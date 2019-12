UOKiK ostrzega: bakalie i ryby na święta niekoniecznie najlepszej jakości

Gumowate ciastka, bakalie, na których opakowaniu nie ma ani słowa o użytych w ich produkcji konserwantach czy rozpadające się ryby o zapachu dalekim od ideału. Tak prezentują się wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach kontroli, której Inspekcja Handlowa poddała 164 sklepy oferujące produkty spożywcze, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie świąt.

ciasta i ciastka miały niewłaściwą strukturę, były gumowate, zawierały strzępki pleśni, niezadeklarowane w składzie barwniki lub miały inną niż podana na opakowaniu zawartość składników odżywczych,

bakalie zawierały konserwanty, które nie były podane w składzie,

słodycze miały inną niż deklarowana zawartość cukru lub soli,

ryby miały nieprzyjemny zapach, rozpadały się po ugotowaniu i miały niejednorodną strukturę.

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania

przy wielu produktach brakowało jakichkolwiek oznaczeń,

brakowało wykazu składników lub był podany niewłaściwie (w tym na przykład brak wykazu alergenów czy pełnej nazwy składnika) – co dotyczyło aż jednej trzeciej skontrolowanych partii,

brakowało nazwy produktu lub wprowadzała ona w błąd (na przykład „kule rumowe”, choć do ich produkcji nie użyto rumu, a jedynie aromat, „markizy cytrynowe”, choć w składzie nie było cytryny, tylko aromat, „filet z soli” zamiast „filet z limandy żółtopłetwej”),

przy części produktów brakowało nazwy producenta lub dane były niepełne,

brakowało masy jednostkowej w przypadku pieczywa oraz informacji „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”,

w przypadku niektórych ryb nie było pełnego handlowego oznaczenia gatunku ryby (np. „dorsz” zamiast „dorsz atlantycki”), brak metody produkcji, obszaru połowu lub informacje podane niewłaściwie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Remistudio - Fotolia.com Karp Inspekcja Handlowa skontrolowała produkty spożywcze oferowane luzem, na wagę lub na sztuki. Były to ciasta i ciastka, pieczywo, ryby i bakalie.

Ciasta, cukierki, bakalie, ryby i pieczywo. Na co uważać?

Produkty na wagę powinny być sprzedawane według wagi netto – zwróć uwagę, czy nie dopłacasz za wagę opakowania.

Masz prawo wiedzieć, jaki jest skład produktu – powinien on być dostępny w miejscu sprzedaży, np. na wywieszce lub w katalogu wyłożonym w sklepie.

Masz prawo wiedzieć, kto jest producentem i jaki jest jego adres.

W przypadku produktów rybnych glazurowanych sprzedawanych na wagę, w miejscu sprzedaży musi być podana procentowa zawartość glazury.

W przypadku pieczywa musi być podana masa jednostkowa, wykaz składników wraz z alergenami.

Wodę dodaną jako składnik należy obowiązkowo podać, w składzie pieczywa, jeżeli jej ilość przekracza 5 proc. masy gotowego produktu.

Jeśli pieczywo jest produkowane z ciasta głęboko mrożonego, taka informacja powinna się również znaleźć w miejscu sprzedaży.

Poszczególne składniki składnika złożonego muszą być również wymienione w składzie pieczywa.

Jeśli dany składnik występuje w nazwie produktu lub jest na etykiecie podkreślony słownie lub graficznie, należy podać jego zawartość (np. chleb żytni z żurawiną 5%).

Jeśli widzisz nieprawidłowości w sklepie, skontaktuj się z najbliższym Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej.

Inne nieprawidłowości

W komunikacie opublikowanym przez UOKiK znajdujemy wyniki przeprowadzonej w I połowie br. kontroli IH , podczas której inspektorzy przyglądali się produktom spożywczym oferowanym luzem, na wagę lub na sztuki. Były to głównie ciasta, ciastka i cukierki (ponad 75% skontrolowanych artykułów), ale również bakalie, ryby oraz pieczywo. Pod lupę wzięto 164 sklepy i 1384 partie produktów, z czego większość stanowiły ciasta, ciastka i cukierki. Wyniki kontroli pozostawiają wiele do życzenia.Jak donosi UOKiK, nieprawidłowości, dotyczące przeszło 64 proc. przebadanych produktów, ujawniono w aż 132 sklepach. Wątpliwość IH dotyczyły 60 proc. ciastek i ciast, przeszło 70 proc. ryb czy ponad trzech czwartych pieczywa. Zastrzeżenia dotyczyły zarówno oznakowania, jak i jakości.Kontrola objęła również badania w laboratorium. W ich wyniku zakwestionowano 15 z 80 analizowanych produktów. IH stwierdził m.in., że:681 partii produktów (ponad 62 proc.) było niewłaściwie oznakowanych. Najgorzej pod tym względem wypadło pieczywo (78 proc. skontrolowanych partii). Najczęstsze nieprawidłowości:Pojawiły się także przypadki stosowania w oznakowaniu ciast i ciastek określenia „domowe”, choć zawierały konserwanty, regulatory kwasowości, emulgatory i barwniki.Kontrolerzy sprawdzili również rzetelność obsługi, dokonując zakupu kontrolnego. Zakup kontrolny polega na tym, że inspektorzy występują anonimowo w roli konsumentów i robią zakupy. Okazało się, że w 26 punktach sprzedawcy zawyżali należność – liczyli ją według cen wyższych, niż na półkach i wywieszkach lub według wagi brutto. W 7 sklepach inspektorzy znaleźli żywność przeterminowaną lub nie mogli ustalić terminów ważności, a w 34 były wagi bez aktualnej legalizacji.W wyniku kontroli Inspekcja Handlowa ukarała 45 osób mandatami, a w wyniku wszczętych postępowań administracyjnych UOKiK ukarał finansowo kilkudziesięciu przedsiębiorców. Ponadto Inspekcja Handlowa skierowała 21 informacji o nieprawidłowościach do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 6 do organów nadzoru sanitarnego i 24 do innych organów.