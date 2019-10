Czy sklepy rzeczywiście przyjmują zużyty sprzęt elektroniczny?

Inspektorzy IH kolejny raz ruszyli w Polskę, przyglądając się tym razem 112 przedsiębiorcom trudniącym się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy z kontrolowanych podmiotów zadeklarował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpłatnie przyjmuje od swoich klientów zużyte urządzenia. W co czwartym przypadku zastrzeżenia kontrolujących wzbudziła prawidłowa informacja w sklepach lub oznakowanie produktów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Carsten Reisinger - Fotolia.com Stary telewizor Gdzie oddać stary sprzęt elektryczny?

Obowiązujące przepisy w wyraźny sposób zabraniają wyrzucania do zwykłego kosza na śmieci zużytego lub zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mowa tu np. suszarkach do włosów czy tabletach. Jak zatem się ich pozbyć? Najłatwiej jest, przy okazji zakupu nowych urządzeń, oddać je w ręce sprzedawcy, który zobowiązany jest do bezpłatnego ich przyjęcia. I tak np., jeśli kupujesz nowe żelazko, to w sklepie możesz oddać to, które przestało ci już służyć. Podobnie w przypadku większego sprzętu - jeśli zamawiasz telewizor z dostawą do domu, to możesz zgłosić, że chcesz oddać swój stary odbiornik, a sprzedawca ma obowiązek zorganizować jego odbiór. Sklepy, które dysponują ponad 400 mkw. powierzchni muszą ponadto przyjmować wszelkie zużyte sprzęty, o ile tylko któryś z ich wymiarów nie przekracza 25 cm.W I kwartale br. Inspekcja Handlowa sprawdzała, czy sprzedawcy rzeczywiście przyjmują zużyty sprzęt elektroniczny. Kontrolą objęto 112 przedsiębiorców handlujących artykułami elektrycznymi i elektronicznymi. Każdy z nich zadeklarował, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmuje od swoich klientów zużyty sprzęt elektroniczny. Nie oznacza to, że nie było nieprawidłowości – problemem okazało się informowanie o przepisach oraz oznakowanie produktów.Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 26 proc. kontrolowanych przedsiębiorców. Większość z nich nie umieszczała w widocznym miejscu wymaganej prawem informacji o tym, gdzie i na jakich warunkach konsumenci mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektroniczny.Podczas kontroli inspektorzy wzięli pod lupę 756 partii nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzali, czy produkty są prawidłowo oznakowane: mają symbol selektywnej zbiórki (tu nie było nieprawidłowości), informację o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego z innymi odpadami oraz o skutkach, jakie niebezpieczne substancje zawarte w urządzeniu mogą mieć dla zdrowia i środowiska. IH kontrolowała także, czy produkty zostały wprowadzone na rynek przez uprawnione firmy. Ogółem ze względu na oznakowanie zakwestionowała 5,8 proc. sprawdzanych partii.W efekcie kontroli Inspekcja Handlowa wydała 22 decyzje administracyjne nakładające na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej wysokości 117 tys. zł.