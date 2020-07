Wakacyjne reklamacje - ile poczekamy na odpowiedź?

Wakacje to sezon wyprzedaży i podróży. Korzystamy wtedy z wielu usług, z których nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Zmusza nas to do złożenia reklamacji. Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, w jakim terminie przedsiębiorcy z różnych branż powinni odpowiedzieć na naszą reklamację. Jak to wygląda w Polsce i w innych krajach UE?

Są jednak przepisy szczegółowe, które mogą ten termin zmienić:

Uwaga: Uznanie reklamacji za zasadną nie oznacza jednak, że firma zaakceptuje w 100% wysokość naszego roszczenia, czyli tego, czego się domagamy np.

Reklamujemy spodnie, w których zepsuł się zamek, domagamy się zwrotu pieniędzy. Firma kontaktuje się z nami po 3 tygodniach. Przyjmuje się więc, że mamy rację, spodnie są wadliwe. Przedsiębiorca nie musi nam jednak zwrócić od razu pieniędzy, może zaproponować naprawę lub wymianę.

w kilku krajach przeiwdziana jest konkretna liczba dni np. 8 w Hiszpanii i na Litwie lub 15 w Estonii, Chorwacji, 30 we Francji

inne państwa używają wyrażeń nieostrych np. „w rozsądnym czasie”, „bez zbędnej zwłoki”, tak jest w Niemczech, Niderlandach, Belgii

w pozostałych krajach np.we Włoszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii nie ma jakiegokolwiek odniesienia do terminu.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach unijnych, obowiązują ogólne zasady rozpatrywania reklamacji, od których przewidziano trochę wyjątków.– od dnia otrzymania, to ogólny termin, w którym przedsiębiorca powinien rozpatrzyć reklamację, jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że uznał ją za zasadną.– ma przedsiębiorca na odpowiedź, jeżeli zgłaszamy reklamację na podstawie, która dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że uznał reklamację za zasadną.– na odpowiedź mają placówki pocztowe i kurierzy– na odpowiedź mają linie lotnicze– na odpowiedź mają instytucje finansoweW przypadku wycieczek zorganizowanych z biurem podróży nie stosuje się ogólnego terminu 30 dni.Sytuacja w Polsce wydaje się nieco skomplikowana, ale jak pokazuje raport przygotowany przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce „Trader’s response time”, w połowie krajów europejskich nie istnieje ogólny termin, w którym konsument może oczekiwać rozpatrzenia reklamacji.Jeżeli chodzi o dochodzenie praw na podstawie rękojmi (czyli tzw. niezgodności towaru z umową – obowiązującej we wszystkich państwach UE), zarysowują się trzy podejścia:Ciekawe rozwiązanie zastosowano w Słowenii, gdzie za brak odpowiedzi na przedsiębiorcę może być nałożona kara w wysokości 1200 EUR.Za to jeżeli chodzi o, praktyka wydaje się dość spójna prawie we wszystkich krajach, a więc przedsiębiorca musi zachować się tak, jak to zostało przewidziane w warunkach udzielanej przez niego gwarancji (oświadczeniu gwarancyjnym). Wyjątkiem jest Polska – polski Kodeks Cywilny przewiduje, że jeżeli czas nie został określony, przedsiębiorca musi wykonać swoje obowiązki (naprawić, wymienić rzecz) w ciągu 14 dni od dostarczenia wadliwego przedmiotu.