. Nie obowiązuje forma aktu notarialnego.

Zabezpieczenie majątku. Gdy firma jest zadłużona, najpierw wierzyciel zajmuje wyłącznie majątek spółki. Dopiero wtedy, gdy zaspokojenie wierzytelności w ten sposób nie będzie możliwe, wspólnicy odpowiadają majątkiem prywatnym.

Minusy spółki jawnej:

Każdego roku trzeba sporządzić roczne zeznanie finansowe do KRS, jeżeli przychód wynosi 2 miliony euro. W przypadku spółek z obrotem powyżej 50 tysięcy rocznie obowiązuje kasa fiskalna. Oba te wymogi niosą ze sobą dodatkowe koszty.

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają wszyscy wspólnicy (nie bierze się pod uwagę wysokości wniesionego kapitału).

Spółka komandytowa a spółka akcyjna

Plusy spółki akcyjnej:

Członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności subsydiarnej (dodatkowej/pomocniczej).

Spółka odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem – posiada osobowość prawną.

Daje możliwość prowadzenia działań na wielką skalę, a także uzyskiwania kapitału w wyniku emisji akcji.

Oferuje możliwość notowania akcji na New Connect i Giełdzie Papierów Wartościowych dla publicznych spółek akcyjnych.

Akcjonariusze nie odpowiadają za długi własnym majątkiem.

Udziałowcy mogą mieć udział w zyskach (wówczas bierze się pod uwagę liczbę zakupionych przez nich akcji).

Minusy spółki akcyjnej:

Minimalny koszt zakładowy w wysokości 100 tysięcy złotych.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i składania corocznego sprawozdania finansowego (w wielu przypadkach też z udziałem biegłego rewidenta).

Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces zakładania spółki.

Równie skomplikowana procedura przy likwidacji spółki.

Podwójne opodatkowanie – zarówno samej spółki, jak i jej zysków na poziomie akcjonariusza.

Każdy dokument dotyczący spraw spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Spółka komandytowa a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plusy spółki z o.o.:

Niski wymagany kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy złotych.

Niskie koszty założenia spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem.

Istnieje opcja założenia spółki jednoosobowej – warunek to posiadanie wymaganego kapitału.

Minusy spółki z o.o.:

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu w razie problemów z wypłacalnością.

Obowiązek zgromadzenia kapitału założycielskiego i sformalizowana procedura założenia działalności.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i składania corocznych sprawozdań finansowych do rejestru sądowego.

Podwójne opodatkowanie – zarówno udziałowca, jak i samej spółki.

Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Podsumowanie

Przeczytaj także: Przekształcenie spółki jawnej i partnerskiej w inną spółkę osobową

Jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się przekształcenie firmy w inną formę prawną. Taki ruch może nieść ze sobą również kilka innych, ważnych korzyści. Która forma prowadzenia działalności jest najbardziej opłacalna?Kodeks spółek handlowych uwzględnia możliwość przekształcenia każdej spółki handlowej w inną spółkę handlową, a także przekształcenia jednoosobowej działalności czy spółki cywilnej. Przed wyborem właściwej dla nas formy prawnej, powinniśmy odpowiedzieć sobie na jedno, podstawowe pytanie:Otóż w przypadku spółek rozróżniamy dwie główne grupy. Do jednej z nich należą spółki kapitałowe, czyli np. sp. z o.o., do drugiej – osobowe, których przykładem może być spółka komandytowa . Każda z tych kategorii charakteryzuje się nieco innymi priorytetami. W spółce kapitałowej, jak sama nazwa mówi, największe znaczenie ma kapitał (pieniądze) oraz odpowiedzialność za zobowiązania. W spółkach osobowych najważniejszą rolę odgrywają ludzie, z którymi będziemy współpracować.Pierwszym rodzajem, który warto przeanalizować, jest spółka partnerska. Ta forma prawna należy do kategorii spółek osobowych. W ramach spółki partnerskiej wspólnicy (osoby fizyczne) zakładają działalność gospodarczą, aby wykonywać jeden z tzw. wolnych zawodów.Druga opcja to spółka jawna, czyli najmniej skomplikowana ze wszystkich form spośród spółek. Zwykle zakładają ją osoby darzące się wzajemnym zaufaniem. Nie dziwi więc, że najczęściej są to wspólnicy pochodzącySpółka akcyjna to jedyna forma prawna, która pozwala na notowanie akcji spółki na New Connect i Giełdzie Papierów Wartościowych.W tym przypadku mamy do czynienia z najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności z kategorii spółek kapitałowych. W spółce z o.o. nie mają znaczenia osoby dążące do realizacji wspólnego interesu, tylko fakt zgromadzenia odpowiedniego kapitału założycielskiego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada własną osobowość prawną. Jest więc podmiotemZebrane powyżej informacje w dużym skrócie prezentują podstawowe zalety oraz wady wybranych rozwiązań. Zawarliśmy w nich wszystkie najistotniejsze kwestie, które mogą okazać się przydatne dla przedsiębiorców planujących przekształcenie spółki.Warto pamiętać, że zmiana formy prawnej to nie tylko sposób na uniknięcie nowego opodatkowania. Niektóre formy mogą przyczynić się również do poprawy funkcjonowania samej firmy. Wystarczy wybrać najlepszą dla nas opcję, mając na uwadze charakterystykę swojej działalności i wymienione powyżej cechy poszczególnych spółek.